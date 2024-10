Gobierno aclara que las tarifas eléctricas no se van a incrementar

La mañana de este miércoles 16 de octubre de 2024, las ministras de Energía, Inés Manzano (encargada); Producción, Sonsoles García; y la Secretaria de Comunicación, Irene Vélez, estuvieron en una entrevista con radio Democraciaz. para abordar el tema de la crisis energética que atraviesa Ecuador y las acciones adoptadas por el Gobierno.

PUBLICIDAD

Manzano destacó que las tarifas eléctricas no se incrementarán, una medida que busca aliviar la carga económica de los ciudadanos en medio de los continuos cortes de energía que afectan al país. Esta aclaración responde a los temores de la población sobre un posible aumento de precios en los servicios básicos debido a la crisis.

“No se ha cambiado, no se piensa cambiar, no se piensa tocar, así que no sé de dónde sale ese mal mensaje, lo único que hemos dicho que en el caso de las mineras se va a cambiar la tarifa porque ellos tenían una tarifa preferencial y lo que queremos es que los subsidios se relocalicen mejor”, dijo Manzano en entrevista.

Por su parte, Vélez indicó que “no se está revisando, ni en estos momentos se tiene previsto revisar el tema de las tarifas, de que vayan a aumentar las tarifas, esta medida, la eliminación del subsidio, solamente aplicó para las mineras grandes que han tenido ese subsidio que les ha permitido consumir casi, casi, en estos momentos como si fuera una barcaza”, dijo.

Además, recordó que, para mitigar el impacto de los apagones, el Gobierno ha implementado medidas como la eliminación temporal de aranceles para la importación de generadores eléctricos, beneficiando tanto a la industria como a los hogares.

Por su parte, la ministra Sonsoles García resaltó la coordinación con el sector productivo para ajustar los horarios de racionamiento energético, con el objetivo de minimizar el impacto en la cadena de producción. Las mesas de trabajo entre el Gobierno, las industrias y las distribuidoras de electricidad buscan planificar los cortes de energía de manera que afecten lo menos posible al comercio y la producción.

A pesar de las medidas, la situación sigue siendo crítica debido a la prolongada sequía que ha reducido drásticamente el nivel de los embalses que alimentan las hidroeléctricas, las cuales suministran el 70% de la energía en Ecuador. El Gobierno ha optado por cortes de hasta 10 horas diarias en algunas zonas del país, a la espera de que las condiciones climáticas mejoren.