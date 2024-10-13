Horarios de cortes de luz en Cuenca desde el 14 al 20 de octubre

La ministra de Energía y Minas de Ecuador, Inés Manzano, informó que desde este lunes 14 al 20 de octubre se mantendrán los apagones de hasta diez horas diarias, y en distintas franjas horarias en el país, que atraviesa una severa crisis de energía por la sequía, entre otras razones.
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Las desconexiones serán de hasta 10 horas y se aplicarán en dos franjas diferentes, dependiendo del sector, la empresa Centrosur ha publicado los horarios respectivos en su página web.
Lunes 14 de octubre de 2024
0:00 a 6:00
- QUINTA CHICA: AV. DE LAS AMÉRICAS ENTRE INDEPENDENCIA Y GONZÁLEZ SUÁREZ, QUINTA CHICA, PASEO MILCHICHIG ENTRE AV. ESPAÑA Y HUANCABILCAS.
- MAYANCELA / ORQUÍDEAS / TRIGALES: VÍA A PATAMARCA, LA COMPANÍA, MAYANCELA, CIUDADELA EL ROSAL, SAN VICENTE DE SININCAY, TRIGALES, ORQUÍDEAS, BEMANI, AV DEL TORIL, AV LOS CHASQUIS, CDLA LOS MECANICOS.
- SAN SEBASTIÁN /SININCAY: LA GREVILLA, AV. LOS CEREZOS, SECTORES SAN VICENTE DE LAS CALERAS, COLEGIO SANTA ANA, CDLA. EL ROSARIO, SAN MATEO DE LA CERÁMICA, RACAR PLAZA, MUTUALISTA AZUAY 2, SANTÍSIMA TRINIDAD, EL CHORRO, SIGCHO, ANTENAS DE RADIO SPLENDID, SININCAY CENTRO, LA DOLOROSA, PAMPAS DE ROSAS, EL SALADO.
- RICAURTE / SAN ANTONIO RICAURTE /LA DOLOROSA RICAURTE/ SIDCAY / BIBIN / PARCOLOMA / EL ROCIO / CRISTO DEL CONSUELO / O.C. PALACIOS / BAYANDEL / EL GUABO / LA RAYA: CENTRO RICAURTE, CALLE VICENTE PACHECO, CALLE MIGUEL UZHCA, AV 25 DE MARZO, CALLE VICENTE PACHECO, LA DOLOROSA RICAURTE, MARIA AUXILIADORA RICAURTE, SEÑOR DEL GRAN PODER, SIDCAY, BIBÍN, CRISTO DEL CONSUELO, EL ROCÍO, LA CALDERA/ SAN JOSE DE SIDCAY / PUEBLO VIEJO / SECTOR DORA CANELOS, SIDCAY, BIBÍN, CRISTO DEL CONSUELO, EL ROCÍO, CHECA, CHIQUINTAD, VIA DELEG DESDE EL ARENAL DE RICAURTE HASTA LA RAYA, URB. MIRAVALLE, EL GUABO, CRISTO REY, PATRON SANTIAGO, AZHAPUD, ADOBEPAMBA, GUABISHUN, LOS ANGELES, EL CALVARIO.
- MIGUEL CABELLO BALBOA / EL SALADO/ALONSO CABRERA / LOJA/ 1ERO DE MAYO / FRAY GASPAR DE CARVAJAL / ISABELA LA CATOLICA / FRAY DE GRANADA / SECTOR EL TIEMPO / AV. DE LOS CONQUISTADORES ENTRE AV. LOJA Y LA NIÑA / LA NIÑA / LA RABIDA / SECTOR CIRCO SOCIAL / CARMEN DE GUZHO/CALVARIO / LA MERCED: CALLE MANUEL CISNEROS ENTRE TARQUINO CORDERO Y AV. AMÉRICAS, AV AMÉRICAS LADO DEL CORAL ENTRE MIGUEL CABELLO Y FRANCISCO TRELLES, CALLE DE ROCHAS NICOLAS, CALLE ANTONIO LLORET ENTRE AMERICAS Y LOJA, AV DON BOSCO ENTRE AMÉRICAS Y LOJA, MIGUEL CABELLO BALBOA, FRAY GASPAR DE CARVAJAL ENTRE MIGUEL CABELLO E ISABEL LA CATÓLICA, FRAY GASPAR DE VILLAROEL, EL SALADO ENTRE ALONSO CABRERA Y LOJA; LOJA ENTRE ALONSO CABRERA Y CIEZA DE LEÓN, AV. PRIMERO DE MAYO ENTRE GASPAR DE VILLAROEL Y LOJA, PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA, CRISTOBAL COLÓN ENTRE LOJA Y MIGUEL DE SERVANTES, MENENDEZ PIDAL, ALONSO QUIJANO, FELIPE LEÓN, ALONSO CABRERA. AV. DE LAS AMÉRICAS CARRIL DE ENTRADA A LA CIUDAD ENTRE CORAL CENTRO Y AV. LOJA; AV. LOJA ENTRE RICARDO DURAN Y AV. DON BOSCO, GONZÁLEZ DÍAZ, EL SALADO ENTRE LOJA Y NICOLAS DE ROCHA, RODRIGO ARIAS, VICENTE PINZÓN, ALONSO PINZÓN, RÍO TARQUI, AUTOPISTA DESDE LAS AMÉRICAS HASTA DIEGO DE ALMAGRO, DIEGO DE ALMAGRO, PUERTO DE PALOS, FRANCISCO ORELLANA ENTRE DIEGO DE ALMAGRO Y CALLE DE LA CONQUISTA, SANTA MARIA ENTRE ALONSO PINZON Y GABRIEL SANCHEZ, LA PINTA ENTRE PEDRO PUELLES Y AV. DE LOS CONQUISTADORES, LA NIÑA HASTA LA AV. DE LOS CONQUISDORES, LA RABIDA; DIEGO DE DAZA, RODRIGO DE TRIANA, DE LOS CONQUISTADORES ENTRE LOJA Y LA NIÑA, DIARIO EL TIEMPO, CIRCO SOCIAL, SAN MARCOS, EL CARMEN DE GUZHO, TIERRAS BLANCAS, EL CALVARIO, HUARIVIÑA, RUMILOMA, LA MERCED.
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- RÍO AMARILLO / REDONDEL DE LA CALLE DULCAMARA / SAYAUSÍ: AV. ORDÓÑEZ LASSO ENTRE DEL ARRIERO Y ENRIQUE ARÍZAGA TORAL, VÍA A SAN MIGUEL DE PUTUSHÍ, SAN MIGUEL DE PUTUSHÍ, DE LA MENTA ENTRE ORDÓÑEZ LASSO Y DEL MATORRAL, DE LA ORTIGA, DEL ORÉGANO, DEL CULANTRO, BELLAVISTA.
Para conocer los horarios completos ingresa en el enlace compartido por Centrosur a través de sus redes sociales.