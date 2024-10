Daniel Noboa hizo una condecoración post mortem a Johnny Czarninski en sesión solemne

El Presidente de la República, Daniel Noboa Azín, participó del evento en conmemoración a los 204 años de la Independencia de Guayaquil, este 9 de octubre de 2024. En el evento, varios ciudadanos guayaquileños fueron condecorados por su destacada trayectoria y aporte a la sociedad, como Johnny Czarninski

La condecoración post mortem para el reconocido comerciante, empresario, cónsul y filántropo ecuatoriano fue recibida por su esposa, Nilly Czarninski

El Gobierno Nacional en el evento señaló que trabaja constantemente por el bienestar de los guayaquileños, por el progreso y desarrollo de la Perla del Pacífico.

Destacó su labor con: becas, créditos, obras, educación, salud y atención social.

“No puedo decirles que no me canso, pero sí que nunca paro. Este es su presidente, el que les promete que no dejará de luchar”, agregó el primer mandatario durante su intervención.

En el evento, además de Johnny Czarninski otros ciudadanos guayaquileños también fueron condecorados por su destacada trayectoria y aporte a la sociedad.