Adolescente lleva más de 10 días desaparecido en Quito

Jairo Daniel Yanza Freire lleva más de 10 días desaparecido en Quito. Las autoridades reportaron que fue visto por última vez el pasado 29 de septiembre en el sector de San Miguel del Común, al norte de la capital.

Su madre, Lorena Freire, en una primera entrevista con Metro Ecuador contó que lo último que recuerda es que el adolescente de 16 años salió de la casa con su patineta a jugar en su barrio.

“Estaba con un chalequito blanco, un pantalón de educación física que es azul con rayas blancas”, cuenta su Lorena a Metro Ecuador, quien pide celeridad a las autoridades y ayuda a la ciudadanía para localizar a Jairo.

Lleva más de 10 días desaparecido

Este jueves 10 de octubre de 2024 Metro Ecuador se comunicó con Lorena para conocer cómo avanza la búsqueda de su hijo. La madre manifestó lo siguiente:

“No, hasta el momento no hay ningún informe, ni mío, ni de la Fiscalía... Ahorita vinimos (con la Policía) a buscar a otro lugar a mi hijo, pero no le he encontrado”, dio a conocer.

Lorena Freire pide ayuda a la ciudadana ayuda para localizar a Jairo Daniel Yanza Freire, difundiendo su fotografía; también a las autoridades que aceleren los procesos de búsqueda.

Madre de Jairo Yanza le envía mensaje a su hijo

Tras varios días de no conocer el paradero del menor, Lorena Freire su madre, le envió un mensaje, para recordarle que está esperando su regreso, por encima de cualquier cosa:

“Quiero que regrese, no quiero que esté mal, que como yo se lo dije a él, en casa está seguro, en casa hay un plato de comida, va a estar bien, va a estar tranquilo... Le dije que no haga las cosas mal, hablé con él... Le estamos esperando en casa, sus hermanas lo extrañan mucho, los extrañamos mucho, queremos que esté bien y que venga... Le pido a Dios que lo cuide donde quiera que esté, que me lo cuide y me lo traiga con bien... Voy a mantener la fe de que él va regresar con nosotros”, agregó entre lágrimas Lorena.