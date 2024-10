Informe que buscaba enjuiciar políticamente a Mónica Palencia no fue aprobado

La Comisión de Fiscalización no aprobó el informe que recomendaba enjuiciar políticamente a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Con cinco votos en contra, ahora el Pleno de la Asamblea Nacional será quien resolverá si se archiva definitivamente o si se le lleva a juicio político a titular de la cartera de Estado.

PUBLICIDAD

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional llevó adelante el proceso contra Palencia por un supuesto incumplimiento de funciones en medio de la crisis de inseguridad que atraviesa Ecuador y por lo ocurrido en la Embajada de México.

Sobre el proceso

Durante su defensa, la ministra del Interior presentó sus pruebas de descargo. La autoridad resaltó que se defiende porque la patria la necesita.

“No me defiendo porque quiera aferrarme a un cargo, me defiendo porque la patria necesita que la defiendan (...). Me indigna que se diga que he actuado con falta de ética, ustedes han visto que no hay una sola prueba de ello. Lo que ha habido es mala fe, porque han editado entrevistas sin que yo tenga la posibilidad de objetar. Se han dedicado a desacreditar a mis testigos”, detalló.

Con respecto al caso de la Embajada de México y Jorge Glas, durante su intervención en el descargo de pruebas, subrayó que él estuvo en la Embajada de México por algún tiempo y que la sentencia de la Corte Nacional es unánime y definitiva: “La detención fue legal, legítima y no arbitraria”.

También mencionó: “Este no es un juicio contra Mónica Palencia. Es un juicio a favor de Mataje, a favor de la impunidad, para que continuemos con el narcoterrorismo, a favor de que no sigamos luchando contra las mafias que atropellan a nuestros niños y los llevan al crimen organizado”, afirmó la ministra, quien calificó como una “payasada” que ninguna de las pruebas presentadas en su contra se haya materializado.