Habló la madre de Sean ‘Diddy’ Combs: “No es el monstruo que han pintado”

Janice Smalls Combs, madre del magnate musical Sean “Diddy” Combs, rompe el silencio en medio de las múltiples acusaciones de agresión sexual que enfrenta su hijo. En una declaración exclusiva para Page Six, Janice defiende fervientemente a Diddy y cuestiona la credibilidad de las acusaciones en su contra.

El rapero y productor estadounidense se enfrenta a una nueva demanda por parte de 120 personas, entre ellas 25 menores de edad. Se trata de una demanda colectiva ante la Justicia contra Combs por delitos sexuales que se remontan desde 1991. La mayoría de las víctimas relataron que fueron drogadas y que se encontró tranquilizante para caballos en varias pruebas de drogas.

“Es desgarrador ver cómo juzgan a mi hijo, no por los hechos, sino por una narrativa basada en mentiras”, expresó Janice. “Presenciar lo que parece un linchamiento público antes de que tenga la oportunidad de demostrar su inocencia me causa un dolor inmenso. Como cualquier otra persona, mi hijo merece un juicio justo”.

Janice reconoce que Diddy ha cometido errores en el pasado, pero insiste en que esto no lo convierte en un culpable de los graves cargos que se le imputan. “El hecho de que mi hijo no haya sido del todo sincero en un asunto no significa que sea culpable de las repulsivas acusaciones de agresión sexual”, afirmó.

Su arresto ocurrió tras haber recibido durante el último año diez demandas de abuso sexual y violación por parte de diversas mujeres, unas acusaciones que Combs ha negado. Sin embargo, tras su detención, han surgido nuevos casos en su contra.

La acusación asegura que el rapero estadounidense forzaba encuentros entre mujeres y trabajadores sexuales masculinos, llamados ‘freak offs’, que normalmente incluían consumo de drogas, como éxtasis o ketamina, y que podían durar días.

Según la Fiscalía, en una ocasión llegó a pagar más de 46.000 dólares para cubrir los daños causados a una habitación de un hotel de Manhattan tras una de estas orgías.

Sobre la agresión a su ex

La madre de Diddy también hizo referencia, a dicho medio, a las acusaciones de violencia doméstica en contra de su exnovia, Cassie, y al acuerdo extrajudicial al que llegaron en noviembre de 2023.

“A veces, la verdad y la mentira se entrelazan de manera compleja, lo que dificulta admitir ciertas partes de la historia”, explicó Janice. “Creo que el equipo legal de mi hijo optó por resolver la demanda de Cassie para evitar un juicio prolongado y agotador, pero desafortunadamente, esta decisión fue utilizada en su contra”.

Janice argumenta que muchas personas inocentes han sido condenadas injustamente debido a prejuicios sociales o a la presión de encajar en una determinada imagen. “A lo largo de la historia, hemos visto cómo personas inocentes son condenadas por errores del pasado o simplemente porque no se ajustan al estereotipo de una ‘buena persona’”, señaló.

En su declaración, Janice presenta una defensa apasionada de su hijo, cuestionando la credibilidad de las acusaciones en su contra y apelando a la presunción de inocencia.