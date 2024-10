Madre de adolescente desparecido en Quito pide ayuda para localizarlo: “le pido a Dios que lo cuide donde quiera que esté”

El pasado domingo 29 de septiembre fue la última vez que Lorena Freire vio a Jairo Yanza, su hijo. Lo último que recuerda es que el adolescente de 16 años salió de la casa con su patineta a jugar en su barrio, en San Miguel del Común, en Quito.

PUBLICIDAD

“Estaba con un chalequito blanco, un pantalón de educación física que es azul con rayas blancas”, cuenta su Lorena a Metro Ecuador, quien pide celeridad a las autoridades y ayuda a la ciudadanía para localizar a Jairo.

“No sabemos nada más, yo le llamé para preguntarle dónde estaba, le escribí, no le llegaban los mensajes, entonces pensé que estaba sin internet. Entonces le llamo, le llamo y no me contestaba, solo me enviaba al buzón. Entonces empecé a llamar a preguntar a mis familiares, a mis hijas, a sus amigas, amigos. Pasó el siguiente día, le llamé al papá, no contestó nunca... Después de eso me comuniqué con la Policía, de lo cual me dijeron que tenía que esperar 48 horas por la emergencia de desaparición”, agregó.

De igual manera, Lorena pide ayuda a la ciudadana ayuda para localizar a Jairo Daniel Yanza Freire, difundiendo su fotografía; también a las autoridades que aceleren los procesos de búsqueda: “recién hoy me llamó el agente de investigación porque me dijeron que no había. Incluso me vine a hablar con el fiscal aquí en la Av. Patria, porque yo no puedo estar esperando a que me designen un agente, entonces el señor fiscal me dijo que no venga que va a hacer las investigaciones del celular y otras cosas”.

Madre de Jairo Yanza le envía mensaje a su hijo

Tras varios días de no conocer el paradero del menor, Lorena Freire su madre, le envió un mensaje, para recordarle que está esperando su regreso, por encima de cualquier cosa:

“Quiero que regrese, no quiero que esté mal, que como yo se lo dije a él, en casa está seguro, en casa hay un plato de comida, va a estar bien, va a estar tranquilo... Le dije que no haga las cosas mal, hablé con él... Le estamos esperando en casa, sus hermanas lo extrañan mucho, los extrañamos mucho, queremos que esté bien y que venga... Le pido a Dios que lo cuide donde quiera que esté, que me lo cuide y me lo traiga con bien... Voy a mantener la fe de que él va regresar con nosotros”, agregó entre lágrimas Lorena.