Lo que dijo Mhoni Vidente sobre Daniel Noboa

Mhoni Vidente lanzó una predicción sobre las elecciones 2025 en Ecuador. Específicamente sobre el presidente Daniel Noboa quien va por la reelección, como candidato de Acción Democrática Nacional (ADN) y su binomio es la empresaria María José Pinto.

Justamente en su acostumbrado en vivo para dar las predicciones del fin de semana, la vidente cubana -que se ha destacado por sus predicciones sobre acontecimientos mundiales hasta la vida personal de famosos- mencionó al primer Mandatario.

“Saludos a la gente hermosa de Ecuador que van a entrar en elecciones otra vez ¡Va a ganar el Daniel Noboa!”.

Al mismo tiempo, lanzó un piropo al jefe de Estado. “¡Chiquillo, te quiero, Daniel Noboa!”. Decía Mhoni mientras cantaba ‘Mi dulce niño’, de Las Chicas del Can. “Le faltó altura. Pero no soy fijada (no se complica)” y agregó que no le importa que sea casado y con hijos.

“No soy celosa, jajajajaj. Ella no es la primera dama (Lavinia Valbonesi). Yo seré la primera dama”.

Noboa buscará su reelección para el periodo 2025-2029 tras haber ganado los comicios extraordinarios de 2023, celebrados para completar el periodo 2021-2025 que no acabó su predecesor Guillermo Lasso.

Noboa volverá a presentarse a estas elecciones como el candidato de su propio partido político, que esta vez concurre en los comicios en solitario y sin alianzas con otras organizaciones.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa, a la derecha, y su compañera de fórmula María José Pinto asisten a un evento con el partido gobernante, Acción Democrática Nacional (ADN), anunciando su boleta para las elecciones del próximo año en Quito, E AP (Carlos Noriega/AP)

Como principal rival de Noboa, según las encuestas realizadas hasta ahora, se perfila la candidata del correísmo, Luisa González, que repite como candidata presidencial de Revolución Ciudadana, después de verse derrotada por Noboa en la segunda vuelta de las últimas elecciones.