Juicio político contra Mónica Palencia: La ministra tuvo una descompensación y debió acudir al médico

Este 4 de octubre, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional retomó las comparecencias del juicio político contra Mónica Palencia, ministra del Interior vía telemática. Palencia había solicitado que las diligencias se realizaran de manera presencial, pero se decidió continuar las sesiones de forma telemática “para mantener el orden y evitar altercados”.

PUBLICIDAD

El proceso continúo virtualmente este viernes, con la intervención de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, Paola Cabezas y Leonardo Berrezueta, así como de la ministra. A las 18:00, tras un receso, se anunció que la ministra tuvo una descompensación en su salud y tuvo que ir al médico y se suspendió la sesión. Además, se cierra el periodo de presentación de pruebas.

Palencia ha sido señalada por un supuesto incumplimiento de funciones en medio de la crisis de inseguridad que atraviesa Ecuador y por lo ocurrido en la Embajada de México.

Por su parte, Berrezueta enfatizó que la ministra no hizo respetar la ley e incumplió los convenios internacionales al permitir la incursión a la Embajada de México, argumentando que no asesoró adecuadamente al presidente Daniel Noboa, lo que permitió que se violara la normativa interna y externa. “Tiene responsabilidad política al no haber evitado que la Policía Nacional ingresara de manera violenta a la Embajada de México”, afirmó.

Paola Cabezas, por otro lado, mencionó: “Toda la información que he solicitado como interpelante en este juicio político ha sido negada”. Además, señaló las múltiples dificultades en materia de seguridad que atraviesa la Zona 8, destacando que en Daule, Durán y otros sectores, la violencia y la inseguridad no dan tregua.

Intervención de Mónica Palencia

Cuando llegó el turno de la ministra del Interior, Mónica Palencia presentó sus pruebas de descargo. La autoridad resaltó que se defiende porque la patria la necesita.

“No me defiendo porque quiera aferrarme a un cargo, me defiendo porque la patria necesita que la defiendan (...). Me indigna que se diga que he actuado con falta de ética, ustedes han visto que no hay una sola prueba de ello. Lo que ha habido es mala fe, porque han editado entrevistas sin que yo tenga la posibilidad de objetar. Se han dedicado a desacreditar a mis testigos”, detalló.

PUBLICIDAD

Con respecto al caso de la Embajada de México y Jorge Glas, durante su intervención en el descargo de pruebas, subrayó que él estuvo en la Embajada de México por algún tiempo y que la sentencia de la Corte Nacional es unánime y definitiva: “La detención fue legal, legítima y no arbitraria”.

También mencionó: “Este no es un juicio contra Mónica Palencia. Es un juicio a favor de Mataje, a favor de la impunidad, para que continuemos con el narcoterrorismo, a favor de que no sigamos luchando contra las mafias que atropellan a nuestros niños y los llevan al crimen organizado”, afirmó la ministra, quien calificó como una “payasada” que ninguna de las pruebas presentadas en su contra se haya materializado.