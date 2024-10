Aquiles Álvarez dice que autoridades del Gobierno no están invitadas a sesión solemne por los 204 años de independencia de Guayaquil

Por los 204 años de independencia de Guayaquil que se celebrarán el 9 de octubre de 2024, la Alcaldía de la ciudad alista una sesión solemne, ha comentado este miércoles alcalde Aquiles Álvarez, quien adelantó que las autoridades del Gobierno no estarán invitadas a este acto.

“Las autoridades nacionales no están invitadas, son públicas y notorias las relaciones que tenemos (...), me persiguen, mi negocio que me da de comer está cerrado. Pero tampoco puedo coserme el ojo”, dijo el Alcalde.

Asegró que los apagones tampoco afectarán las festividades por los 204 años de independencia de la ciudad. “Guayaquil tiene sus actividades, celebrando con mesura, controlando gastos, pero eso no significa que la Dirección de Turismo no tenga esa iniciativa para proyectos importantes”, dijo.

Añadió que “disfrutemos a pesar todos los problemas, no podemos caer en tristeza, debemos darle ánimos a la gente, darle un abrazo, a pesar de todos los problemas disfrutemos de Guayaquil”.