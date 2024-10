Se adelantó el cordonazo de San Francisco en Quito ¿Por qué llegó antes del 4 de octubre?

Aunque tradicionalmente el cordonazo de San Francisco ocurre el 4 de octubre, al coincidir con la transición de la época seca a la lluviosa, en Quito se adelantó. Así lo confirmó a METRO ECUADOR el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Javier Macas, analista de pronósticos meteorológicos del instituto explicó que la fuerte lluvia con tormentas eléctricas y bajas temperaturas, que soportó la ciudad del sábado 28 de septiembre puede considerarse como el cordonazo de San Francisco. Estas precipitaciones se dieron en el norte, centro y sur de la ciudad, además del valle de Los Chillos.

¿Cómo es la lluvia del cordonazo de San Francisco?

La lluvia del cordonazo de San Francisco se caracteriza por presentar un tipo de precipitación muy intensa en toda la capital, acompañada de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y de caída de granizo. “Incluso la caída de granizo, si bien no puede ser muy grande, puede darse pequeño. Pero generalmente esas son las condiciones asociadas o la creencia del cordonazo de San Francisco”, detalló Macas.

Además, añadió que la lluvia específica del cordonazo de San Francisco es intensa y prolongada. Puede darse desde horas de la tarde y extenderse hasta horas de la noche y madrugada. “La lluvia del sábado se ajustó más a las características típicas del cordonazo de San Francisco”.

Debido a que las condiciones meteorológicas del 28 de septiembre fueron más parecidas al cordonazo de San Francisco, “en esta oportunidad podríamos decir que se adelantó. Justo en esa fecha tuvimos el acoplamiento de muchos factores que facultaron ese tipo de precipitación”.

¿Y qué pasará el 4 de octubre?

Según Macas, el viernes 4 de octubre también se presentarán precipitaciones en la capital, pero “no esperamos que sean a la misma magnitud del 28 de septiembre. El 7 y el 8 de octubre igualmente lloverá, incluso tormentas eléctricas pero no como el fin de semana”.

El 4 de octubre se esperan chubascos, una tormenta eléctrica aislada más enfocada en el Valle de Los Chillos y sur de Quito; no generalizada y menos con esa característica específica del cordonazo de San Francisco. “Es común que en la primera semana de octubre se de este tipo de precipitación acompañada de tormentas. No obstante, si nos enfocamos netamente en la fecha, no se dará el cordonazo”, sostuvo.

Ya para el 7 y 8 de octubre se tiene previsto una lluvia menos fuerte que la del 4, “esos días también son son típicos de lluvia”.

La ciencia sobre el cordonazo de San Francisco

Es la transición de la época seca hacia la lluviosa. “Estamos en un mes de transición meteorológica. Quiere decir que los sistemas y los factores que facultan la presencia de precipitación. En agosto es se da uno de los principales aportadores de humedad, lo que faculta a la generación de precipitaciones”.

Al cerrar, Macas señaló que aún transitamos de la época seca a la lluviosa. “Tenemos mucho calentamiento y condiciones propias por el aporte de humedad. Para que se de un tipo de precipitación convectiva, con tormentas eléctricas y granizo,tiene que ser reforzada con el calor”.

En la alerta del Inamhi se ha destacado que las lluvias y las tormentas eléctricas se mantendrán en la Sierra y Amazonía durante los próximos días, debido al ingreso de masas de aire húmedo desde la cuenca amazónica hacia Ecuador.

Creencia popular del cordonazo de San Francisco

Esta leyenda busca explicar las abruptas transiciones climáticas que suelen ocurrir cerca del 4 de octubre. Se cree que en esta fecha, San Francisco agita su cordón, provocando días nublados, fríos y con fuertes lluvias. Este fenómeno, conocido como cordonazo, marca el fin de la época seca y el inicio de la lluviosa, repitiéndose en diversas regiones como México, Colombia, Costa Rica y Venezuela.