Cruce de palabras entre Mónica Palencia y Paola Cabezas en la Asamblea Nacional: “yo no tengo las manos manchadas de sangre”

La mañana de este lunes 30 de septiembre de 2024, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional llevo a cabo el proceso de sustanciación del juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia.

A su llegada, la ministra Palencia les dedicó una mirada a los asambleístas Pamela Aguirre, Paola Cabezas, Leonardo Berrezueta (Revolución Ciudadanía), que presidían el proceso en su contra; el gesto quedó registrado en un video que se filtró en las redes sociales.

Durante esta diligencia, la representante de la cartera de Estado señaló: “La Ley, o es para todos, o no es para ninguno (…) Y mi derecho a la defensa, lo primero que exige, es que yo tenga la posibilidad de defenderme en todas las instancias”.

De igual manera, el proponente del juicio político contra la ministra Mónica Palencia, Leonardo Berrezueta, solicitó la comparecencia del exministro del Interior del correismo, José Serrano, como parte de las pruebas testimoniales. Serrano se encontraba en la sala de zoom de la Comisión.

Sin embargo, cuando se suspendió la sesión, se dio un cruce de palabras entre la asambleísta, Paola Cabezas y la ministra del Interior, Monica Palencia:

“Van a tener que dejar entrar a las víctimas de esta señora... Así como trae barra”, le dijo Cabezas. Posterior a ello, se escucha que le dicen: “¡Cállate!”, mientras se ve cómo Palencia le grita y le apunta con el dedo.

Luego la ministra le responde: “yo no tengo víctimas... Cuidado con lo que hablas de mi”, a lo que Cabezas le dice. “los niños, todas las personas que han muerto en este país...”. Frente a la acusación, la representante de la cartera de Estado: “graben por favor... Está afirmando que las víctimas son todas la que afirma... No señores, eso no les voy a permitir y lo digo mirándote a los ojos... A mí... Yo no tengo las manos manchadas de sangre como tú me lo has indicado... Yo por eso vengo a defenderme... Pero nunca en mi vida me he manchado las manos de sangre y soy defensora de los Derechos Humanos desde que tenía 17 años... Tú no conoces mi historia de vida...”.

Finalmente, cuando la ministra se retiraba, Cabeza le dijo: “el pueblo ecuatoriano sí sabe lo que no ha hecho”.

