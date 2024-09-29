Sectores de Quito que tendrán cortes de luz de 22:00 a 00:00 este 30 de septiembre

Según el plan de la Empresa Eléctrica de Quito (EEQ), el suministro eléctrico se verá interrumpido en múltiples ocasiones durante la primera semana de octubre. Los cortes están programados en distintos horarios a lo largo del día, afectando así las actividades cotidianas de los quiteños.
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LA CAROLINA
BATÁN BAJO, PLAZA SÁN MATÍN, CALLES FRANCISCO ANDRADE MARÍN, JUAN SEVERINO, ANTONIO NAVARRO, JUAN BOUSSINGAULT, JIMENEZ DE LA ESPADA, MANUEL BARRETO, AV. ELOY ALFARO ENTRE REPUBLICA Y SHIRYS LA CAROLINA, LA REPUBLICA Y AMAZONAS BATAN BAJO, LA PAZ, CALLE ALEXANDE VON HUMBOLT, WHYMPER, PAÚL RIVET LA PRADERA, AV. DE LA REPUBLICA ENTRE EL JARDÍN Y DIEGO DE ALMAGRO, CENTRO COMERCIAL EL JARDÍN, PARQUE LA CAROLINA (JARDÍN BOTÁNICO)
NUEVA CUMBAYÁ
CUMBAYÁ CABECERA, EMPRESA ELÉCTRICA, LA COMARCA, LA PRAGA, LOS AROMITOS, PEREZ PALLARES, PILLAGUA, PORTAL CUMBAYÁ 1, SANTA LUCIA (URB.) CEBOLLAR, CUMBAYA CABECERA, EMPRESA ELECTRICA, JACARANDA, LA COMARCA, MIRAVALLE, MIRAVALLE (AMANZ), ICHIMBIA, BELLAVISTA, STA.LUCIA (URB.) AUQUI CHICO, COL. ALEMAN, COL. DE MEDICOS, JARDIN DEL ESTE, LA CATOLICA, LA FLORENCIA, LUMBISI, S.FRANCIS PINSHA, S.FRANCISCO TANDA, S.JOSE, S.JUAN, S.JUAN ALTO, S.PATRICIO.CONGRESO NACIONAL, GUAYRALOMA, S.FCO DE TANDA, S.PED INCHAPICHO, S.VICENTE TANDA, TACURI, VALLE DE NAYON
MIRADOR ALTO
TURUBAMBA, CALLE CARLOS VILLACÍS, ORQUIDEAS DEL SUR, MIRADOR ALTO, CALLE SUSANA LETOR, ACLLE LA CONCHA, TREBOLES DEL SUR, EL VERGEL, QUITUS COLINA, CALLE PIEDAD PEÑAHERRERA, ISLA SANTIAGO, EL TRIUNFO, CAMINO DEL INCA
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LOS BANCOS
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS (CALLES ROBERTO PESANTEZ, VIRGEN DE LOS REMEDIOS, LOS ARRAYANES); POLIDEPORTIVO LOS BANCOS; 23 DE JUNIO; SAN PEDRO DE LAUREL; SAN BERNABÉ; RÍO BLANCO; COCANIGUAS; NUEVA ESPERANZA; EL TESORO; VÍA CALACALÍ LA INDEPENDENCIA (LADO SUR) DESDE EL RECINTO SALOYA HASTA LOS BANCOS; VÍA VALLE HERMOSO, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS (CALLES LAS PALMAS, JAIME ROLDÓS, WILSON ROSALES); PEDRO VICENTE MALDONADO; SAN VICENTE DE ANDOAS; SAN FRANCISCO DE CHIPAL; SANTA MARIANITA; RÍO CAONI; SAN PABLO DE MILPE; CELICA; QUINCE DE MAYO; BOSQUE DE ORO; SAN FRANCISCO DE PACHIJAL; MILLER; LOS LAURELES; PACHIJAL; GUAYABILLAS; SAN JOSÉ DE MASHPI; SANTA ROSA DE NARANJAL; SALTO DEL TIGRE; UNIDOS VENCEREMOS; VÍA CALACALÍ LA INDEPENDENCIA (LADO NORTE) DESDE EL RECINTO SALOYA HASTA LOS BANCOS; VÍA CALACALÍ LA INDEPENDENCIA DESDE LOS BANCOS HASTA ANTES DEL CENTRO DE PUERTO QUITO
PÉREZ GUERRERO
SANTA CLARA MERCADO SECTOR EL EJIDO, CALLE MANUEL LARREA ENTRE PEREZ GUERRERO Y JUAN PABLO ARENAS
EL OBRAJE (MACHACHI)
EL CABALLITO, PANAMERICANA SUR LADO ORIENTAL, URB. SAN ALFONSO, POLIDEPORTIVO, CANCHA LA PRIMAVERA, CHISINCHE, ALPINA, SAN FRANCISCO, MARISCAL, SAN JOSÉ DE ISINCHE, LA ISLA, PUCARÁ CHICO, ROMERILLOS, PUCARÁ GRANDE, LA UNIÓN, TAURIPAMBA, EL BOLICHE, SAN BARTOLOME DE PASTOCALLE, TASINCHANA, TIGNAPAMBA, SAN JUAN DE PASTOCALLE, LA LIBERTAD EL ORDEÑO, LA LIBERTAD, ALOAG, SAN VICENTE, BELLAVISTA, SAN IGNACIO, SANTA ROSA, LA ESTACIÓN, ALOASI, MIRAFLORES, PANAMERICANA SUR LADO OCCIDENTAL, SANTA ISABEL, SAN ROQUE, LA ESPERANZA, LA MOYA, SAN LUIS, CHISINCHE, SANTA ANA, SANTA LUCIA, SANTA INES, SAN MANUEL, EL CHAUPI, PUCARÁ, CORAZON DE JESÚS, SAN ANTONIO FUERTE MILITAR ATAHUALPA, EL OBELISCO, AYAHURCO, MIRAFLORES, LA MERCED, TAMBILLO VIEJO, ESCUELA DE POLICÍA
LULUNCOTO
SAN JOSÉ DE MONJAS, EL MADRIGAL, CALLES FRANCISCO MATIZ Y LÍNEA FÉRREA, PARQUE CUSCUNGO, (PLANTA EPMAPS PUENGASÍ)
CHILIBULO
VENCEDORES DE PICHINCHA, BILOXI, LA MENA II, CIUDADELA REINO DE QUITO, MIRADOR DEL SUR TACHINA, LLOA, SAN JOSÉ DEL CINTO, ARAUCO, CALLES CARAPUNGO, CRISTÓBAL ENRÍQUEZ, LUIS ZAMBRANO, VÍA A LLOA, VÍA RECINTO LAS PALMAS, (EPMAPS LLOA)
ESCUELA SUCRE
PLAZA DE SANTO DOMINGO, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO ENTRE LA PLAZA DE SANTO DOMINGO Y LA RECOLETA, LA RONDA, 5 DE JUNIO ENTRE VENEZUELA Y BORRERO, (MINISTERIO DE DEFENSA)
SAN ROQUE
EL TEJAR, EL PLACER, TOCTIUCO, SAN SALVADOR, MIRAFLORES ALTO, (PLANTA EPMAPS EL PLACER)
GRANDA CENTENO
LA MAÑOSCA ENTRE AMÉRICA Y 10 DE AGOSTO, PLAZA DE LAS AMÉRICAS, ELECTROECUATORIANA, RUMIPAMBA, LA UTE, COLEGIO SAGRADOS CORAZONES DE RUMIPAMBA, AV. ATAHUALPA ENTRE AMÉRICA Y 10 DE AGOSTO, AV 10 DE AGOSTO (LADO OCCIDENTAL) ENTRE NACIONES UNIDAS Y RUMIPAMBA, (IESS CENTRO DE DATOS)
RÍO COCA
JIPIJAPA, PLAZA DE TOROS QUITO, AV. RÍO COCA (LADO SUR), ENTRE 6 DE DICIEMBRE Y 10 DE AGOSTO, ISLA ISABELA Y AV. AMAZONAS ENTRE RÍO COCA Y GASPAR DE VILLAROEL (CENTRO DE DATOS CNT)
ANDALUCÍA
ANDALUCÍA, IPIALES NORTE, ANA MARÍA BAJO, LA PULIDA, AGENCIA DE TRÁNSITO, SAN CARLOS, CALLES TENIENTE GONZALO GALLO, CÉSAR VILLACRES. MELCHOR DE VALDÉZ, AV. MARISCAL SUCRE (LADO OCCIDENTAL), ENTRE LA FLAVIO ALFARO Y GONZALO VALDIVIEZO (PLANTA EPMAPS NOROCCIDENTE)
COTOCOLLAO
EL FUNDADOR, LA ALBORADA, ECORUTA VÍA A NONO (RÍO TULIPE), EL RANCHO ALTO, HUGO ALEMÁN FIERRO, SAN PATRICIO DE LA PRIMAVERA, LA PLANADA, COLINAS DEL NORTE, PRADOS DEL CONDADO, COTOCOLLAO, LA DELICIA, DIVINO NIÑO, ALHAMBRA, UNIVERSIDAD INDOAMERICA, PARQUE SODIRO, VILLAS DEL ROSARIO, CALLE HUACHI, CALLE SABANILLA, CALLE DE LOS CEDROS Y NAZACOTA PUENTO (EMMAPQ - BOMBAS)
CONOCOTO
PRINCESA TOA, LA LUZ ALTA, ONTANEDA ALTA, MIRANDA, COLEGIO LA SALLE, CALLE CAMILO PONCE ENRÍQUEZ ENTRE GARCÍA MORENO Y JORGE MOSQUERA, AV. ABDÓN CALDERÓN, (PLANTA EPMAPS CONOCOTO)
ALANGASÍ
SAN FRANCISCO DE ALPAHUMA, SANTA TERESA DE PINTAG, SECTOR CUSHING, CASHAPAMBA, SAN FRANCISCO DE JIJÓN, LOS CHILLOS, SELVA ALEGRE, CARLOS GAVILANEZ, LUZ DE AMERICA, SAN FERNANDO, SANTA ROSA, LORETO, LA LIBERTAD, IASA 1 ESPE, LA MOCA, RUMIPAMBA, TANIPAMBA (BOMBA DE AGUA GADMUR)
IÑAQUITO
IÑAQUITO, CALLE IÑAQUITO ENTRE NNUU Y JOSÉ ARIZAGA, CALLE JUN JOSÉ DE VILLALENGUA Y ALFONSO PEREIRA ENTRE 10 DE AGOSTO Y AMAZONAS, MERCADO MUNICIPAL DE LA CAROLINA (CENTRO DE DATOS JUDICATURA)
SANTA ROSA
UYUMBICHO; TAMBILLO; ANGAMARCA; LA ISLA; EL BLANQUEADO; CASTILLO DE AMAGUAÑA; SANTA ANA; SAN SEBASTIÁN; EL TEJAR; VALLE HERMOSO; EL ROSAL; ENTRADA A LA RESERVA PASOCHOA, PARAÍSO (PLANTA EPMAPS EL TROJE)
INGA BAJO
PALUGUILLO, EL INGA (PLANTA EMAAPQ PALUGUILLO)