Sectores de Quito que tendrán cortes de luz de 21:00 a 23:00 este 30 de septiembre

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) recomienda a los ciudadanos de Quito tomar las precauciones necesarias ante los cortes de luz programados. Se sugiere tener a mano linternas, cargar dispositivos electrónicos y evitar el uso de aparatos eléctricos durante los cortes.
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OLÍMPICO
JARDINES DEL BATAN, COMUNA MIRAFLORES, LOMAS DE MONTESERRIN, GABRIELA MARINA, JOSÉ QUERI, DE LOS MOTILONES EL BATAN, ESTADIO ATAHUALPA, COLEGIO 24 DE MAYO Y ALREDEDORES, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE PORTUGAL Y GASPAR DE VILLAROEL LADO OCCIDENTAL, GASPAR DE VIRRAROEL ENTRE ELOY ALFARO Y SHYRIS AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE PORTUGAL Y PLAZA ARGENTINA, CALLES CHECOSLOVAQUIA, NORUEGA, SUIZA, COLEGIO BENALCAZAR Y ALREDEDORES
BARRIONUEVO
ATAHUALPA, VILLA FLORA, AV. ALONSO DE ANGULO ENTRE SERAPIO JAPERABI Y AV. NAPO HERMANOS CRISTIANOS, SAN JOSÉ DE LA SALLE, CALLE LUIS MINACHO ENTRE ITURRALDE Y LOAIZA SANTA ANITA, CALLES ANTONIO DE CARRANZA Y OE5X AV. MICHELENA, LA MAGDLENA CALLES QUITUS, CAÑARIS Y PURUHÁ, PABLO HURAS, COLEGIOS BENITO JUÁREZ Y SANTA DOROTEA EL PINTADO, SAN BARTOLO, CARDENAL DE LA TORRE ENTRE TENIENTE HUGO ORTIZ Y PILALÓ, 14 DE ENERO, CALLES TOACAZO, AJAVÍ ENTRE MARISCAL SUCRE Y JOSÉ MARÍA ALEMÁN, PARQUE ESPAÑA, CLEMENTE BALLÉN
EL BOSQUE
COCHAPAMBA, EL PINAR ALTO, URB. PASEOS DEL PICHINCHA, SAN VICENTE DE LA FLORIDA, LAS CUMBRES, SAN VICENTE TERRANA UNIÓN NACIONAL, EL PORTAL DEL BOSQUE, LIFE, CALLE ZAMORA, INSTITUTO NACIONAL DE POLICÍA, AV. DE LA PRENSA ENTRE LOGROÑO Y MARIANO ECHEVERRÍA, AV. 10 DE AGOSTO ENTRE MONUMENTO LABRADOR Y GRUPO MOTRANSA AV. MARISCAL SUCRE ENTRE ALONSO TORRES Y BECK ROLLO, SECTOR QUITO TENIS, CLUB DE TENIS BUENA VISTA, AZKUNAGA, AV. BRASIL ENTRE GRANDA CENTENO Y HIDALGO DE PINTO EL BOSQUE, CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE, AVENIDA DEL PARQUE, CALLE ALONSO DE TORRES, QUITO TENIS ALTO EL PINAR BAJO, LA CONCEPCIÓN, AV. DE LA PRENSA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE LOGROÑO Y MANUEL VALDIVIESO
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SAN ANTONIO
SAN ANTONIO, SANTA ROSA DE RUMICUCHO ALTO, BARRIO LA MARCA, CANTERAS DE CASPIGASI, CALACALÍ, SAN JOSÉ DE GUADALUPE, PISCOPATA, YUNGUILLA, NEBLÍ, PULULAHUA, RAYOCUCHO, SAN MIGUEL DE NONO, HACIENDA LA CAMPIÑA, ALAMBI SAN ANTONIO, CIUDAD MITAD DEL MUNDO, SANTO DOMINGO ALTO, KARTODROMO, CASPIGASI, AV. EQUINOCCIAL ENTRE 13 DE JUNIO Y EL REDONDEL DE LA MITAD DEL MUNDO, CALLES PADRE RUMI, PULULAHUA, MUSEO SOLAR, MISIÓN GEODÉSICA
ALANGASÍ
INMACULADA CONCEPCIÓN, AV. GENERAL PINTAG (LADO NORTE) ENTRE COLIBRÍ Y LA BETANIA, SAN ELIAS, EL BATÁN, EL ROSARIO, CHACHI, SA JUAN TOLA, TOLA CHICA, SAN ISIDRO, TONTOLAG, EL MARCO, EL CENTRO DE PINTAG, SAN ALFONSO, PINANTURA, CANTERAS DEL ANTISANA, UBILLAS, EL INGA, VÍA SANGOLQUÍ - PIFO (LADO SUR) ENTRE LA BETANIA HASTA EL RELLENO SANITARIO EL INGA
SAN RAFAEL
LA ARMENIA, SAN VIRGILIO, GUANGOPOLO, LA TOGLLA, SORIALOMA, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL, RUMILOMA, AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (LADO ORIENTAL) ENTRE PUENTE 5 Y PUENTE 2, CALLES CHARLES DARWIN, SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR MIRASIERRA, SAN PEDRO DEL TINGO, SAN JOSÉ DEL TINGO, ANGAMARCA, SAN JUAN LOMA, SAN MARCOS, SAN FRANCISCO DE BAÑOS, CURIQUINQUE, LA MERCED, BELLAVISTA, SARAHURCO, MANZANAPUGRO, FLORIDA, PALMERAS, CASACHUPA SAN RAFAEL, SAN GABRIEL, SAN CARLOS, AV. RÍO AMAZONAS AV. GENERAL RUMIÑAHUI (LADO NORTE) ENTRE ISLA GENOVESA Y EL SAN LUIS, SAN LUIS SHOPPING, LA ESPE SAN RAFAEL, AV. ILALÓ ENTRE BOCATOMA Y RÍO PITA, AV. GENERAL ENRIQUEZ ENTRE ILALÓ Y RIVER MALL, CLUB DE OFICIALES DE LA FUERZA TERRESTRE, SAN PEDRO DE TABOADA, CAPELO
IÑAQUITO
CCI, CENTRO DE EXPOSICIONES, AV. AMAZONAS ENTRE NNUU Y AV. REPÚBLICA AV. REPÚBLICA DEL SALVADOR (LADO ORIENTAL)ENTRE NNUU Y SUECIA, AV. REPÚBLICA DEL SALVADOR ENTRE SUECIA Y PORTUGAL, AV. 6 DE DICIEMBRE (LADO OCCIDENTAL) ENTRE NNUU Y PORTUGAL
SANTA ROSA
CUTUGLAHUA, SAN MIGUEL, EL TAMBO, SAN FRANCISCO, FLORENCIA, AYMESA, SAN TA ISABLE,; SANTA ROSA ALTA Y BAJA, CUATRO ESQUINAS DEL BELÉN, EL BEÉN, LA JOYA, SANTO TOMÁS; CONJUNTO RESIDENCIAL LA ARCADIA, VALENCIA I Y II Y SAN FELIPE; AV. PEDRO VICENTE MALDONADO (LADO ORIENTAL) ENTRE S40C Y S64D, IDEAL ALAMBREC, SAN JUAN DE TURUBAMBA, PARQUE INDUSTRIAL, CALLE S60, EL CISNE, NUEVO AMANECER, SANTO DOMINGO DE CUTUGLAHUA, SAN ANTONIO, SANGUANCHI, LOURDES, MIRADOR DE CUTUGLAHUA, MUSHUK KAWSAY, PLAN VICTORIA, SULTANA DE LOS ANDES, PAQUISHA, EL MIRADOR, BALCONES DEL SUR
SANGOLQUÍ
CHAUPITENA, CHILLO JIJÓN, FUERTE MILITAR MARCO A. SUBIA, LA BALVINA, YANAHUAYCO, AV. HUANCAVILCAS ENTRE 5 DE JUNIO Y COFANES, TURUCOCHA, CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LA FAVORITA,SAN VICENTE, SALGADO, CURIPUNGO, LOS TUBOS, EL TAXO, PULINCATE, CALLE INÉS GANGOTENA, COTOGCHOA; EL MILAGRO; LA VICTORIA; CUENDINA ALBORNOZ; SAN GUILLERMO; PATAGUA; EL PINO; SIMÓN BOLÍVAR; VENCEDORES; SANTA ROSA DE CUENDINA; GUAMBA; SAN ANTONIO DE PASOCHOA; LA VAQUERÍA; CACHACO; CARAPUNGO ALTO Y BAJO; LA LIBERTAD; AMAGUAÑA, PINTO, CALLE DAVID ORTEGA, FAJARDO, SAN PEDRO DE TABOADA, AV. EL INCA, AV. CHILLO JIJÓN, AV. MARIANA DE JESUS DESDE LA AV. EL INCA HASTA LA CALLE LOS LAURELES, SAN PIETRO, EMPAQPLAST, CHAIDE CHAIDE, AVÓN
POMASQUI
CALDERÓN (CALLE PROGRESO Y UNIÓN, CALLE VICENTE ROCAFUERTE) , SAN JOSÉ DE MORÁN, AV. CACHA, CALLE DE LA VIÑAS POMASQUI, CIUDAD DOS HEMISFERIOS, POFASA, NUESTRA SEÑORA DEL ÁRBOL, CONJUNTO LAGUNA AZUL, LA CAMPIÑA, CEMEXPO, AV. MANUEL CÓRDOVA GALARZA (LADO ORIENTAL) ENTRE EL REDONDEL DEL CONDADO Y LA 13 DE JUNIO SAN JOSÉ DE MORÁN, SANTA CLARA ALTO, SAN JUÁN DE CALDERÓN, BELLO HORIZONTE, MADRIGAL, LOS PINOS, CUSHIGERA, LOT. SAN VICENTE, BELLAVISTA, LADERAS SAN FRANCISCO, MARIANITAS, COLINAS DE BELLAVISTA, CIUDAD BICENTENARIO, FUERZAS UNIDAD, JULIO ZABALA, SANTA CLARA DE POMASQUI
EL QUINCHE
CACHUCO, CHAQUIBAMBA, LA VICTORIA, SAN JOSÉ DEL MOLINO, SAN RAFAEL, SAN VICENTE DE GUA, SEVILLA, VILLACIS BELLAVISTA, BELLO HORIZONTES 1ETP, BELLO HORIZONTES 2ETP, CEBAUCO, CHAQUIBAMBA, CIA.HIGUERITA, COOP. POLICIA NACIONAL, EL PARAISO, HUERTOS FAMILIAR, LA CONCEPCIÓN, LA ESPERANZA, LA MERCED, LA SOFÍA, LOS MOLINOS, NUEVA ESPERANZA, PATRIA LIBRE, PICHINCHA, PUEBLO VIEJO, PURUANTAG, SANTA MONICA, SAN IGNACIO, SAN JOSÉ DEL MOLINO, SAN JOSÉ, SAN JUAN, SAN LORENZO, SAN LUIS, SAN MIGUEL QUINCHE, SAN PEDRO, SAN RAFAEL
EUGENIO ESPEJO
CHILLOGALLO (SECTOR OCCIDENTAL DESDE LA LUIS DUQUE), 25 DE DICIEMBRE, SAN MATEO, LA INDEPENDENCIA, CRISTALINA, SANTA CLARA, CALLE CARLOS FREILE DESDE EL PARQUE MATOVELLE HASTA LA LUIS DUQUE, 10 DE MAYO, SANTA ROSA DE CHILLOGALLO, SAN LUIS DE CHILLOGALLO, CALLE EL TRANSITO, CALLE ZOILA ZAMBRANO MARTHA BUCARAM DE ROLDOS, CALLE FRANCISCO BECERRA, PEDRO CASTRILLÓN, SEGUNDO DARQUEA, CALLE JOQUIN RUALES, CIUDADELA IBARRA, CALLE CARLOS FREILE DESDE EL PARQUE MATOVELLE HASTA LA FRANCISCO LÓPEZ, PARQUE CENTRAL CHILLOGALLO CALLE EMILIO UZCÁTEGUI, AV. RUMICHACA ÑAN DESDE GUAYANAY ÑAN HASTA LA ECUATORIANA, COOPERATIVA DEL EJÉRCITO NACIONAL, PUEBLO SOLO PUEBLO, LA ARCÁDIA, AV. QUITUMBE ÑAN ENTRE GUAYANAY ÑAN HASTA QUILLA ÑAN LA ECUATORIANA, TURUBAMBA DE MONJAS, CALLE CAMILO OREJUELA, CALLE 17 DE MAYO, CAMAL METROPOLITANO QUITUMBE (CALLE ERNERTO ALBÁN, CALLE C Y CALLE D ENTRE CALLE 10 Y JORGE SALVADOR LARA)