Sectores de Quito que tendrán cortes de luz de 14:00 a 19:00 este 29 de septiembre

La ciudadanía debe estar atenta a posibles modificaciones en los horarios establecidos para los cortes de energía eléctrica. Las variaciones en la generación de electricidad, influenciadas por factores climáticos, pueden ocasionar ajustes en los cronogramas previstos. No obstante, estas subestaciones tienen programado su corte de luz.
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CHIMBACALLE
CHIMBACALLE, FORESTAL ALTA, FORESTAL BAJA, LOS ANDES, TEATRO MÉXICO, PIO XII, SAN JOSÉ DE MONJAS LA MAGDALENA, LA SENA, LOS ANDES, LOS DOS PUENTES, TEATRO MÉXICO, PANECILLO, SANTA ANA, VILLA FLORA CHAHUARQUINGO, CHIMBACALLE, FORESTAL ALTA, FORESTAL BAJA, FORESTAL MEDIA, LOTIZACIÓN QUINGAIZA, PIO XII, VERTIENTES UNAB
BELISARIO QUEVEDO
SELVA ALEGRE ENTRE LA ISLA Y AV. 10 DE AGOSTO,RUIZ DE CASTILLA ENTRE SELVA ALEGRE Y PARQUE ITALIA, ULLOA ENTRE LAS CASAS Y AV. COLÓN, GASPAR DE CARVAJAL ENTRE LAS CASAS Y UNIVERSIDAD CENTRAL, UNIVERSIDAD CENTRAL SECTOR ORIENTAL, AV. LA GASCA ENTRE AMERICA Y FERNANDO SANTILLÁN PARQUE LA ISLA, PARQUE ITALIA, HUMBERTO ALBORNOZ, CRISTO REDENTOR, CALLE ATACAMES Y ANTONIO DE HERRERA, SANTA CLARA DE MILÁN, BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DESDE JUAN ACEVEDO.
GRANDA CENTENO
GRANDA CENTENO, VOZ DE LOS ANDES, AV. GRANDA CENTENO, CALLE JUÁN JOSÉ VILLALENGUA, LA Y, AV. 10 DE AGOSTO (LADO OCCIDENTAL) ENTRE NACIONES UNIDAS Y AMÉRICA LA MAÑOSCA ENTRE MIRANDA Y AMÉRICA, RUMIPAMBA CALLES VASCO DE CONTRERAS Y MANUELA SANZ, ALREDEDORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA BORJA 3 LA MAÑOSCA ENTRE MIRANDA Y OCCIDENTAL, JARDINES DE IÑAQUITO, UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS, URB. QUITO TENIS, CALLES ALONSO TORRES Y LOS CABILDOS (ENTRE ALMONEDAS Y LOS COMICIOS).
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GUALO
SAN MIGUEL DE AMAGASI, BELLA AURORA, EL EDÉN, HOSPITAL SOLCA, EL CARMÉN ALTO, CALLES DE LAS CAMELIAS, DE LAS ANONAS, DE LOS CHOLANES SAN ISIDRO DEL INCA, BUENOS AIRES, LA CAMPIÑA DEL INCA, CALLE DE LOS NOGALES ENTRE ELOY ALFARO Y PASAJE LOS ARBOLITOS, CALLE DE LOS GUAYACANES LLANO GRANDE, SIMÓN BOLÍVAR (LADO ORIENTAL) ENTRE MANUEL BENÍTEZ Y EL PORTAL, PANAMERICANA NORTE (LADO SUR) ENTRE EL PORTAL Y EL PUENTE DE CALDERÓN (9 DE AGOSTO) LLANO CHICO, MARANTHA, TINALLO, CENTRO DE CALDERÓN, BONANZA, SAN JUAN LOMA, CALLES 17 DE SEPTIEMBRE, Y CALLE CARAPUNGO LA LIBERTAD, GUALO, LA DOLOROSA, ALVAROPAMBA, SANTA ANA DE COCOTOG, JESÚS DEL GRAN PODER, SAN JOSÉ DE COCOTOG, ZAMBIZA, NAYÓN EL PORTAL, SIMÓN BOLÍVAR (LADO OCCIDENTAL) ENTRE MANUEL BENÍTEZ Y EL PORTAL, LA BOTA, CARMÉN BAJO, BELLA AURORA, LA DELICIA
ANDALUCÍA
AEREONAUTICO, ANDALUCIA, EL PINAR BAJO, FELIX RIVADENEIRA, LA FLORIDA, OMNIBUS URBANO ANDALUCIA, EL ROSARIO, QUITO NORTE, SAN PEDRO CLAVEL, SAN PEDRO CLAVERI ANDALUCIA, FELIXRIVADENEIRA, QUITO NORTE, SAN CARLOS, SAN CARLOS MULTIF, SAN PEDRO CLAVEL, SAN PEDRO CLAVERI
COTOCOLLAO
SAN ENRIQUE VELASCO, MENA DEL HIERRO, EL CONDADO, URB. EL CONDADO, CALLE JUAN PROCEL, CALLE RÍO YANACONA, AV. MARISCAL SUCRE (LADO NORTE) ENTRE EL PUENTE DE LA MACHALA Y REDONDEL DEL CONDADO, AV. MANUEL CORDOVA GALARZA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE EL REDONDEL DEL CONDADO Y HOSTERÍA ALEMANA, MARESA, SAN LUIS BAJO, 27 DE JULIO, PUSUQUÍ, SEÑOR DEL ÁRBOL, SANTA TERESITA, SANTA CLARA, SAN JOSÉ, GRANILANDIA, ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA, PUSUQUÍ CHICO, ESCUELA MILITAR ELOY ALFARO, ATUCUCHO, BELLAVISTA, BELLAVISTA ALTA, SANTA ANITA, SANTA MARÍA DE COTOCOLLAO, RUMILOMA, SANTA ROSA DE SINGUNA, TIWINZA, PISULÍ, LA LEGARDA DESDE BUENA AVENTURA AGUILERA HASTA SANTA MARÍA, CALLE TANDAYAPA, PABLO ESTEBAN YEROVÍ, VÍA A NONO, MUNICIPIO LA DELICIA, ESTADIO DE LA LIGA, CONDADO SHOPPING, PONCIANO, CALLE CUICOCHA, AV. JOHN F. KENNEDY, 23 JUNIO BARRIO, LOYOLA, SAN JOSÉ DEL CONDADO, QUITO TENNIS Y GOLF CLUB, PRADOS DEL CONDADO, SAN JOSÉ DE CANGAHUA, JAIME ROLDOS, LAS TENERIAS, CATZUQUI, CONSEJO PROVINCIAL, SAN FRANCISCO DE RUMIHURCO
INGA BAJO
INGA ALTO, INGA, ITULCACHI, PALUGO, SAN FRANCISCO 1