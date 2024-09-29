Sectores de Quito que tendrán cortes de luz de 12:00 a 15:00 este 30 de septiembre

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) recomienda a los ciudadanos de Quito tomar las precauciones necesarias ante los cortes de luz programados. Se sugiere tener a mano linternas, cargar dispositivos electrónicos y evitar el uso de aparatos eléctricos durante los cortes.
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LULUNCOTO
SAN JOSÉ DE MONJAS, EL MADRIGAL, CALLES FRANCISCO MATIZ Y LÍNEA FÉRREA, PARQUE CUSCUNGO, (PLANTA EPMAPS PUENGASÍ)
CHILIBULO
VENCEDORES DE PICHINCHA, BILOXI, LA MENA II, CIUDADELA REINO DE QUITO, MIRADOR DEL SUR TACHINA, LLOA, SAN JOSÉ DEL CINTO, ARAUCO, CALLES CARAPUNGO, CRISTÓBAL ENRÍQUEZ, LUIS ZAMBRANO, VÍA A LLOA, VÍA RECINTO LAS PALMAS, (EPMAPS LLOA)
ESCUELA SUCRE
PLAZA DE SANTO DOMINGO, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO ENTRE LA PLAZA DE SANTO DOMINGO Y LA RECOLETA, LA RONDA, 5 DE JUNIO ENTRE VENEZUELA Y BORRERO, (MINISTERIO DE DEFENSA)
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SAN ROQUE
EL TEJAR, EL PLACER, TOCTIUCO, SAN SALVADOR, MIRAFLORES ALTO, (PLANTA EPMAPS EL PLACER)
GRANDA CENTENO
LA MAÑOSCA ENTRE AMÉRICA Y 10 DE AGOSTO, PLAZA DE LAS AMÉRICAS, ELECTROECUATORIANA, RUMIPAMBA, LA UTE, COLEGIO SAGRADOS CORAZONES DE RUMIPAMBA, AV. ATAHUALPA ENTRE AMÉRICA Y 10 DE AGOSTO, AV 10 DE AGOSTO (LADO OCCIDENTAL) ENTRE NACIONES UNIDAS Y RUMIPAMBA, (IESS CENTRO DE DATOS)
RÍO COCA
JIPIJAPA, PLAZA DE TOROS QUITO, AV. RÍO COCA (LADO SUR), ENTRE 6 DE DICIEMBRE Y 10 DE AGOSTO, ISLA ISABELA Y AV. AMAZONAS ENTRE RÍO COCA Y GASPAR DE VILLAROEL (CENTRO DE DATOS CNT)
ANDALUCÍA
ANDALUCÍA, IPIALES NORTE, ANA MARÍA BAJO, LA PULIDA, AGENCIA DE TRÁNSITO, SAN CARLOS, CALLES TENIENTE GONZALO GALLO, CÉSAR VILLACRES. MELCHOR DE VALDÉZ, AV. MARISCAL SUCRE (LADO OCCIDENTAL), ENTRE LA FLAVIO ALFARO Y GONZALO VALDIVIEZO (PLANTA EPMAPS NOROCCIDENTE)
COTOCOLLAO
EL FUNDADOR, LA ALBORADA, ECORUTA VÍA A NONO (RÍO TULIPE), EL RANCHO ALTO, HUGO ALEMÁN FIERRO, SAN PATRICIO DE LA PRIMAVERA, LA PLANADA, COLINAS DEL NORTE, PRADOS DEL CONDADO, COTOCOLLAO, LA DELICIA, DIVINO NIÑO, ALHAMBRA, UNIVERSIDAD INDOAMERICA, PARQUE SODIRO, VILLAS DEL ROSARIO, CALLE HUACHI, CALLE SABANILLA, CALLE DE LOS CEDROS Y NAZACOTA PUENTO (EMMAPQ - BOMBAS)
CONOCOTO
PRINCESA TOA, LA LUZ ALTA, ONTANEDA ALTA, MIRANDA, COLEGIO LA SALLE, CALLE CAMILO PONCE ENRÍQUEZ ENTRE GARCÍA MORENO Y JORGE MOSQUERA, AV. ABDÓN CALDERÓN, (PLANTA EPMAPS CONOCOTO)
ALANGASÍ
SAN FRANCISCO DE ALPAHUMA, SANTA TERESA DE PINTAG, SECTOR CUSHING, CASHAPAMBA, SAN FRANCISCO DE JIJÓN, LOS CHILLOS, SELVA ALEGRE, CARLOS GAVILANEZ, LUZ DE AMERICA, SAN FERNANDO, SANTA ROSA, LORETO, LA LIBERTAD, IASA 1 ESPE, LA MOCA, RUMIPAMBA, TANIPAMBA (BOMBA DE AGUA GADMUR)
IÑAQUITO
IÑAQUITO, CALLE IÑAQUITO ENTRE NNUU Y JOSÉ ARIZAGA, CALLE JUN JOSÉ DE VILLALENGUA Y ALFONSO PEREIRA ENTRE 10 DE AGOSTO Y AMAZONAS, MERCADO MUNICIPAL DE LA CAROLINA (CENTRO DE DATOS JUDICATURA)
SANTA ROSA
UYUMBICHO; TAMBILLO; ANGAMARCA; LA ISLA; EL BLANQUEADO; CASTILLO DE AMAGUAÑA; SANTA ANA; SAN SEBASTIÁN; EL TEJAR; VALLE HERMOSO; EL ROSAL; ENTRADA A LA RESERVA PASOCHOA, PARAÍSO (PLANTA EPMAPS EL TROJE)
INGA BAJO
PALUGUILLO, EL INGA (PLANTA EMAAPQ PALUGUILLO)