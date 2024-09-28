Sectores de Quito que tendrán cortes de luz de 22:00 a 00:00 este 28 de septiembre

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) ha comunicado a la ciudadanía que se ejecutarán cortes programados en el servicio eléctrico en diferentes zonas de Quito durante el fin de semana del 28 al 29 de septiembre, sin embargo, este es el último corte de luz que tienen estas subestaciones el día sábado, 28 de septiembre.
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Cortes de luz de 22:00 a 00:00
LA CAROLINA
BATÁN BAJO, PLAZA SÁN MATÍN, CALLES FRANCISCO ANDRADE MARÍN, JUAN SEVERINO, ANTONIO NAVARRO, JUAN BOUSSINGAULT, JIMENEZ DE LA ESPADA, MANUEL BARRETO, AV. ELOY ALFARO ENTRE REPUBLICA Y SHIRYS LA CAROLINA, LA REPUBLICA Y AMAZONAS BATAN BAJO, LA PAZ, CALLE ALEXANDE VON HUMBOLT, WHYMPER, PAÚL RIVET LA PRADERA, AV. DE LA REPUBLICA ENTRE EL JARDÍN Y DIEGO DE ALMAGRO, CENTRO COMERCIAL EL JARDÍN, PARQUE LA CAROLINA (JARDÍN BOTÁNICO)
NUEVA CUMBAYÁ
CUMBAYÁ CABECERA, EMPRESA ELÉCTRICA, LA COMARCA, LA PRAGA, LOS AROMITOS, PEREZ PALLARES, PILLAGUA, PORTAL CUMBAYÁ 1, SANTA LUCIA (URB.) CEBOLLAR, CUMBAYA CABECERA, EMPRESA ELECTRICA, JACARANDA, LA COMARCA, MIRAVALLE, MIRAVALLE (AMANZ), ICHIMBIA, BELLAVISTA, STA.LUCIA (URB.) AUQUI CHICO, COL. ALEMAN, COL. DE MEDICOS, JARDIN DEL ESTE, LA CATOLICA, LA FLORENCIA, LUMBISI, S.FRANCIS PINSHA, S.FRANCISCO TANDA, S.JOSE, S.JUAN, S.JUAN ALTO, S.PATRICIO.CONGRESO NACIONAL, GUAYRALOMA, S.FCO DE TANDA, S.PED INCHAPICHO, S.VICENTE TANDA, TACURI, VALLE DE NAYON
MIRADOR ALTO
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TURUBAMBA, CALLE CARLOS VILLACÍS, ORQUIDEAS DEL SUR, MIRADOR ALTO, CALLE SUSANA LETOR, ACLLE LA CONCHA, TREBOLES DEL SUR, EL VERGEL, QUITUS COLINA, CALLE PIEDAD PEÑAHERRERA, ISLA SANTIAGO, EL TRIUNFO, CAMINO DEL INCA
LOS BANCOS
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS (CALLES ROBERTO PESANTEZ, VIRGEN DE LOS REMEDIOS, LOS ARRAYANES); POLIDEPORTIVO LOS BANCOS; 23 DE JUNIO; SAN PEDRO DE LAUREL; SAN BERNABÉ; RÍO BLANCO; COCANIGUAS; NUEVA ESPERANZA; EL TESORO; VÍA CALACALÍ LA INDEPENDENCIA (LADO SUR) DESDE EL RECINTO SALOYA HASTA LOS BANCOS; VÍA VALLE HERMOSO, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS (CALLES LAS PALMAS, JAIME ROLDÓS, WILSON ROSALES); PEDRO VICENTE MALDONADO; SAN VICENTE DE ANDOAS; SAN FRANCISCO DE CHIPAL; SANTA MARIANITA; RÍO CAONI; SAN PABLO DE MILPE; CELICA; QUINCE DE MAYO; BOSQUE DE ORO; SAN FRANCISCO DE PACHIJAL; MILLER; LOS LAURELES; PACHIJAL; GUAYABILLAS; SAN JOSÉ DE MASHPI; SANTA ROSA DE NARANJAL; SALTO DEL TIGRE; UNIDOS VENCEREMOS; VÍA CALACALÍ LA INDEPENDENCIA (LADO NORTE) DESDE EL RECINTO SALOYA HASTA LOS BANCOS; VÍA CALACALÍ LA INDEPENDENCIA DESDE LOS BANCOS HASTA ANTES DEL CENTRO DE PUERTO QUITO
PÉREZ GUERRERO
SANTA CLARA MERCADO; CENTRO COMERCIAL QUITUS; CALLES SAN GREGORIO, RAMIRÉZ DÁVALOS ALONSO DE MERCADILLO ENTRE AMÉRICA Y 10 DE AGOSTO, MARISCAL SUCRE; CALLE 9 DE OCTUBRE ENTRE AV. PATRIA Y LUIS CORDERO; 18 DE SEPTIEMBRE ENTRE 10 DE AGOSTO Y AV. AMAZONAS; UNIDAD EDUCATIVA BORJA 2; AV. AMAZONAS, JUAN LEÓN MERA, REINA VICTORIA, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE PATRIA Y VEINTIMILLA, MARISCAL SUCRE CALLE ULPIANO PAEZ ENTRE LA JORGE WASHINGTON Y LUIS CORDERO; LUIS CORDERO ENTRE VERSALLES Y AV. AMAZONAS; AV. COLÓN ENTRE 10 DE AGOSTO Y AMAZONAS, SECTOR EL EJIDO, CALLE MANUEL LARREA ENTRE PEREZ GUERRERO Y JUAN PABLO ARENAS; CALLES JOSÉ RIOFRÍO, BUENOS AIRES, RÍO DE JANEIRO, BOGOTÁ, CARACAS ENTRE AV. AMÉRICA Y 10 DE AGOSTO
EL OBRAJE (MACHACHI)
EL CABALLITO, PANAMERICANA SUR LADO ORIENTAL, URB. SAN ALFONSO, POLIDEPORTIVO, CANCHA LA PRIMAVERA, CHISINCHE, ALPINA, SAN FRANCISCO, MARISCAL, SAN JOSÉ DE ISINCHE, LA ISLA, PUCARÁ CHICO, ROMERILLOS, PUCARÁ GRANDE, LA UNIÓN, TAURIPAMBA, EL BOLICHE, SAN BARTOLOME DE PASTOCALLE, TASINCHANA, TIGNAPAMBA, SAN JUAN DE PASTOCALLE, LA LIBERTAD EL ORDEÑO, LA LIBERTAD, ALOAG, SAN VICENTE, BELLAVISTA, SAN IGNACIO, SANTA ROSA, LA ESTACIÓN, ALOASI, MIRAFLORES, PANAMERICANA SUR LADO OCCIDENTAL, SANTA ISABEL, SAN ROQUE, LA ESPERANZA, LA MOYA, SAN LUIS, CHISINCHE, SANTA ANA, SANTA LUCIA, SANTA INES, SAN MANUEL, EL CHAUPI, PUCARÁ, CORAZON DE JESÚS, SAN ANTONIO FUERTE MILITAR ATAHUALPA, EL OBELISCO, AYAHURCO, MIRAFLORES, LA MERCED, TAMBILLO VIEJO, ESCUELA DE POLICÍA
CHIMBACALLE
CHIMBACALLE, FORESTAL ALTA, FORESTAL BAJA, LOS ANDES, TEATRO MÉXICO, PIO XII, SAN JOSÉ DE MONJAS LA MAGDALENA, LA SENA, LOS ANDES, LOS DOS PUENTES, TEATRO MÉXICO, PANECILLO, SANTA ANA, VILLA FLORA CHAHUARQUINGO, CHIMBACALLE, FORESTAL ALTA, FORESTAL BAJA, FORESTAL MEDIA, LOTIZACIÓN QUINGAIZA, PIO XII, VERTIENTES UNAB
BELISARIO QUEVEDO
SELVA ALEGRE ENTRE LA ISLA Y AV. 10 DE AGOSTO,RUIZ DE CASTILLA ENTRE SELVA ALEGRE Y PARQUE ITALIA, ULLOA ENTRE LAS CASAS Y AV. COLÓN, GASPAR DE CARVAJAL ENTRE LAS CASAS Y UNIVERSIDAD CENTRAL, UNIVERSIDAD CENTRAL SECTOR ORIENTAL, AV. LA GASCA ENTRE AMERICA Y FERNANDO SANTILLÁN PARQUE LA ISLA, PARQUE ITALIA, HUMBERTO ALBORNOZ, CRISTO REDENTOR, CALLE ATACAMES Y ANTONIO DE HERRERA, SANTA CLARA DE MILÁN, BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DESDE JUAN ACEVEDO.
GRANDA CENTENO
GRANDA CENTENO, VOZ DE LOS ANDES, AV. GRANDA CENTENO, CALLE JUÁN JOSÉ VILLALENGUA, LA Y, AV. 10 DE AGOSTO (LADO OCCIDENTAL) ENTRE NACIONES UNIDAS Y AMÉRICA LA MAÑOSCA ENTRE MIRANDA Y AMÉRICA, RUMIPAMBA CALLES VASCO DE CONTRERAS Y MANUELA SANZ, ALREDEDORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA BORJA 3 LA MAÑOSCA ENTRE MIRANDA Y OCCIDENTAL, JARDINES DE IÑAQUITO, UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS, URB. QUITO TENIS, CALLES ALONSO TORRES Y LOS CABILDOS (ENTRE ALMONEDAS Y LOS COMICIOS).
GUALO
SAN MIGUEL DE AMAGASI, BELLA AURORA, EL EDÉN, HOSPITAL SOLCA, EL CARMÉN ALTO, CALLES DE LAS CAMELIAS, DE LAS ANONAS, DE LOS CHOLANES SAN ISIDRO DEL INCA, BUENOS AIRES, LA CAMPIÑA DEL INCA, CALLE DE LOS NOGALES ENTRE ELOY ALFARO Y PASAJE LOS ARBOLITOS, CALLE DE LOS GUAYACANES LLANO GRANDE, SIMÓN BOLÍVAR (LADO ORIENTAL) ENTRE MANUEL BENÍTEZ Y EL PORTAL, PANAMERICANA NORTE (LADO SUR) ENTRE EL PORTAL Y EL PUENTE DE CALDERÓN (9 DE AGOSTO) LLANO CHICO, MARANTHA, TINALLO, CENTRO DE CALDERÓN, BONANZA, SAN JUAN LOMA, CALLES 17 DE SEPTIEMBRE, Y CALLE CARAPUNGO LA LIBERTAD, GUALO, LA DOLOROSA, ALVAROPAMBA, SANTA ANA DE COCOTOG, JESÚS DEL GRAN PODER, SAN JOSÉ DE COCOTOG, ZAMBIZA, NAYÓN EL PORTAL, SIMÓN BOLÍVAR (LADO OCCIDENTAL) ENTRE MANUEL BENÍTEZ Y EL PORTAL, LA BOTA, CARMÉN BAJO, BELLA AURORA, LA DELICIA
ANDALUCÍA
AEREONAUTICO, ANDALUCIA, EL PINAR BAJO, FELIX RIVADENEIRA, LA FLORIDA, OMNIBUS URBANO ANDALUCIA, EL ROSARIO, QUITO NORTE, SAN PEDRO CLAVEL, SAN PEDRO CLAVERI ANDALUCIA, FELIXRIVADENEIRA, QUITO NORTE, SAN CARLOS, SAN CARLOS MULTIF, SAN PEDRO CLAVEL, SAN PEDRO CLAVERI
COTOCOLLAO
SAN ENRIQUE VELASCO, MENA DEL HIERRO, EL CONDADO, URB. EL CONDADO, CALLE JUAN PROCEL, CALLE RÍO YANACONA, AV. MARISCAL SUCRE (LADO NORTE) ENTRE EL PUENTE DE LA MACHALA Y REDONDEL DEL CONDADO, AV. MANUEL CORDOVA GALARZA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE EL REDONDEL DEL CONDADO Y HOSTERÍA ALEMANA, MARESA, SAN LUIS BAJO, 27 DE JULIO, PUSUQUÍ, SEÑOR DEL ÁRBOL, SANTA TERESITA, SANTA CLARA, SAN JOSÉ, GRANILANDIA, ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA, PUSUQUÍ CHICO, ESCUELA MILITAR ELOY ALFARO, ATUCUCHO, BELLAVISTA, BELLAVISTA ALTA, SANTA ANITA, SANTA MARÍA DE COTOCOLLAO, RUMILOMA, SANTA ROSA DE SINGUNA, TIWINZA, PISULÍ, LA LEGARDA DESDE BUENA AVENTURA AGUILERA HASTA SANTA MARÍA, CALLE TANDAYAPA, PABLO ESTEBAN YEROVÍ, VÍA A NONO, MUNICIPIO LA DELICIA, ESTADIO DE LA LIGA, CONDADO SHOPPING, PONCIANO, CALLE CUICOCHA, AV. JOHN F. KENNEDY, 23 JUNIO BARRIO, LOYOLA, SAN JOSÉ DEL CONDADO, QUITO TENNIS Y GOLF CLUB, PRADOS DEL CONDADO, SAN JOSÉ DE CANGAHUA, JAIME ROLDOS, LAS TENERIAS, CATZUQUI, CONSEJO PROVINCIAL, SAN FRANCISCO DE RUMIHURCO
INGA BAJO
INGA ALTO, INGA, ITULCACHI, PALUGO, SAN FRANCISCO 1