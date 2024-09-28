Sectores de Quito que tendrán cortes de luz de 17:00 a 20:00 este 28 de septiembre

La Empresa Eléctrica de Quito (EEQ) ha anunciado cortes en varios sectores de la capital. El cronograma de cortes de luz ya se encuentran programados de este fin de semana del 28 al 29 de septiembre. Los horarios de los cortes de luz programados en cada sector de la capital están sujetos a la distribución de la energía eléctrica a través de las subestaciones.
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Cortes de luz de 17:00 a 20:00 (último corte)
LULUNCOTO
SAN JOSÉ DE MONJAS, EL MADRIGAL, CALLES FRANCISCO MATIZ Y LÍNEA FÉRREA, PARQUE CUSCUNGO, (PLANTA EPMAPS PUENGASÍ)
CHILIBULO
VENCEDORES DE PICHINCHA, BILOXI, LA MENA II, CIUDADELA REINO DE QUITO, MIRADOR DEL SUR TACHINA, LLOA, SAN JOSÉ DEL CINTO, ARAUCO, CALLES CARAPUNGO, CRISTÓBAL ENRÍQUEZ, LUIS ZAMBRANO, VÍA A LLOA, VÍA RECINTO LAS PALMAS, (EPMAPS LLOA
MIRAFLORES
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CALLES BOLIVIA ENTRE RITTER Y AV. UNIVERSITARIA, ENRIQUE RITTER (LADO ORIENTAL), AV. LA GASCA ENTRE RITTER Y MENESES, UNIVERSIDAD CENTRAL SECTOR OCCIDENTAL MIRAFLORES, ANTIGUO HOSPITAL MILITAR, PARQUE MATOVELLE, SAN JUAN, LA BASÍLICA.
LA FLORESTA
LA FLORESTA, CALLE MADRID ENTRE REDONDEL DE LA FLORESTA Y 12 DE OCTUBRE, LA MARISCAL, CALLES WILSON, FOCH, LIZARDO GARCÍA Y BAQUERIZO MORENO ENTRE 12 DE OCTUBRE Y 6 DE DICIEMBRE, UNIVERSIDAD CATÓLICA, CALLES ROCA, CARRIÓN, VEINTIMILLA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y 6 DE DICIEMBRE AV. LA CORUÑA ENTRE EL REDONDEL DE LA FLORESTA Y REDONDEL 12 DE OCTUBRE, PLAZA LINCOLN, HOTEL QUITO, AV. GONZALEZ SUAREZ AV. DE LOS CONQUISTADORES, RAFAEL LEÓN LARREA, CELIA ZALDUMBIDE, GUAPULO.
RÍO COCA
URB. 6 DE DICIEMBRE, EL INCA, JIPIJAPA, ISLA PINZÓN, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE GASPAR DE VILLAROEL Y RÍO COCA CONDOMINIOS EL INCA, ISLA MARCHENA, LA UDLA, LAS BROMELIAS, AV. DE LOS GRANADOS ENTRE 6 DE DICIEMBRE Y ELOY ALFARO, MONTESERRÍN, CALLE DE LOS NARANJOS, DE LAS ALONDRAS PÍO VALDIVIEZO, AV. 6 DE DICIEMBRE (LADO ORIENTAL) ENTRE RÍO COCA Y PÍO VALDIVIEZO, AV. EL INCA ENTRE AMAZONAS E ISLA SEYMUR, AV. GALO PLAZA (LADO ORIENTAL) ENTRE REDONDEL DEL LABRADOR Y JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE COCA COLA, AV. 6 DE DICIEMBRE (LADO ORIENTAL) ENTRE RÍO COCA Y EL INCA SAN JOSÉ DEL INCA, CALLE DE LOS VIÑEDOS, JOAQUÍN SUMAITA, DAMMER 1, EL MORLÁN, CALLE DE LOS GUABOS CALLES ISLA GENOVESA, ISLA FERNANDINA, ISLA SANTA FE ENTRE RÍO COCA E ISLA FLOREANA, AV. LOS SHIRIS ENTRE RÍO COCA Y JOSÉ CORREA, CENTRAL TÉCNICO Y MARÍA EUFRASIA.
CRISTIANÍA
CONSEJO JUDICIAL CARCELÉN ALTO, CALLE JUAN DE SELIS ENTRE ANTONIO DE CASTILLO Y GALO PLAZA, IASA, AV. GALO PLAZA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE ANANSAYAS E INTERCAMBIADOR DE CARCELÉN, CARCELÉN ALTO, CALLE VICENTE DUQUE, GENERAL MOTORS OMNIBUS, COMITÉ DEL PUEBLO, AV. ELOY ALFARO (LADO ORIENTAL) ENTRE DE LOS FRESNOS Y DE LOS EUCALIPTOS, CALLE FRANCISCO DE LA TORRE Y AV. JORGE GARCÉS, AV. ELOY ALFARO (LADO ORIENTAL) ENTRE DE LAS AVELLANAS Y N74C, CALLE CAPRI, EL PORTAL DE CAPRI, COLEGIO PLANETA AZUL, SANTA LUCIA BAJA, WILSON MONJE, PARKENOR, TERMINAL CARCELÉN, CALLE BARTOLOMÉ SANCHEZ.
EPICLACHIMA
GUAJALÓ, QUICENTRO SUR, PARQUE LAS CUADRAS, PLAZA QUITUMBE, PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DEL SUR, CIUDAD QUITUMBE, MUYULLACTA, QUILLALLACTA, AV. CONDOR ÑAN, TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE, AV. AMARU ÑAN, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO (LADO ORIENTAL) ENTRE GUANAZAN Y EL PUENTE DE GUAJALÓ,, GUAJALÓ, MAYORISTA DE NEGOCIOS ANDINOS, UNIÓN POPULAR, PLYWOOD, AYMESA, CALLE QUIMIAG,PINTURAS CONDOR, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO (LADO OCCIDENTAL) ENTRE GUANAZAN Y LAS LAJAS, MANGLARALTO ENTRE QUIMIAG Y PLYWOOD, ARGELIA, ARGELIA BAJA, ARGELIA INTERMEDIA Y ARGELIA ALTA, SAN BARTOLO, CUARTEL EPICLACHIMA, SECTOR DE LAS ANTENAS, LA FORESTAL ALTA, HIERBA BUENA 2, ORIENTE QUITEÑO, MIRAVALLE, CAMINO DE LOS INCAS, SAN MIGUEL DE CHACHAS.
CONOCOTO
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (LADO ORIENTAL) ENTRE PUENTE 5 Y PUENTE 2, CALLES CHARLES DARWIN, SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR, SANTO DOMINGO DE CONOCOTO, COOPERATIVA MONSERRAT, SAN FRANCISCO DE LOS PINOS, PUENGASÍ, EDEN DEL VALLE, LOMA DE PUENGASÍ, SAN JOSÉ DE MONAJAS, AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (LADO ORIENTAL) ENTRE PUENTE 5 Y AV. SIMÓN BOLÍVAR, AV. SIMÓN BOLIVAR DESDE EL CAMINO DE LOS INCAS HASTA LA ENTRADA A LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL, CENTRO DE CONOCOTO, AV. LOLA QUINTANA, LA MOYA, URB. SAN GERMÁN, SAGRADO CORAZÓN DE LA ARMENIA, AV. ILALÓ ENTRE GARCÍA MORENO Y LA BOCATOMA, CALLES GONZÁLEZ SUAREZ Y EUGENIO ESPEJO EN CONOCOTO.
TUMBACO
TUMBACO CALLE ROSA ZARATE DESDE NORBERTO SALAZAR HASTA AV. OSWALDO GUAYASAMÍN; AV. OSWALDO GUAYASAMÍN ENTRE ROSA ZARATE Y ITM; TOLA GRANDE; TOLA CHICA; AV. INTEROCEÁNICA ENTRE EL REDONDEL DE LA RUTA VIVA Y AVENIDA WILSON; WILSON; EL ANDRANGO; VÍA PIFO EL QUINCHE DESDE AV. INTEROCEÁNICA HASTA EL PARQUE OYAMBARILLO; URB. LA MANCHA; LA FLORIDA DE CHANTAG; FLORES DEL VALLE; SAN FRANCISTO; LA LIBERTAD DE PUEMBO, CENTRO DE TUMBACO, LA MORITA 2, LA CERÁMICA, CHIVIQUÍ, PLAZAPAMBA, SAN FRANCISCO DE LA TOLA GRANDE, LA TOLA CHICA, EL ARENAL, AV. OSWALDO GUAYASAMÍN (LADO NORTE) ENTRE LA CALLE EL SAUCE Y JOSÉ VINUEZA, AV. OSWALDO GUAYASAMÍN (LADO SUR) ENTRE LA CERÁMICA Y AURELIO ESPINOZA, CUMBAYÁ SECTORES MENESES PALLARES, EL AROMITO, LOS EUCALIPTOS, PILLAGUA; SAN FRANCISCO DE CHUROLOMA; CAIZÁN; SAN JOSÉ DE COLLAQUÍ, ALBÁN; LAS PEÑAS, AUQUI CHICO; LA VIÑA; TOLAGASI; LA PRIMAVERA; SAN ANTONIO; LA DOLOROSA; CUNUYACU; LA MUELA; PACHOSALAS; LEOPOLDO CHÁVEZ; RUMIHUAYCO; URB. LOMAS DE CUMBAYÁ; LUMBISÍ; AV. RUTA VIVA ENTRE CALLE DE LOS LIRIOS Y CARCHI; AV. OSWALDO GUAYASAMÍN (LADO SUR) ENTRE AV. FLORENCIA Y LA CERÁMICA, LAS VIÑAS; SANTA ROSA; URB. SANTA ROSA; CALLE AURELIO DÁVILA CAJAS; SAN PEDRO DEL CHICHE; CHICHE OBRAJE; NUEVA ANDALUCÍA; CENTRO DE PUEMBO; QUINTA LA PAZ; MANGAHUANTAG; ARRAYANES COUNTRY CLUB; BUENA ESPERANZA, EL CHAQUIÑAN, SCALA SHOPPING, HOSPITAL DE LOS VALLES, ARRAYANES.
Cortes de luz de 17:00 a 20:00
LA CAROLINA
BATÁN BAJO, PLAZA SÁN MATÍN, CALLES FRANCISCO ANDRADE MARÍN, JUAN SEVERINO, ANTONIO NAVARRO, JUAN BOUSSINGAULT, JIMENEZ DE LA ESPADA, MANUEL BARRETO, AV. ELOY ALFARO ENTRE REPUBLICA Y SHIRYS LA CAROLINA, LA REPUBLICA Y AMAZONAS BATAN BAJO, LA PAZ, CALLE ALEXANDE VON HUMBOLT, WHYMPER, PAÚL RIVET LA PRADERA, AV. DE LA REPUBLICA ENTRE EL JARDÍN Y DIEGO DE ALMAGRO, CENTRO COMERCIAL EL JARDÍN, PARQUE LA CAROLINA (JARDÍN BOTÁNICO)
NUEVA CUMBAYÁ
CUMBAYÁ CABECERA, EMPRESA ELÉCTRICA, LA COMARCA, LA PRAGA, LOS AROMITOS, PEREZ PALLARES, PILLAGUA, PORTAL CUMBAYÁ 1, SANTA LUCIA (URB.) CEBOLLAR, CUMBAYA CABECERA, EMPRESA ELECTRICA, JACARANDA, LA COMARCA, MIRAVALLE, MIRAVALLE (AMANZ), ICHIMBIA, BELLAVISTA, STA.LUCIA (URB.) AUQUI CHICO, COL. ALEMAN, COL. DE MEDICOS, JARDIN DEL ESTE, LA CATOLICA, LA FLORENCIA, LUMBISI, S.FRANCIS PINSHA, S.FRANCISCO TANDA, S.JOSE, S.JUAN, S.JUAN ALTO, S.PATRICIO.CONGRESO NACIONAL, GUAYRALOMA, S.FCO DE TANDA, S.PED INCHAPICHO, S.VICENTE TANDA, TACURI, VALLE DE NAYON
MIRADOR ALTO
TURUBAMBA, CALLE CARLOS VILLACÍS, ORQUIDEAS DEL SUR, MIRADOR ALTO, CALLE SUSANA LETOR, ACLLE LA CONCHA, TREBOLES DEL SUR, EL VERGEL, QUITUS COLINA, CALLE PIEDAD PEÑAHERRERA, ISLA SANTIAGO, EL TRIUNFO, CAMINO DEL INCA
LOS BANCOS
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS (CALLES ROBERTO PESANTEZ, VIRGEN DE LOS REMEDIOS, LOS ARRAYANES); POLIDEPORTIVO LOS BANCOS; 23 DE JUNIO; SAN PEDRO DE LAUREL; SAN BERNABÉ; RÍO BLANCO; COCANIGUAS; NUEVA ESPERANZA; EL TESORO; VÍA CALACALÍ LA INDEPENDENCIA (LADO SUR) DESDE EL RECINTO SALOYA HASTA LOS BANCOS; VÍA VALLE HERMOSO, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS (CALLES LAS PALMAS, JAIME ROLDÓS, WILSON ROSALES); PEDRO VICENTE MALDONADO; SAN VICENTE DE ANDOAS; SAN FRANCISCO DE CHIPAL; SANTA MARIANITA; RÍO CAONI; SAN PABLO DE MILPE; CELICA; QUINCE DE MAYO; BOSQUE DE ORO; SAN FRANCISCO DE PACHIJAL; MILLER; LOS LAURELES; PACHIJAL; GUAYABILLAS; SAN JOSÉ DE MASHPI; SANTA ROSA DE NARANJAL; SALTO DEL TIGRE; UNIDOS VENCEREMOS; VÍA CALACALÍ LA INDEPENDENCIA (LADO NORTE) DESDE EL RECINTO SALOYA HASTA LOS BANCOS; VÍA CALACALÍ LA INDEPENDENCIA DESDE LOS BANCOS HASTA ANTES DEL CENTRO DE PUERTO QUITO
PÉREZ GUERRERO
SANTA CLARA MERCADO; CENTRO COMERCIAL QUITUS; CALLES SAN GREGORIO, RAMIRÉZ DÁVALOS ALONSO DE MERCADILLO ENTRE AMÉRICA Y 10 DE AGOSTO, MARISCAL SUCRE; CALLE 9 DE OCTUBRE ENTRE AV. PATRIA Y LUIS CORDERO; 18 DE SEPTIEMBRE ENTRE 10 DE AGOSTO Y AV. AMAZONAS; UNIDAD EDUCATIVA BORJA 2; AV. AMAZONAS, JUAN LEÓN MERA, REINA VICTORIA, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE PATRIA Y VEINTIMILLA, MARISCAL SUCRE CALLE ULPIANO PAEZ ENTRE LA JORGE WASHINGTON Y LUIS CORDERO; LUIS CORDERO ENTRE VERSALLES Y AV. AMAZONAS; AV. COLÓN ENTRE 10 DE AGOSTO Y AMAZONAS, SECTOR EL EJIDO, CALLE MANUEL LARREA ENTRE PEREZ GUERRERO Y JUAN PABLO ARENAS; CALLES JOSÉ RIOFRÍO, BUENOS AIRES, RÍO DE JANEIRO, BOGOTÁ, CARACAS ENTRE AV. AMÉRICA Y 10 DE AGOSTO
EL OBRAJE (MACHACHI)
EL CABALLITO, PANAMERICANA SUR LADO ORIENTAL, URB. SAN ALFONSO, POLIDEPORTIVO, CANCHA LA PRIMAVERA, CHISINCHE, ALPINA, SAN FRANCISCO, MARISCAL, SAN JOSÉ DE ISINCHE, LA ISLA, PUCARÁ CHICO, ROMERILLOS, PUCARÁ GRANDE, LA UNIÓN, TAURIPAMBA, EL BOLICHE, SAN BARTOLOME DE PASTOCALLE, TASINCHANA, TIGNAPAMBA, SAN JUAN DE PASTOCALLE, LA LIBERTAD EL ORDEÑO, LA LIBERTAD, ALOAG, SAN VICENTE, BELLAVISTA, SAN IGNACIO, SANTA ROSA, LA ESTACIÓN, ALOASI, MIRAFLORES, PANAMERICANA SUR LADO OCCIDENTAL, SANTA ISABEL, SAN ROQUE, LA ESPERANZA, LA MOYA, SAN LUIS, CHISINCHE, SANTA ANA, SANTA LUCIA, SANTA INES, SAN MANUEL, EL CHAUPI, PUCARÁ, CORAZON DE JESÚS, SAN ANTONIO FUERTE MILITAR ATAHUALPA, EL OBELISCO, AYAHURCO, MIRAFLORES, LA MERCED, TAMBILLO VIEJO, ESCUELA DE POLICÍA