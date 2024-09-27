Sectores de Quito que tendrán cortes de luz de 04:00 a 09:00 este 28 de septiembre

El horario de los cortes de luz varía según la subestación eléctrica que abastece cada zona de la ciudad y se programan a lo largo de todo el día.
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LA CAROLINA
BATÁN BAJO, PLAZA SÁN MATÍN, CALLES FRANCISCO ANDRADE MARÍN, JUAN SEVERINO, ANTONIO NAVARRO, JUAN BOUSSINGAULT, JIMENEZ DE LA ESPADA, MANUEL BARRETO, AV. ELOY ALFARO ENTRE REPUBLICA Y SHIRYS LA CAROLINA, LA REPUBLICA Y AMAZONAS BATAN BAJO, LA PAZ, CALLE ALEXANDE VON HUMBOLT, WHYMPER, PAÚL RIVET LA PRADERA, AV. DE LA REPUBLICA ENTRE EL JARDÍN Y DIEGO DE ALMAGRO, CENTRO COMERCIAL EL JARDÍN, PARQUE LA CAROLINA (JARDÍN BOTÁNICO)
NUEVA CUMBAYÁ
CUMBAYÁ CABECERA, EMPRESA ELÉCTRICA, LA COMARCA, LA PRAGA, LOS AROMITOS, PEREZ PALLARES, PILLAGUA, PORTAL CUMBAYÁ 1, SANTA LUCIA (URB.) CEBOLLAR, CUMBAYA CABECERA, EMPRESA ELECTRICA, JACARANDA, LA COMARCA, MIRAVALLE, MIRAVALLE (AMANZ), ICHIMBIA, BELLAVISTA, STA.LUCIA (URB.) AUQUI CHICO, COL. ALEMAN, COL. DE MEDICOS, JARDIN DEL ESTE, LA CATOLICA, LA FLORENCIA, LUMBISI, S.FRANCIS PINSHA, S.FRANCISCO TANDA, S.JOSE, S.JUAN, S.JUAN ALTO, S.PATRICIO.CONGRESO NACIONAL, GUAYRALOMA, S.FCO DE TANDA, S.PED INCHAPICHO, S.VICENTE TANDA, TACURI, VALLE DE NAYON
MIRADOR ALTO
TURUBAMBA, CALLE CARLOS VILLACÍS, ORQUIDEAS DEL SUR, MIRADOR ALTO, CALLE SUSANA LETOR, ACLLE LA CONCHA, TREBOLES DEL SUR, EL VERGEL, QUITUS COLINA, CALLE PIEDAD PEÑAHERRERA, ISLA SANTIAGO, EL TRIUNFO, CAMINO DEL INCA
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LOS BANCOS
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS (CALLES ROBERTO PESANTEZ, VIRGEN DE LOS REMEDIOS, LOS ARRAYANES); POLIDEPORTIVO LOS BANCOS; 23 DE JUNIO; SAN PEDRO DE LAUREL; SAN BERNABÉ; RÍO BLANCO; COCANIGUAS; NUEVA ESPERANZA; EL TESORO; VÍA CALACALÍ LA INDEPENDENCIA (LADO SUR) DESDE EL RECINTO SALOYA HASTA LOS BANCOS; VÍA VALLE HERMOSO, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS (CALLES LAS PALMAS, JAIME ROLDÓS, WILSON ROSALES); PEDRO VICENTE MALDONADO; SAN VICENTE DE ANDOAS; SAN FRANCISCO DE CHIPAL; SANTA MARIANITA; RÍO CAONI; SAN PABLO DE MILPE; CELICA; QUINCE DE MAYO; BOSQUE DE ORO; SAN FRANCISCO DE PACHIJAL; MILLER; LOS LAURELES; PACHIJAL; GUAYABILLAS; SAN JOSÉ DE MASHPI; SANTA ROSA DE NARANJAL; SALTO DEL TIGRE; UNIDOS VENCEREMOS; VÍA CALACALÍ LA INDEPENDENCIA (LADO NORTE) DESDE EL RECINTO SALOYA HASTA LOS BANCOS; VÍA CALACALÍ LA INDEPENDENCIA DESDE LOS BANCOS HASTA ANTES DEL CENTRO DE PUERTO QUITO
PÉREZ GUERRERO
SANTA CLARA MERCADO; CENTRO COMERCIAL QUITUS; CALLES SAN GREGORIO, RAMIRÉZ DÁVALOS ALONSO DE MERCADILLO ENTRE AMÉRICA Y 10 DE AGOSTO, MARISCAL SUCRE; CALLE 9 DE OCTUBRE ENTRE AV. PATRIA Y LUIS CORDERO; 18 DE SEPTIEMBRE ENTRE 10 DE AGOSTO Y AV. AMAZONAS; UNIDAD EDUCATIVA BORJA 2; AV. AMAZONAS, JUAN LEÓN MERA, REINA VICTORIA, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE PATRIA Y VEINTIMILLA, MARISCAL SUCRE CALLE ULPIANO PAEZ ENTRE LA JORGE WASHINGTON Y LUIS CORDERO; LUIS CORDERO ENTRE VERSALLES Y AV. AMAZONAS; AV. COLÓN ENTRE 10 DE AGOSTO Y AMAZONAS, SECTOR EL EJIDO, CALLE MANUEL LARREA ENTRE PEREZ GUERRERO Y JUAN PABLO ARENAS; CALLES JOSÉ RIOFRÍO, BUENOS AIRES, RÍO DE JANEIRO, BOGOTÁ, CARACAS ENTRE AV. AMÉRICA Y 10 DE AGOSTO
EL OBRAJE (MACHACHI)
EL CABALLITO, PANAMERICANA SUR LADO ORIENTAL, URB. SAN ALFONSO, POLIDEPORTIVO, CANCHA LA PRIMAVERA, CHISINCHE, ALPINA, SAN FRANCISCO, MARISCAL, SAN JOSÉ DE ISINCHE, LA ISLA, PUCARÁ CHICO, ROMERILLOS, PUCARÁ GRANDE, LA UNIÓN, TAURIPAMBA, EL BOLICHE, SAN BARTOLOME DE PASTOCALLE, TASINCHANA, TIGNAPAMBA, SAN JUAN DE PASTOCALLE, LA LIBERTAD EL ORDEÑO, LA LIBERTAD, ALOAG, SAN VICENTE, BELLAVISTA, SAN IGNACIO, SANTA ROSA, LA ESTACIÓN, ALOASI, MIRAFLORES, PANAMERICANA SUR LADO OCCIDENTAL, SANTA ISABEL, SAN ROQUE, LA ESPERANZA, LA MOYA, SAN LUIS, CHISINCHE, SANTA ANA, SANTA LUCIA, SANTA INES, SAN MANUEL, EL CHAUPI, PUCARÁ, CORAZON DE JESÚS, SAN ANTONIO FUERTE MILITAR ATAHUALPA, EL OBELISCO, AYAHURCO, MIRAFLORES, LA MERCED, TAMBILLO VIEJO, ESCUELA DE POLICÍA