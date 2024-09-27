Sectores de Quito que tendrán cortes de luz de 02:00 a 04:00 este 28 de septiembre

La Empresa Eléctrica de Quito ha informado que se llevarán a cabo cortes programados del servicio eléctrico en diversos sectores de la ciudad durante el fin de semana del 28 y 29 de septiembre. Estos cortes tendrán una duración máxima de 12 horas en algunos sectores.
PUBLICIDAD
LULUNCOTO
SAN JOSÉ DE MONJAS, EL MADRIGAL, CALLES FRANCISCO MATIZ Y LÍNEA FÉRREA, PARQUE CUSCUNGO, (PLANTA EPMAPS PUENGASÍ)
CHILIBULO
VENCEDORES DE PICHINCHA, BILOXI, LA MENA II, CIUDADELA REINO DE QUITO, MIRADOR DEL SUR TACHINA, LLOA, SAN JOSÉ DEL CINTO, ARAUCO, CALLES CARAPUNGO, CRISTÓBAL ENRÍQUEZ, LUIS ZAMBRANO, VÍA A LLOA, VÍA RECINTO LAS PALMAS, (EPMAPS LLOA
MIRAFLORES
CALLES BOLIVIA ENTRE RITTER Y AV. UNIVERSITARIA, ENRIQUE RITTER (LADO ORIENTAL), AV. LA GASCA ENTRE RITTER Y MENESES, UNIVERSIDAD CENTRAL SECTOR OCCIDENTAL MIRAFLORES, ANTIGUO HOSPITAL MILITAR, PARQUE MATOVELLE, SAN JUAN, LA BASÍLICA.
PUBLICIDAD
LA FLORESTA
LA FLORESTA, CALLE MADRID ENTRE REDONDEL DE LA FLORESTA Y 12 DE OCTUBRE, LA MARISCAL, CALLES WILSON, FOCH, LIZARDO GARCÍA Y BAQUERIZO MORENO ENTRE 12 DE OCTUBRE Y 6 DE DICIEMBRE, UNIVERSIDAD CATÓLICA, CALLES ROCA, CARRIÓN, VEINTIMILLA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y 6 DE DICIEMBRE AV. LA CORUÑA ENTRE EL REDONDEL DE LA FLORESTA Y REDONDEL 12 DE OCTUBRE, PLAZA LINCOLN, HOTEL QUITO, AV. GONZALEZ SUAREZ AV. DE LOS CONQUISTADORES, RAFAEL LEÓN LARREA, CELIA ZALDUMBIDE, GUAPULO.
RÍO COCA
URB. 6 DE DICIEMBRE, EL INCA, JIPIJAPA, ISLA PINZÓN, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE GASPAR DE VILLAROEL Y RÍO COCA CONDOMINIOS EL INCA, ISLA MARCHENA, LA UDLA, LAS BROMELIAS, AV. DE LOS GRANADOS ENTRE 6 DE DICIEMBRE Y ELOY ALFARO, MONTESERRÍN, CALLE DE LOS NARANJOS, DE LAS ALONDRAS PÍO VALDIVIEZO, AV. 6 DE DICIEMBRE (LADO ORIENTAL) ENTRE RÍO COCA Y PÍO VALDIVIEZO, AV. EL INCA ENTRE AMAZONAS E ISLA SEYMUR, AV. GALO PLAZA (LADO ORIENTAL) ENTRE REDONDEL DEL LABRADOR Y JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE COCA COLA, AV. 6 DE DICIEMBRE (LADO ORIENTAL) ENTRE RÍO COCA Y EL INCA SAN JOSÉ DEL INCA, CALLE DE LOS VIÑEDOS, JOAQUÍN SUMAITA, DAMMER 1, EL MORLÁN, CALLE DE LOS GUABOS CALLES ISLA GENOVESA, ISLA FERNANDINA, ISLA SANTA FE ENTRE RÍO COCA E ISLA FLOREANA, AV. LOS SHIRIS ENTRE RÍO COCA Y JOSÉ CORREA, CENTRAL TÉCNICO Y MARÍA EUFRASIA.
CRISTIANÍA
CONSEJO JUDICIAL CARCELÉN ALTO, CALLE JUAN DE SELIS ENTRE ANTONIO DE CASTILLO Y GALO PLAZA, IASA, AV. GALO PLAZA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE ANANSAYAS E INTERCAMBIADOR DE CARCELÉN, CARCELÉN ALTO, CALLE VICENTE DUQUE, GENERAL MOTORS OMNIBUS, COMITÉ DEL PUEBLO, AV. ELOY ALFARO (LADO ORIENTAL) ENTRE DE LOS FRESNOS Y DE LOS EUCALIPTOS, CALLE FRANCISCO DE LA TORRE Y AV. JORGE GARCÉS, AV. ELOY ALFARO (LADO ORIENTAL) ENTRE DE LAS AVELLANAS Y N74C, CALLE CAPRI, EL PORTAL DE CAPRI, COLEGIO PLANETA AZUL, SANTA LUCIA BAJA, WILSON MONJE, PARKENOR, TERMINAL CARCELÉN, CALLE BARTOLOMÉ SANCHEZ.
EPICLACHIMA
GUAJALÓ, QUICENTRO SUR, PARQUE LAS CUADRAS, PLAZA QUITUMBE, PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DEL SUR, CIUDAD QUITUMBE, MUYULLACTA, QUILLALLACTA, AV. CONDOR ÑAN, TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE, AV. AMARU ÑAN, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO (LADO ORIENTAL) ENTRE GUANAZAN Y EL PUENTE DE GUAJALÓ,, GUAJALÓ, MAYORISTA DE NEGOCIOS ANDINOS, UNIÓN POPULAR, PLYWOOD, AYMESA, CALLE QUIMIAG,PINTURAS CONDOR, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO (LADO OCCIDENTAL) ENTRE GUANAZAN Y LAS LAJAS, MANGLARALTO ENTRE QUIMIAG Y PLYWOOD, ARGELIA, ARGELIA BAJA, ARGELIA INTERMEDIA Y ARGELIA ALTA, SAN BARTOLO, CUARTEL EPICLACHIMA, SECTOR DE LAS ANTENAS, LA FORESTAL ALTA, HIERBA BUENA 2, ORIENTE QUITEÑO, MIRAVALLE, CAMINO DE LOS INCAS, SAN MIGUEL DE CHACHAS.
CONOCOTO
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (LADO ORIENTAL) ENTRE PUENTE 5 Y PUENTE 2, CALLES CHARLES DARWIN, SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR, SANTO DOMINGO DE CONOCOTO, COOPERATIVA MONSERRAT, SAN FRANCISCO DE LOS PINOS, PUENGASÍ, EDEN DEL VALLE, LOMA DE PUENGASÍ, SAN JOSÉ DE MONAJAS, AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (LADO ORIENTAL) ENTRE PUENTE 5 Y AV. SIMÓN BOLÍVAR, AV. SIMÓN BOLIVAR DESDE EL CAMINO DE LOS INCAS HASTA LA ENTRADA A LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL, CENTRO DE CONOCOTO, AV. LOLA QUINTANA, LA MOYA, URB. SAN GERMÁN, SAGRADO CORAZÓN DE LA ARMENIA, AV. ILALÓ ENTRE GARCÍA MORENO Y LA BOCATOMA, CALLES GONZÁLEZ SUAREZ Y EUGENIO ESPEJO EN CONOCOTO.
TUMBACO
TUMBACO CALLE ROSA ZARATE DESDE NORBERTO SALAZAR HASTA AV. OSWALDO GUAYASAMÍN; AV. OSWALDO GUAYASAMÍN ENTRE ROSA ZARATE Y ITM; TOLA GRANDE; TOLA CHICA; AV. INTEROCEÁNICA ENTRE EL REDONDEL DE LA RUTA VIVA Y AVENIDA WILSON; WILSON; EL ANDRANGO; VÍA PIFO EL QUINCHE DESDE AV. INTEROCEÁNICA HASTA EL PARQUE OYAMBARILLO; URB. LA MANCHA; LA FLORIDA DE CHANTAG; FLORES DEL VALLE; SAN FRANCISTO; LA LIBERTAD DE PUEMBO, CENTRO DE TUMBACO, LA MORITA 2, LA CERÁMICA, CHIVIQUÍ, PLAZAPAMBA, SAN FRANCISCO DE LA TOLA GRANDE, LA TOLA CHICA, EL ARENAL, AV. OSWALDO GUAYASAMÍN (LADO NORTE) ENTRE LA CALLE EL SAUCE Y JOSÉ VINUEZA, AV. OSWALDO GUAYASAMÍN (LADO SUR) ENTRE LA CERÁMICA Y AURELIO ESPINOZA, CUMBAYÁ SECTORES MENESES PALLARES, EL AROMITO, LOS EUCALIPTOS, PILLAGUA; SAN FRANCISCO DE CHUROLOMA; CAIZÁN; SAN JOSÉ DE COLLAQUÍ, ALBÁN; LAS PEÑAS, AUQUI CHICO; LA VIÑA; TOLAGASI; LA PRIMAVERA; SAN ANTONIO; LA DOLOROSA; CUNUYACU; LA MUELA; PACHOSALAS; LEOPOLDO CHÁVEZ; RUMIHUAYCO; URB. LOMAS DE CUMBAYÁ; LUMBISÍ; AV. RUTA VIVA ENTRE CALLE DE LOS LIRIOS Y CARCHI; AV. OSWALDO GUAYASAMÍN (LADO SUR) ENTRE AV. FLORENCIA Y LA CERÁMICA, LAS VIÑAS; SANTA ROSA; URB. SANTA ROSA; CALLE AURELIO DÁVILA CAJAS; SAN PEDRO DEL CHICHE; CHICHE OBRAJE; NUEVA ANDALUCÍA; CENTRO DE PUEMBO; QUINTA LA PAZ; MANGAHUANTAG; ARRAYANES COUNTRY CLUB; BUENA ESPERANZA, EL CHAQUIÑAN, SCALA SHOPPING, HOSPITAL DE LOS VALLES, ARRAYANES.