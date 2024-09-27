Horarios de cortes de luz en Quito del 30 de septiembre al 06 de octubre

De acuerdo al cronograma de cortes de luz programados por la Empresa Eléctrica de Quito (EEQ) desde el 30 de septiembre hasta el 06 de octubre. Las desconexiones son de hasta 12 horas en varios bloques durante el día.
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Los horarios de cada sector dependen de las subestaciones eléctricas en la capital. Los apagones comienzan desde las 00:00 y se extienden hasta las 23:00 del mismo día.
Por ejemplo, en algunas subestaciones eléctricas tendrán cortes de 00:00 a 05:00 y de 12:00 a 17:00. Otras en cambio sufrirán apagones en varios bloques al día: de 03:00 a 07:00, luego de 11:00 a 15:00 y de 22:00 a 00:00.
Incluso para el próximo fin de semana se han programado cortes de luz en distintos horarios del día que suman hasta doce horas, según el reporte de la Empresa quiteña.
De 00:00 a 05:00 y de 12:00 a 17:00
LULUNCOTO
PASTEURIZADORA Y ALREDEDORES CHIMBACALLE ( AV. NAPO ENTRE LA PASTEURIZADORA Y TÍO CAJAS LADO OCCIDENTAL), CALLES RÍO CHAMBO.
CHILIBULO
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VIRGENPATA, GUANOJUCHO, LOS DOS PUENTES, NUEVA AURORA, LA LIBERTAD, LA LIBERTAD BAJO, YAGUACHI, JOSEFINA ENRÍQUEZ, SANTA LUCÍA ALTA, SANTA LUCÍA BAJA, SAN DIEGO, CALLES FRANCISCO OLEARY, MILLER Y JARAMIJÓ CHILIBULO, LIRIOS DEL SUR, LA LORENA, COLINAS DEL SUR, CUARTEL MARISCAL SUCRE, SANTIAGO, SANTIAGO ALTO, BANDA MUNICIPAL, 10 DE JUNIO, SANTA BARBARA, COMBATIENTES, MARISCAL AYACUCHO, 5 DE FEBRERO.
MIRAFLORES
CALLES BOLIVIA ENTRE RITTER Y AV. UNIVERSITARIA, ENRIQUE RITTER (LADO ORIENTAL), AV. LA GASCA ENTRE RITTER Y MENESES, UNIVERSIDAD CENTRAL SECTOR OCCIDENTAL MIRAFLORES, ANTIGUO HOSPITAL MILITAR, PARQUE MATOVELLE, SAN JUAN, LA BASÍLICA.
LA FLORESTA
LA FLORESTA, CALLE MADRID ENTRE REDONDEL DE LA FLORESTA Y 12 DE OCTUBRE, LA MARISCAL, CALLES WILSON, FOCH, LIZARDO GARCÍA Y BAQUERIZO MORENO ENTRE 12 DE OCTUBRE Y 6 DE DICIEMBRE, UNIVERSIDAD CATÓLICA, CALLES ROCA, CARRIÓN, VEINTIMILLA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y 6 DE DICIEMBRE AV. LA CORUÑA ENTRE EL REDONDEL DE LA FLORESTA Y REDONDEL 12 DE OCTUBRE, PLAZA LINCOLN, HOTEL QUITO, AV. GONZALEZ SUAREZ AV. DE LOS CONQUISTADORES, RAFAEL LEÓN LARREA, CELIA ZALDUMBIDE, GUAPULO.
RÍO COCA
URB. 6 DE DICIEMBRE, EL INCA, JIPIJAPA, ISLA PINZÓN, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE GASPAR DE VILLAROEL Y RÍO COCA CONDOMINIOS EL INCA, ISLA MARCHENA, LA UDLA, LAS BROMELIAS, AV. DE LOS GRANADOS ENTRE 6 DE DICIEMBRE Y ELOY ALFARO, MONTESERRÍN, CALLE DE LOS NARANJOS, DE LAS ALONDRAS PÍO VALDIVIEZO, AV. 6 DE DICIEMBRE (LADO ORIENTAL) ENTRE RÍO COCA Y PÍO VALDIVIEZO, AV. EL INCA ENTRE AMAZONAS E ISLA SEYMUR, AV. GALO PLAZA (LADO ORIENTAL) ENTRE REDONDEL DEL LABRADOR Y JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE COCA COLA, AV. 6 DE DICIEMBRE (LADO ORIENTAL) ENTRE RÍO COCA Y EL INCA SAN JOSÉ DEL INCA, CALLE DE LOS VIÑEDOS, JOAQUÍN SUMAITA, DAMMER 1, EL MORLÁN, CALLE DE LOS GUABOS CALLES ISLA GENOVESA, ISLA FERNANDINA, ISLA SANTA FE ENTRE RÍO COCA E ISLA FLOREANA, AV. LOS SHIRIS ENTRE RÍO COCA Y JOSÉ CORREA, CENTRAL TÉCNICO Y MARÍA EUFRASIA.
CRISTIANÍA
CONSEJO JUDICIAL CARCELÉN ALTO, CALLE JUAN DE SELIS ENTRE ANTONIO DE CASTILLO Y GALO PLAZA, IASA, AV. GALO PLAZA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE ANANSAYAS E INTERCAMBIADOR DE CARCELÉN, CARCELÉN ALTO, CALLE VICENTE DUQUE, GENERAL MOTORS OMNIBUS, COMITÉ DEL PUEBLO, AV. ELOY ALFARO (LADO ORIENTAL) ENTRE DE LOS FRESNOS Y DE LOS EUCALIPTOS, CALLE FRANCISCO DE LA TORRE Y AV. JORGE GARCÉS, AV. ELOY ALFARO (LADO ORIENTAL) ENTRE DE LAS AVELLANAS Y N74C, CALLE CAPRI, EL PORTAL DE CAPRI, COLEGIO PLANETA AZUL, SANTA LUCIA BAJA, WILSON MONJE, PARKENOR, TERMINAL CARCELÉN, CALLE BARTOLOMÉ SANCHEZ.
EPICLACHIMA
GUAJALÓ, QUICENTRO SUR, PARQUE LAS CUADRAS, PLAZA QUITUMBE, PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DEL SUR, CIUDAD QUITUMBE, MUYULLACTA, QUILLALLACTA, AV. CONDOR ÑAN, TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE, AV. AMARU ÑAN, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO (LADO ORIENTAL) ENTRE GUANAZAN Y EL PUENTE DE GUAJALÓ,, GUAJALÓ, MAYORISTA DE NEGOCIOS ANDINOS, UNIÓN POPULAR, PLYWOOD, AYMESA, CALLE QUIMIAG,PINTURAS CONDOR, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO (LADO OCCIDENTAL) ENTRE GUANAZAN Y LAS LAJAS, MANGLARALTO ENTRE QUIMIAG Y PLYWOOD, ARGELIA, ARGELIA BAJA, ARGELIA INTERMEDIA Y ARGELIA ALTA, SAN BARTOLO, CUARTEL EPICLACHIMA, SECTOR DE LAS ANTENAS, LA FORESTAL ALTA, HIERBA BUENA 2, ORIENTE QUITEÑO, MIRAVALLE, CAMINO DE LOS INCAS, SAN MIGUEL DE CHACHAS.
CONOCOTO
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (LADO ORIENTAL) ENTRE PUENTE 5 Y PUENTE 2, CALLES CHARLES DARWIN, SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR, SANTO DOMINGO DE CONOCOTO, COOPERATIVA MONSERRAT, SAN FRANCISCO DE LOS PINOS, PUENGASÍ, EDEN DEL VALLE, LOMA DE PUENGASÍ, SAN JOSÉ DE MONAJAS, AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (LADO ORIENTAL) ENTRE PUENTE 5 Y AV. SIMÓN BOLÍVAR, AV. SIMÓN BOLIVAR DESDE EL CAMINO DE LOS INCAS HASTA LA ENTRADA A LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL, CENTRO DE CONOCOTO, AV. LOLA QUINTANA, LA MOYA, URB. SAN GERMÁN, SAGRADO CORAZÓN DE LA ARMENIA, AV. ILALÓ ENTRE GARCÍA MORENO Y LA BOCATOMA, CALLES GONZÁLEZ SUAREZ Y EUGENIO ESPEJO EN CONOCOTO.
TUMBACO
TUMBACO CALLE ROSA ZARATE DESDE NORBERTO SALAZAR HASTA AV. OSWALDO GUAYASAMÍN; AV. OSWALDO GUAYASAMÍN ENTRE ROSA ZARATE Y ITM; TOLA GRANDE; TOLA CHICA; AV. INTEROCEÁNICA ENTRE EL REDONDEL DE LA RUTA VIVA Y AVENIDA WILSON; WILSON; EL ANDRANGO; VÍA PIFO EL QUINCHE DESDE AV. INTEROCEÁNICA HASTA EL PARQUE OYAMBARILLO; URB. LA MANCHA; LA FLORIDA DE CHANTAG; FLORES DEL VALLE; SAN FRANCISTO; LA LIBERTAD DE PUEMBO, CENTRO DE TUMBACO, LA MORITA 2, LA CERÁMICA, CHIVIQUÍ, PLAZAPAMBA, SAN FRANCISCO DE LA TOLA GRANDE, LA TOLA CHICA, EL ARENAL, AV. OSWALDO GUAYASAMÍN (LADO NORTE) ENTRE LA CALLE EL SAUCE Y JOSÉ VINUEZA, AV. OSWALDO GUAYASAMÍN (LADO SUR) ENTRE LA CERÁMICA Y AURELIO ESPINOZA, CUMBAYÁ SECTORES MENESES PALLARES, EL AROMITO, LOS EUCALIPTOS, PILLAGUA; SAN FRANCISCO DE CHUROLOMA; CAIZÁN; SAN JOSÉ DE COLLAQUÍ, ALBÁN; LAS PEÑAS, AUQUI CHICO; LA VIÑA; TOLAGASI; LA PRIMAVERA; SAN ANTONIO; LA DOLOROSA; CUNUYACU; LA MUELA; PACHOSALAS; LEOPOLDO CHÁVEZ; RUMIHUAYCO; URB. LOMAS DE CUMBAYÁ; LUMBISÍ; AV. RUTA VIVA ENTRE CALLE DE LOS LIRIOS Y CARCHI; AV. OSWALDO GUAYASAMÍN (LADO SUR) ENTRE AV. FLORENCIA Y LA CERÁMICA, LAS VIÑAS; SANTA ROSA; URB. SANTA ROSA; CALLE AURELIO DÁVILA CAJAS; SAN PEDRO DEL CHICHE; CHICHE OBRAJE; NUEVA ANDALUCÍA; CENTRO DE PUEMBO; QUINTA LA PAZ; MANGAHUANTAG; ARRAYANES COUNTRY CLUB; BUENA ESPERANZA, EL CHAQUIÑAN, SCALA SHOPPING, HOSPITAL DE LOS VALLES, ARRAYANES.
De 03:00 a 17:00 luego de 11:00 a 15:00 y de 22:00 - 00:00
LA CAROLINA
BATÁN BAJO, PLAZA SÁN MATÍN, CALLES FRANCISCO ANDRADE MARÍN, JUAN SEVERINO, ANTONIO NAVARRO, JUAN BOUSSINGAULT, JIMENEZ DE LA ESPADA, MANUEL BARRETO, AV. ELOY ALFARO ENTRE REPUBLICA Y SHIRYS LA CAROLINA, LA REPUBLICA Y AMAZONAS BATAN BAJO, LA PAZ, CALLE ALEXANDE VON HUMBOLT, WHYMPER, PAÚL RIVET LA PRADERA, AV. DE LA REPUBLICA ENTRE EL JARDÍN Y DIEGO DE ALMAGRO, CENTRO COMERCIAL EL JARDÍN, PARQUE LA CAROLINA (JARDÍN BOTÁNICO)
NUEVA CUMBAYÁ
CUMBAYÁ CABECERA, EMPRESA ELÉCTRICA, LA COMARCA, LA PRAGA, LOS AROMITOS, PEREZ PALLARES, PILLAGUA, PORTAL CUMBAYÁ 1, SANTA LUCIA (URB.) CEBOLLAR, CUMBAYA CABECERA, EMPRESA ELECTRICA, JACARANDA, LA COMARCA, MIRAVALLE, MIRAVALLE (AMANZ), ICHIMBIA, BELLAVISTA, STA.LUCIA (URB.) AUQUI CHICO, COL. ALEMAN, COL. DE MEDICOS, JARDIN DEL ESTE, LA CATOLICA, LA FLORENCIA, LUMBISI, S.FRANCIS PINSHA, S.FRANCISCO TANDA, S.JOSE, S.JUAN, S.JUAN ALTO, S.PATRICIO.CONGRESO NACIONAL, GUAYRALOMA, S.FCO DE TANDA, S.PED INCHAPICHO, S.VICENTE TANDA, TACURI, VALLE DE NAYON
MIRADOR ALTO
TURUBAMBA, CALLE CARLOS VILLACÍS, ORQUIDEAS DEL SUR, MIRADOR ALTO, CALLE SUSANA LETOR, ACLLE LA CONCHA, TREBOLES DEL SUR, EL VERGEL, QUITUS COLINA, CALLE PIEDAD PEÑAHERRERA, ISLA SANTIAGO, EL TRIUNFO, CAMINO DEL INCA
LOS BANCOS
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS (CALLES ROBERTO PESANTEZ, VIRGEN DE LOS REMEDIOS, LOS ARRAYANES); POLIDEPORTIVO LOS BANCOS; 23 DE JUNIO; SAN PEDRO DE LAUREL; SAN BERNABÉ; RÍO BLANCO; COCANIGUAS; NUEVA ESPERANZA; EL TESORO; VÍA CALACALÍ LA INDEPENDENCIA (LADO SUR) DESDE EL RECINTO SALOYA HASTA LOS BANCOS; VÍA VALLE HERMOSO, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS (CALLES LAS PALMAS, JAIME ROLDÓS, WILSON ROSALES); PEDRO VICENTE MALDONADO; SAN VICENTE DE ANDOAS; SAN FRANCISCO DE CHIPAL; SANTA MARIANITA; RÍO CAONI; SAN PABLO DE MILPE; CELICA; QUINCE DE MAYO; BOSQUE DE ORO; SAN FRANCISCO DE PACHIJAL; MILLER; LOS LAURELES; PACHIJAL; GUAYABILLAS; SAN JOSÉ DE MASHPI; SANTA ROSA DE NARANJAL; SALTO DEL TIGRE; UNIDOS VENCEREMOS; VÍA CALACALÍ LA INDEPENDENCIA (LADO NORTE) DESDE EL RECINTO SALOYA HASTA LOS BANCOS; VÍA CALACALÍ LA INDEPENDENCIA DESDE LOS BANCOS HASTA ANTES DEL CENTRO DE PUERTO QUITO
PÉREZ GUERRERO
SANTA CLARA MERCADO; CENTRO COMERCIAL QUITUS; CALLES SAN GREGORIO, RAMIRÉZ DÁVALOS ALONSO DE MERCADILLO ENTRE AMÉRICA Y 10 DE AGOSTO, MARISCAL SUCRE; CALLE 9 DE OCTUBRE ENTRE AV. PATRIA Y LUIS CORDERO; 18 DE SEPTIEMBRE ENTRE 10 DE AGOSTO Y AV. AMAZONAS; UNIDAD EDUCATIVA BORJA 2; AV. AMAZONAS, JUAN LEÓN MERA, REINA VICTORIA, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE PATRIA Y VEINTIMILLA, MARISCAL SUCRE CALLE ULPIANO PAEZ ENTRE LA JORGE WASHINGTON Y LUIS CORDERO; LUIS CORDERO ENTRE VERSALLES Y AV. AMAZONAS; AV. COLÓN ENTRE 10 DE AGOSTO Y AMAZONAS, SECTOR EL EJIDO, CALLE MANUEL LARREA ENTRE PEREZ GUERRERO Y JUAN PABLO ARENAS; CALLES JOSÉ RIOFRÍO, BUENOS AIRES, RÍO DE JANEIRO, BOGOTÁ, CARACAS ENTRE AV. AMÉRICA Y 10 DE AGOSTO
EL OBRAJE (MACHACHI)
EL CABALLITO, PANAMERICANA SUR LADO ORIENTAL, URB. SAN ALFONSO, POLIDEPORTIVO, CANCHA LA PRIMAVERA, CHISINCHE, ALPINA, SAN FRANCISCO, MARISCAL, SAN JOSÉ DE ISINCHE, LA ISLA, PUCARÁ CHICO, ROMERILLOS, PUCARÁ GRANDE, LA UNIÓN, TAURIPAMBA, EL BOLICHE, SAN BARTOLOME DE PASTOCALLE, TASINCHANA, TIGNAPAMBA, SAN JUAN DE PASTOCALLE, LA LIBERTAD EL ORDEÑO, LA LIBERTAD, ALOAG, SAN VICENTE, BELLAVISTA, SAN IGNACIO, SANTA ROSA, LA ESTACIÓN, ALOASI, MIRAFLORES, PANAMERICANA SUR LADO OCCIDENTAL, SANTA ISABEL, SAN ROQUE, LA ESPERANZA, LA MOYA, SAN LUIS, CHISINCHE, SANTA ANA, SANTA LUCIA, SANTA INES, SAN MANUEL, EL CHAUPI, PUCARÁ, CORAZON DE JESÚS, SAN ANTONIO FUERTE MILITAR ATAHUALPA, EL OBELISCO, AYAHURCO, MIRAFLORES, LA MERCED, TAMBILLO VIEJO, ESCUELA DE POLICÍA.
De 10:00 a 15:00 y de 20:00 a 00:00
CHIMBACALLE
CHIMBACALLE, FORESTAL ALTA, FORESTAL BAJA, LOS ANDES, TEATRO MÉXICO, PIO XII, SAN JOSÉ DE MONJAS LA MAGDALENA, LA SENA, LOS ANDES, LOS DOS PUENTES, TEATRO MÉXICO, PANECILLO, SANTA ANA, VILLA FLORA CHAHUARQUINGO, CHIMBACALLE, FORESTAL ALTA, FORESTAL BAJA, FORESTAL MEDIA, LOTIZACIÓN QUINGAIZA, PIO XII, VERTIENTES UNAB
BELISARIO QUEVEDO
SELVA ALEGRE ENTRE LA ISLA Y AV. 10 DE AGOSTO,RUIZ DE CASTILLA ENTRE SELVA ALEGRE Y PARQUE ITALIA, ULLOA ENTRE LAS CASAS Y AV. COLÓN, GASPAR DE CARVAJAL ENTRE LAS CASAS Y UNIVERSIDAD CENTRAL, UNIVERSIDAD CENTRAL SECTOR ORIENTAL, AV. LA GASCA ENTRE AMERICA Y FERNANDO SANTILLÁN PARQUE LA ISLA, PARQUE ITALIA, HUMBERTO ALBORNOZ, CRISTO REDENTOR, CALLE ATACAMES Y ANTONIO DE HERRERA, SANTA CLARA DE MILÁN, BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DESDE JUAN ACEVEDO.
GRANDA CENTENO
GRANDA CENTENO, VOZ DE LOS ANDES, AV. GRANDA CENTENO, CALLE JUÁN JOSÉ VILLALENGUA, LA Y, AV. 10 DE AGOSTO (LADO OCCIDENTAL) ENTRE NACIONES UNIDAS Y AMÉRICA LA MAÑOSCA ENTRE MIRANDA Y AMÉRICA, RUMIPAMBA CALLES VASCO DE CONTRERAS Y MANUELA SANZ, ALREDEDORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA BORJA 3 LA MAÑOSCA ENTRE MIRANDA Y OCCIDENTAL, JARDINES DE IÑAQUITO, UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS, URB. QUITO TENIS, CALLES ALONSO TORRES Y LOS CABILDOS (ENTRE ALMONEDAS Y LOS COMICIOS).
GUALO
SAN MIGUEL DE AMAGASI, BELLA AURORA, EL EDÉN, HOSPITAL SOLCA, EL CARMÉN ALTO, CALLES DE LAS CAMELIAS, DE LAS ANONAS, DE LOS CHOLANES SAN ISIDRO DEL INCA, BUENOS AIRES, LA CAMPIÑA DEL INCA, CALLE DE LOS NOGALES ENTRE ELOY ALFARO Y PASAJE LOS ARBOLITOS, CALLE DE LOS GUAYACANES LLANO GRANDE, SIMÓN BOLÍVAR (LADO ORIENTAL) ENTRE MANUEL BENÍTEZ Y EL PORTAL, PANAMERICANA NORTE (LADO SUR) ENTRE EL PORTAL Y EL PUENTE DE CALDERÓN (9 DE AGOSTO) LLANO CHICO, MARANTHA, TINALLO, CENTRO DE CALDERÓN, BONANZA, SAN JUAN LOMA, CALLES 17 DE SEPTIEMBRE, Y CALLE CARAPUNGO LA LIBERTAD, GUALO, LA DOLOROSA, ALVAROPAMBA, SANTA ANA DE COCOTOG, JESÚS DEL GRAN PODER, SAN JOSÉ DE COCOTOG, ZAMBIZA, NAYÓN EL PORTAL, SIMÓN BOLÍVAR (LADO OCCIDENTAL) ENTRE MANUEL BENÍTEZ Y EL PORTAL, LA BOTA, CARMÉN BAJO, BELLA AURORA, LA DELICIA.
ANDALUCÍA
AEREONAUTICO, ANDALUCIA, EL PINAR BAJO, FELIX RIVADENEIRA, LA FLORIDA, OMNIBUS URBANO ANDALUCIA, EL ROSARIO, QUITO NORTE, SAN PEDRO CLAVEL, SAN PEDRO CLAVERI ANDALUCIA, FELIXRIVADENEIRA, QUITO NORTE, SAN CARLOS, SAN CARLOS MULTIF, SAN PEDRO CLAVEL, SAN PEDRO CLAVERI.
COTOCOLLAO
SAN ENRIQUE VELASCO, MENA DEL HIERRO, EL CONDADO, URB. EL CONDADO, CALLE JUAN PROCEL, CALLE RÍO YANACONA, AV. MARISCAL SUCRE (LADO NORTE) ENTRE EL PUENTE DE LA MACHALA Y REDONDEL DEL CONDADO, AV. MANUEL CORDOVA GALARZA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE EL REDONDEL DEL CONDADO Y HOSTERÍA ALEMANA, MARESA, SAN LUIS BAJO, 27 DE JULIO, PUSUQUÍ, SEÑOR DEL ÁRBOL, SANTA TERESITA, SANTA CLARA, SAN JOSÉ, GRANILANDIA, ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA, PUSUQUÍ CHICO, ESCUELA MILITAR ELOY ALFARO, ATUCUCHO, BELLAVISTA, BELLAVISTA ALTA, SANTA ANITA, SANTA MARÍA DE COTOCOLLAO, RUMILOMA, SANTA ROSA DE SINGUNA, TIWINZA, PISULÍ, LA LEGARDA DESDE BUENA AVENTURA AGUILERA HASTA SANTA MARÍA, CALLE TANDAYAPA, PABLO ESTEBAN YEROVÍ, VÍA A NONO, MUNICIPIO LA DELICIA, ESTADIO DE LA LIGA, CONDADO SHOPPING, PONCIANO, CALLE CUICOCHA, AV. JOHN F. KENNEDY, 23 JUNIO BARRIO, LOYOLA, SAN JOSÉ DEL CONDADO, QUITO TENNIS Y GOLF CLUB, PRADOS DEL CONDADO, SAN JOSÉ DE CANGAHUA, JAIME ROLDOS, LAS TENERIAS, CATZUQUI, CONSEJO PROVINCIAL, SAN FRANCISCO DE RUMIHURCO.
INGA BAJO
INGA ALTO, INGA, ITULCACHI, PALUGO, SAN FRANCISCO 1.
De 07:00 a 12:00, luego de 15:00 a 18:00 y e 21:00 a 23:00
OLÍMPICO
JARDINES DEL BATAN, COMUNA MIRAFLORES, LOMAS DE MONTESERRIN, GABRIELA MARINA, JOSÉ QUERI, DE LOS MOTILONES, EL BATAN, ESTADIO ATAHUALPA, COLEGIO 24 DE MAYO Y ALREDEDORES, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE PORTUGAL Y GASPAR DE VILLAROEL LADO OCCIDENTAL, GASPAR DE VIRRAROEL ENTRE ELOY ALFARO Y SHYRIS, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE PORTUGAL Y PLAZA ARGENTINA, CALLES CHECOSLOVAQUIA, NORUEGA, SUIZA, COLEGIO BENALCAZAR Y ALREDEDORES, BELLAVISTA, BELLAVISTA ALTO, IGNACIO BOSANO, GONZALEZ SUAREZ ENTRE ELOY ALFARO Y BOSSANO, CALLE QUITEÑO LIBRE, CAPILLA DEL HOMBRE.
BARRIONUEVO
ATAHUALPA, VILLA FLORA, AV. ALONSO DE ANGULO ENTRE SERAPIO JAPERABI Y AV. NAPO HERMANOS CRISTIANOS, SAN JOSÉ DE LA SALLE, CALLE LUIS MINACHO ENTRE ITURRALDE Y LOAIZA SANTA ANITA, CALLES ANTONIO DE CARRANZA Y OE5X AV. MICHELENA, LA MAGDLENA CALLES QUITUS, CAÑARIS Y PURUHÁ, PABLO HURAS, COLEGIOS BENITO JUÁREZ Y SANTA DOROTEA EL PINTADO, SAN BARTOLO, CARDENAL DE LA TORRE ENTRE TENIENTE HUGO ORTIZ Y PILALÓ, 14 DE ENERO, CALLES TOACAZO, AJAVÍ ENTRE MARISCAL SUCRE Y JOSÉ MARÍA ALEMÁN, PARQUE ESPAÑA, CLEMENTE BALLÉN.
SAN ROQUE
SAN ROQUE, CARMEN ALTO, IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO, COLEGIO SAN ANDRÉS, CALLES VICENTE ROCAFUERTE Y BOLIVAR ENRE CHIMBORAZO Y GARCÍA MORENO, LA RONDA, CUAMANDÁ, PANECILLO, CALLE MELCHOR AYMERICH, PLAZA VICTORIA, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO ENTRE PLAZA SANTO DOMINGO Y LA RECOLETA.
EL BOSQUE
COCHAPAMBA, EL PINAR ALTO, URB. PASEOS DEL PICHINCHA, SAN VICENTE DE LA FLORIDA, LAS CUMBRES, SAN VICENTE TERRANA UNIÓN NACIONAL, EL PORTAL DEL BOSQUE, LIFE, CALLE ZAMORA, INSTITUTO NACIONAL DE POLICÍA, AV. DE LA PRENSA ENTRE LOGROÑO Y MARIANO ECHEVERRÍA, AV. 10 DE AGOSTO ENTRE MONUMENTO LABRADOR Y GRUPO MOTRANSA AV. MARISCAL SUCRE ENTRE ALONSO TORRES Y BECK ROLLO, SECTOR QUITO TENIS, CLUB DE TENIS BUENA VISTA, AZKUNAGA, AV. BRASIL ENTRE GRANDA CENTENO Y HIDALGO DE PINTO EL BOSQUE, CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE, AVENIDA DEL PARQUE, CALLE ALONSO DE TORRES, QUITO TENIS ALTO EL PINAR BAJO, LA CONCEPCIÓN, AV. DE LA PRENSA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE LOGROÑO Y MANUEL VALDIVIESO.
SAN ANTONIO
SAN ANTONIO, SANTA ROSA DE RUMICUCHO ALTO, BARRIO LA MARCA, CANTERAS DE CASPIGASI, CALACALÍ, SAN JOSÉ DE GUADALUPE, PISCOPATA, YUNGUILLA, NEBLÍ, PULULAHUA, RAYOCUCHO, SAN MIGUEL DE NONO, HACIENDA LA CAMPIÑA, ALAMBI SAN ANTONIO, CIUDAD MITAD DEL MUNDO, SANTO DOMINGO ALTO, KARTODROMO, CASPIGASI, AV. EQUINOCCIAL ENTRE 13 DE JUNIO Y EL REDONDEL DE LA MITAD DEL MUNDO, CALLES PADRE RUMI, PULULAHUA, MUSEO SOLAR, MISIÓN GEODÉSICA.
ALANGASÍ
INMACULADA CONCEPCIÓN, AV. GENERAL PINTAG (LADO NORTE) ENTRE COLIBRÍ Y LA BETANIA, SAN ELIAS, EL BATÁN, EL ROSARIO, CHACHI, SA JUAN TOLA, TOLA CHICA, SAN ISIDRO, TONTOLAG, EL MARCO, EL CENTRO DE PINTAG, SAN ALFONSO, PINANTURA, CANTERAS DEL ANTISANA, UBILLAS, EL INGA, VÍA SANGOLQUÍ - PIFO (LADO SUR) ENTRE LA BETANIA HASTA EL RELLENO SANITARIO EL INGA.
SAN RAFAEL
LA ARMENIA, SAN VIRGILIO, GUANGOPOLO, LA TOGLLA, SORIALOMA, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL, RUMILOMA, AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (LADO ORIENTAL) ENTRE PUENTE 5 Y PUENTE 2, CALLES CHARLES DARWIN, SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR MIRASIERRA, SAN PEDRO DEL TINGO, SAN JOSÉ DEL TINGO, ANGAMARCA, SAN JUAN LOMA, SAN MARCOS, SAN FRANCISCO DE BAÑOS, CURIQUINQUE, LA MERCED, BELLAVISTA, SARAHURCO, MANZANAPUGRO, FLORIDA, PALMERAS, CASACHUPA SAN RAFAEL, SAN GABRIEL, SAN CARLOS, AV. RÍO AMAZONAS AV. GENERAL RUMIÑAHUI (LADO NORTE) ENTRE ISLA GENOVESA Y EL SAN LUIS, SAN LUIS SHOPPING, LA ESPE SAN RAFAEL, AV. ILALÓ ENTRE BOCATOMA Y RÍO PITA, AV.GENERAL ENRIQUEZ ENTRE ILALÓ Y RIVER MALL, CLUB DE OFICIALES DE LA FUERZA TERRESTRE, SAN PEDRO DE TABOADA, CAPELO.
IÑAQUITO
CALLE JAÓN ENTRE NNUU Y AGUSTÍN GUERRERO, CALLE JOSÉ MARÍA AYORA, NNUU (LADO NORTE) ENTRE LA JAPÓN Y SHIRYS, QUICENTRO, CCI, CENTRO DE EXPOSICIONES, AV. AMAZONAS ENTRE NNUU Y AV. REPÚBLICA, AV. REPÚBLICA DEL SALVADOR (LADO ORIENTAL)ENTRE NNUU Y SUECIA, AV. REPÚBLICA DEL SALVADOR ENTRE SUECIA Y PORTUGAL, AV. 6 DE DICIEMBRE (LADO OCCIDENTAL) ENTRE NNUU Y PORTUGAL.
SANTA ROSA
CUTUGLAHUA, SAN MIGUEL, EL TAMBO, SAN FRANCISCO, FLORENCIA, AYMESA, SAN TA ISABLE,; SANTA ROSA ALTA Y BAJA, CUATRO ESQUINAS DEL BELÉN, EL BEÉN, LA JOYA, SANTO TOMÁS; CONJUNTO RESIDENCIAL LA ARCADIA, VALENCIA I Y II Y SAN FELIPE; AV. PEDRO VICENTE MALDONADO (LADO ORIENTAL) ENTRE S40C Y S64D, IDEAL ALAMBREC, SAN JUAN DE TURUBAMBA, PARQUE INDUSTRIAL, CALLE S60, EL CISNE, NUEVO AMANECER, SANTO DOMINGO DE CUTUGLAHUA, SAN ANTONIO, SANGUANCHI, LOURDES, MIRADOR DE CUTUGLAHUA, MUSHUK KAWSAY, PLAN VICTORIA, SULTANA DE LOS ANDES, PAQUISHA, EL MIRADOR, BALCONES DEL SUR.
POMASQUI
CHAUPITENA, CHILLO JIJÓN, FUERTE MILITAR MARCO A. SUBIA, LA BALVINA, YANAHUAYCO, AV. HUANCAVILCAS ENTRE 5 DE JUNIO Y COFANES, TURUCOCHA, CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LA FAVORITA,SAN VICENTE, SALGADO, CURIPUNGO, LOS TUBOS, EL TAXO, PULINCATE, CALLE INÉS GANGOTENA, COTOGCHOA; EL MILAGRO; LA VICTORIA; CUENDINA ALBORNOZ; SAN GUILLERMO; PATAGUA; EL PINO; SIMÓN BOLÍVAR; VENCEDORES; SANTA ROSA DE CUENDINA; GUAMBA; SAN ANTONIO DE PASOCHOA; LA VAQUERÍA; CACHACO; CARAPUNGO ALTO Y BAJO; LA LIBERTAD; AMAGUAÑA, PINTO, CALLE DAVID ORTEGA, FAJARDO, SAN PEDRO DE TABOADA, AV. EL INCA, AV. CHILLO JIJÓN, AV. MARIANA DE JESUS DESDE LA AV. EL INCA HASTA LA CALLE LOS LAURELES, SAN PIETRO, EMPAQPLAST, CHAIDE CHAIDE, AVÓN CALDERÓN (CALLE PROGRESO Y UNIÓN, CALLE VICENTE ROCAFUERTE) , SAN JOSÉ DE MORÁN, AV. CACHA, CALLE DE LA VIÑAS POMASQUI, CIUDAD DOS HEMISFERIOS, POFASA, NUESTRA SEÑORA DEL ÁRBOL, CONJUNTO LAGUNA AZUL, LA CAMPIÑA, CEMEXPO, AV. MANUEL CÓRDOVA GALARZA (LADO ORIENTAL) ENTRE EL REDONDEL DEL CONDADO Y LA 13 DE JUNIO SAN JOSÉ DE MORÁN, SANTA CLARA ALTO, SAN JUÁN DE CALDERÓN, BELLO HORIZONTE, MADRIGAL, LOS PINOS, CUSHIGERA, LOT. SAN VICENTE, BELLAVISTA, LADERAS SANFRANCISCO, MARIANITAS, COLINAS DE BELLAVISTA, CIUDAD BICENTENARIO, FUERZAS UNIDAD, JULIO ZABALA, SANTA CLARA DE POMASQUI
EL QUINCHE
CACHUCO, CHAQUIBAMBA, LA VICTORIA, SAN JOSÉ DEL MOLINO, SAN RAFAEL, SAN VICENTE DE GUA, SEVILLA, VILLACIS BELLAVISTA, BELLO HORIZONTES 1ETP, BELLO HORIZONTES 2ETP, CEBAUCO, CHAQUIBAMBA, CIA.HIGUERITA, COOP. POLICIA NACIONAL, EL PARAISO, HUERTOS FAMILIAR, LA CONCEPCIÓN, LA ESPERANZA, LA MERCED, LA SOFÍA, LOS MOLINOS, NUEVA ESPERANZA, PATRIA LIBRE, PICHINCHA, PUEBLO VIEJO, PURUANTAG, SANTA MONICA, SAN IGNACIO, SAN JOSÉ DEL MOLINO, SAN JOSÉ, SAN JUAN, SAN LORENZO, SAN LUIS, SAN MIGUEL QUINCHE, SAN PEDRO, SAN RAFAEL.
EUGENIO ESPEJO
CHILLOGALLO (SECTOR OCCIDENTAL DESDE LA LUIS DUQUE), 25 DE DICIEMBRE, SAN MATEO, LA INDEPENDENCIA, CRISTALINA, SANTA CLARA, CALLE CARLOS FREILE DESDE EL PARQUE MATOVELLE HASTA LA LUIS DUQUE, 10 DE MAYO, SANTA ROSA DE CHILLOGALLO, SAN LUIS DE CHILLOGALLO, CALLE EL TRANSITO, CALLE ZOILA ZAMBRANO, SAN JUAN DE CHILLOGALLO, CHIRIBOGA, SALOYA, VÍA QUITO CHIRIBOGA, MARTHA BUCARAM DE ROLDOS, CALLE FRANCISCO BECERRA, PEDRO CASTRILLÓN, SEGUNDO DARQUEA, CALLE JOQUIN RUALES, CIUDADELA IBARRA, CALLE CARLOS FREILE DESDE EL PARQUE MATOVELLE HASTA LA FRANCISCO LÓPEZ, PARQUE CENTRAL CHILLOGALLO, CALLE EMILIO UZCÁTEGUI, AV. RUMICHACA ÑAN DESDE GUAYANAY ÑAN HASTA LA ECUATORIANA, COOPERATIVA DEL EJÉRCITO NACIONAL, PUEBLO SOLO PUEBLO, LA ARCÁDIA, AV. QUITUMBE ÑAN ENTRE GUAYANAY ÑAN HASTA QUILLA ÑAN, LA ECUATORIANA, TURUBAMBA DE MONJAS, CALLE CAMILO OREJUELA, CALLE 17 DE MAYO, CAMAL METROPOLITANO, QUITUMBE (CALLE ERNERTO ALBÁN, CALLE C Y CALLE D ENTRE CALLE 10 Y JORGE SALVADOR LARA); TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE, CALLE PUMAPUNGO
De 02:00 a 07:00, luego de 12:00 a 15:00 y de 22:00 a 00:00
LULUNCOTO
SAN JOSÉ DE MONJAS, EL MADRIGAL, CALLES FRANCISCO MATIZ Y LÍNEA FÉRREA, PARQUE CUSCUNGO, (PLANTA EPMAPS PUENGASÍ)
CHILIBULO
VENCEDORES DE PICHINCHA, BILOXI, LA MENA II, CIUDADELA REINO DE QUITO, MIRADOR DEL SUR TACHINA, LLOA, SAN JOSÉ DEL CINTO, ARAUCO, CALLES CARAPUNGO, CRISTÓBAL ENRÍQUEZ, LUIS ZAMBRANO, VÍA A LLOA, VÍA RECINTO LAS PALMAS, (EPMAPS LLOA
ESCUELA SUCRE
PLAZA DE SANTO DOMINGO, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO ENTRE LA PLAZA DE SANTO DOMINGO Y LA RECOLETA, LA RONDA, 5 DE JUNIO ENTRE VENEZUELA Y BORRERO, (MINISTERIO DE DEFENSA
SAN ROQUE
EL TEJAR, EL PLACER, TOCTIUCO, SAN SALVADOR, MIRAFLORES ALTO, (PLANTA EPMAPS EL PLACER)
GRANDA CENTENO
LA MAÑOSCA ENTRE AMÉRICA Y 10 DE AGOSTO, PLAZA DE LAS AMÉRICAS, ELECTROECUATORIANA, RUMIPAMBA, LA UTE, COLEGIO SAGRADOS CORAZONES DE RUMIPAMBA, AV. ATAHUALPA ENTRE AMÉRICA Y 10 DE AGOSTO, AV 10 DE AGOSTO (LADO OCCIDENTAL) ENTRE NACIONES UNIDAS Y RUMIPAMBA, (IESS CENTRO DE DATOS)
RÍO COCA
JIPIJAPA, PLAZA DE TOROS QUITO, AV. RÍO COCA (LADO SUR), ENTRE 6 DE DICIEMBRE Y 10 DE AGOSTO, ISLA ISABELA Y AV. AMAZONAS ENTRE RÍO COCA Y GASPAR DE VILLAROEL (CENTRO DE DATOS CNT)
ANDALUCÍA
ANDALUCÍA, IPIALES NORTE, ANA MARÍA BAJO, LA PULIDA, AGENCIA DE TRÁNSITO, SAN CARLOS, CALLES TENIENTE GONZALO GALLO, CÉSAR VILLACRES. MELCHOR DE VALDÉZ, AV. MARISCAL SUCRE (LADO OCCIDENTAL), ENTRE LA FLAVIO ALFARO Y GONZALO VALDIVIEZO (PLANTA EPMAPS NOROCCIDENTE)
COTOCOLLAO
EL FUNDADOR, LA ALBORADA, ECORUTA VÍA A NONO (RÍO TULIPE), EL RANCHO ALTO, HUGO ALEMÁN FIERRO, SAN PATRICIO DE LA PRIMAVERA, LA PLANADA, COLINAS DEL NORTE, PRADOS DEL CONDADO, COTOCOLLAO, LA DELICIA, DIVINO NIÑO, ALHAMBRA, UNIVERSIDAD INDOAMERICA, PARQUE SODIRO, VILLAS DEL ROSARIO, CALLE HUACHI, CALLE SABANILLA, CALLE DE LOS CEDROS Y NAZACOTA PUENTO (EMMAPQ - BOMBAS)
CONOCOTO
PRINCESA TOA, LA LUZ ALTA, ONTANEDA ALTA, MIRANDA, COLEGIO LA SALLE, CALLE CAMILO PONCE ENRÍQUEZ ENTRE GARCÍA MORENO Y JORGE MOSQUERA, AV. ABDÓN CALDERÓN, (PLANTA EPMAPS CONOCOTO
ALANGASÍ
SAN FRANCISCO DE ALPAHUMA, SANTA TERESA DE PINTAG, SECTOR CUSHING, CASHAPAMBA, SAN FRANCISCO DE JIJÓN, LOS CHILLOS, SELVA ALEGRE, CARLOS GAVILANEZ, LUZ DE AMERICA, SAN FERNANDO, SANTA ROSA, LORETO, LA LIBERTAD, IASA 1 ESPE, LA MOCA, RUMIPAMBA, TANIPAMBA (BOMBA DE AGUA GADMUR)
IÑAQUITO
IÑAQUITO, CALLE IÑAQUITO ENTRE NNUU Y JOSÉ ARIZAGA, CALLE JUN JOSÉ DE VILLALENGUA Y ALFONSO PEREIRA ENTRE 10 DE AGOSTO Y AMAZONAS, MERCADO MUNICIPAL DE LA CAROLINA (CENTRO DE DATOS JUDICATURA)
SANTA ROSA
UYUMBICHO; TAMBILLO; ANGAMARCA; LA ISLA; EL BLANQUEADO; CASTILLO DE AMAGUAÑA; SANTA ANA; SAN SEBASTIÁN; EL TEJAR; VALLE HERMOSO; EL ROSAL; ENTRADA A LA RESERVA PASOCHOA, PARAÍSO (PLANTA EPMAPS EL TROJE)
INGA BAJO
PALUGUILLO, EL INGA (PLANTA EMAAPQ PALUGUILLO).