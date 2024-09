COE declara en emergencia el Distrito Metropolitano de Quito ante situación por los incendios forestales

El Distrito Metropolitano de Quito ha sido declarado en emergencia por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, luego de la recomendación realizada sobre la base de informes técnicos legales ante la situación por los incendios en la capital.

PUBLICIDAD

El anuncio lo dio el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, luego de la reunión del organismo de esta tarde. Esa declaratoria implica -además- la coordinación de acciones y colaboración por parte del Gobierno Nacional y Provinciales para hacer frente a los incendios forestales que afectan a la capital.

Igualmente, este instrumento jurídico de emergencia se empleará para que -mediante la vía legal- se realice la contratación de de insumos necesarios para un combate mas efectivos de los flagelos. Por ejemplo, se requiere aumentar la capacidad del helicóptero que es usado para combatir las llamas.

Cortes de luz

También ha reiterado el Burgomaestre que no se corte el servicio eléctrico en la capital. Sobre todo por las clases virtuales de los niños, porque según Muñoz, no tiene sentido aplicar la modalidad no presencial y que haya apagones.

Hizo fue un llamado a la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) para que mantenga suspendidos los cortes de luz en la capital que, en principio, no se aplicarán hasta las 18:00 de este miércoles.

Plan de reforestación 1x1

Por otro lado, Muñoz adelantó que una vez culminen de sofocar los flagelos, la Alcaldía arrancará con un plan de reforestación de la ciudad bajo la premisa “Quito más verde que nunca”.

Aunque la base económica para comenzar con el plan, con la idea de atender las más de dos mil hectáreas afectadas, es aproximadamente medio millón de dólares.

PUBLICIDAD

Sin embargo, se aplicará la fórmula 1x1: Significa que por cada dólar que ponga el Municipio de Quito, será un dólar que aspiran desde la empresa privada. De esa manera, llegar al millón de dólares.

Al momento el Municipio ha presentado 16 denuncias ante la Fiscalía, en la Unidad de Flagrancia, mientras las investigaciones continúan para poner a presuntos responsables ante la justicia.

En el contingente, adicionalmente al personal de Bomberos y otras entidades municipales, están en servicio 1.600 efectivos de la Policía Nacional; 180 de Fuerzas Armadas, y varios recursos logísticos como cuatro helicópteros.