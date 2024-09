Canecas de aceite y gasolina fueron hallados cerca del incendio en Guápulo.

La mañana de este miércoles 25 de septiembre de 2024, la Agencia Metropolitana de Control (AMT) confirmó que un grupo operativo de agentes colaboraron en la primera línea de respuesta, en la zona adyacente al flagelo forestal, en Guápulo, en Quito. Allí, hallaron canecas con una mezcla de aceite y gasolina Diesel.

Aproximadamente a las 17h00, moradores del sector de Guápulo le informaron a un agente de la AMT que se estaba incendiando en la parte posterior de la iglesia.

“Yo estaba haciendo un cierre en la Av. Libertadores... Procedí en mi motocicleta a la parte posterior y me encontré con dos bidones. No había nada alrededor, por lo cual me apreció raro”, contó el agente civil de tránsito, Luis Tonato.

Asimismo, dijo que al acercarse a abrir las canecas se dio cuenta que era aceite quemado, y que tenía un fuerte olor a gasolina Diesel; el agente de la AMT dio aviso al ECU911, para que informe del hallazgo a la Policía Nacional.

Los gendarmes nunca llegaron por lo que el agente, con la ayuda de moradores, subieron las canecas hasta la parte de arriba, donde una camioneta se llevó el líquido inflamable.

A continuación las declaraciones:

Estos hechos indican que los incendios forestales registrados la tarde de este martes fueron premeditados. En rueda de prensa, Pabel Muñoz, señaló: “Hoy, todos somos Quito. Las autoridades deben encontrar a los responsables, que les he catalogado de terroristas y criminales”.

La primera autoridad de la ciudad hizo un llamado a la ciudadanía para que revisen sus cámaras de seguridad privadas y se puedan encontrar a de los causantes de los incendios. “Actualmente, hay dos personas con prisión preventiva y 13 denuncias presentadas por el Municipio de Quito”, dijo.

Por su parte, el Gobierno Nacional, a través de la ministra del Interior Mónica Palencia señaló que se destinará una recompensa para quienes den información sobre los responsables de los incendios e informó que se pueden comunicar al 131 para las denuncias.