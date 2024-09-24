Sectores de Cuenca que tendrán cortes de luz de 10h00 a 15h00 este 24 de septiembre

El ministro de Energía, Antonio Gonçalves, en su reciente rueda de prensa puntualizó que el estiaje (nivel mínimo o más bajo) se adelantó alrededor tres meses agravando la crisis eléctrica que vive actualmente el país, y ante ello aplicándose cortes de luz de hasta unas once horas diarias.
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Los cortes de energía eléctrica programados para el día de hoy desde las 10h00 a 15h00 en Cuenca se aplicarán en un total de 19 sectores, revisa si tu sector se encuentra incluido, de acuerdo al cronograma establecido por la Centro Sur.
Horarios de cortes de luz para este martes 24 de septiembre
- ESTACIÓN DE CUMBE/SAN AGUSTIN/SAN PEDRO DE ESCALERAS/VICTORIA DEL PORTETE/DESCANSO DE SUCRE/CUMBE/JIMA / SAN JOSE RARANGA/ LA ESMERALDA/SAN MIGUEL CUYES/AMAZONAS: BELLAVISTA TARQUI, ESTACIÓN DE CUMBRE,SAN PEDRO DE ESCALERAS, LA MERCED CUMBE, VICTORIA DEL PORTETE, CHURUGUSHO, IRQUIS, SAN VICENTE DE ARRAYÁN, RODEO CUMBE, SIMBALO, UCURURRO, TIERRA BLANCA, GAÑADEL, TACADEL, VIOLA LA UNIÓN, JIMA, SAN JOSE DE RARANGA, LA ESMERALDA DE SAN JOSÉ DE RARANGA, CUSHING, MOYA, SAN MIGUEL DE CUYES, AMAZONAS.
- VARGAS MACHUCA, TOMÁS ORDÓÑEZ Y MANUEL VEGA ENTRE BOLÍVAR Y RAFAEL MARÍA ARÍZAGA. MERCADO 9 DE OCTUBRE Y PLAZA ROTARY, CONSEJO PROVINCIAL: CALLE PÍO BRAVO ENTRE LUIS CORDERO Y AV. HUAYNA CÁPAC, ANTONIO VEGA MUÑOZ ENTRE MARIANO CUEVA Y AV. HUAYNA CÁPAC, GASPAR SANGURIMA ENTRE HERMANO MIGUEL Y AV. HUAYNA CÁPAC, LAMAR ENTRE MARIANO CUEVA Y AV. HUAYNA CÁPAC, GRAN COLOMBIA ENTE MARIANO CUEVA Y AV. HUYANA CÁPAC, BOLÍVAR ENTRE MARIANO CUEVA Y VARGAS MACHUCA, MARIANO CUEVA ENTRE SUCRE Y RAFAEL MARÍA ARÍZAGA, VARGAS MACHUCA ENTRE BOLÍVAR Y RAFAEL MARÍA ARÍZAGA, TOMÁS ORDÓÑEZ ENTRE GRAN COLOMBIA Y RAFAEL MARÍA ARÍZAGA, MANUEL VEGA DESDE LA BOLÍVAR HASTA RAFAEL MARÍA ARÍZAGA. MERCADO NUEVE DE OCTUBRE Y PLAZA ROTARY, CONSEJO PROVINCIAL.
- SANGURIMA, GRAN COLOMBIA Y BOLÍVAR ENTRE BENIGNO MALO Y HERMANO MIGUEL. GOBERNACIÓN, IESS: SANGURIMA ENTRE LUIS CORDERO Y HEMANO MIGUEL, LAMAR ENTRE LUIS CORDERO Y MARIANO CUEVA, GRAN COLOMBIA ENTRE BENIGNO MALO Y HERMANO MIGUEL, BOLÍVAR ENTRE BENIGNO MALO Y MARIANO CUEVA, SUCRE ENTRE BORRERO Y HMNO. MIGUEL, GOBERNACIÓN, IESS. LUIS CORDERO ENTRE SANGURIMA Y RAFAEL MARÍA ARÍZAGA, LUIS CORDERO ENTRE BOLÍVAR Y GRAN COLOMBIA, BENIGNO MALO ENTRE BOLÍVAR Y LAMAR, BORRERO ENTRE PRESIDENTE CÓRDOVA Y VEGA MUÑOZ, HERMANO MIGUEL ENTRE SUCRE Y SANGURIMA, MARIANO CUEVA ENTRE SUCRE Y BOLÍVAR.
- HÉROES DE VERDELOMA / VEGA MUÑOZ: HÉROES DE VERDELOMA ENTRE TARQUI Y TOMÁS ORDÓÑEZ, TERCERA ZONA MILITAR, ALBERTO MUÑOZ VERNAZA ENTRE CORONEL TALBOT Y TOMÁS ORDÓÑEZ, RAFAEL MARÍA ARÍZAGA ENTRE OCTAVIO CORDERO PALACIOS Y LUIS CORDERO, PÍO BRAVO ENTRE MIGUEL VELEZ Y BENIGNO MALO, VEGA MUÑOZ ENTRE GASPAR SANGURIMA Y BENIGNO MALO, SANGURIMA ENTRE DANIEL ALVARADO Y ESTÉVEZ DE TORAL.
Algunos de los sectores donde se aplica el corte de luz de cinco horas se encuentran ubicados en el centro de la ciudad, donde se encuentran ubicados centenares de locales comerciales así como dependencias municipales, provinciales y gubernamentales.