Le golpearon con una pistola en la cabeza y le robaron su celular en el norte de Quito.

El hecho de inseguridad se registró la mañana de este lunes 23 de septiembre en el sector de Calderón, en el norte de Quito. Un ciudadano fue abordado por delincuentes que lo agredieron y le robaron su celular.

Xavier (nombre protegido) dio su testimonio a Metro Ecuador de cómo se suscitó el asalto:

“Salgo de mi casa a las 06h50 de mi casa... Voy bajando, la calle estaba desolada y vinieron dos tipos en una moto, me apuntan con la pistola y me piden el teléfono”.

En ese momento, los dos antisociales le comenzaron a rebuscar la maleta a la víctima, donde no le encontraron nada: “le digo no cargo nada... Luego me encuentran el teléfono aquí (a la altura del pecho) y me dan un cachazo en la cabeza”, agregó.

Posterior a ello, los sujetos se dieron a la fuga. Xavier también dijo que no quiso poner la denuncia sobre lo sucedido. Lo único que hizo fue continuar con su camino para llegar lo más antes posible a su lugar de trabajo.