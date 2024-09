Alta probabilidad de lluvias intensas en la Sierra y Amazonía este 27 de septiembre, según el Inamhi

“...Que las nubes se llenen de agua y que la lluvia caiga sobre la tierra sedienta”. Es la petición a San Isidro Labrador, en medio de la peor sequía en 61 años, la cual ha derivado una compleja situación hídrica. Por consecuente, una crisis energética que parece no tener fin, la proliferación de incendios forestales y como si fuera poco: racionamientos programados de líquido vital. Pero todo apunta a que la “luz al final del túnel” la comenzaremos a ver el 27 de septiembre, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

“Se prevé que para el 27 de septiembre, que es viernes, en especial en la zona norte de la Sierra y Amazonía, se generen eventos de precipitación de variada intensidad. No como estos pequeños momentos de lluvia que tuvimos el 22 y 23 de septiembre”. Así lo aseguró a Metro Metro Ecuador, Guillermo Flores, Analista de Pronósticos y Alertas.

Aunque la espera, desespera, hay que aguardar hasta ese día para tener precipitaciones intensas. Por lo pronto, durante el transcurso de la semana el Sol seguirá brillando en la Sierra y Amazonía durante las horas de la mañana y parte de las tardes. Tal vez un poco más de nubosidad cuando se acerque el viernes. El jueves (26 de septiembre) lo más seguro es que se propague la amenaza de lluvia.

“El 27 y 28 de septiembre hay alta probabilidad de lluvias de variada intensidad en dichas regiones del país. Ello está asociado al inicio de la época lluviosa. Octubre ya es un mes de transición hacia el periodo lluvioso y las condiciones atmosféricas gradualmente se están acoplando para que se presenten los eventos de lluvia”, añadió Flores.

La bajada de los caudales que alimentan a las principales centrales hidroeléctricas afecta gravemente al sector eléctrico. Pues, más de dos tercios de la matriz eléctrica de Ecuador corresponden a las fuentes hidroeléctricas, sobre todo de las centrales Coca-Codo-Sinclair, la más grande con 1.500 megavatios de potencia, y la planta del río Paute, que genera unos 1.000 megavatios y que es una de las más golpeadas por la sequía

Pero sería atrevido dar un pronóstico relacionado al abastecimiento de las mismas, ya que las lluvias podrían solo durar hasta la primera semana de octubre. “Más allá no podríamos prever, porque hay mucha incertidumbre. No obstante, de acuerdo al análisis: la primera semana de octubre es lluviosa para la Sierra y Amazonía. No podríamos decir si es que eso solucionará o bastará para que se cubran las necesidades que tenemos hoy en día en el tema eléctrico”, agregó Flores.

¿Qué tan fuertes serán las lluvias desde el 27 de este mes en curso?

Según el experto, un poco más dispersas o moderadas. Esto significa que no todas las localidades dentro de la región tendrán lluvia. En cambio las moderadas suelen ser más constantes y pueden acumular una cantidad considerable de agua en poco tiempo.

“Las precipitaciones en algunos casos podrían ser más fuertes. Para dar mayores detalles, en esta semana se analiza la situación para generar algún aviso meteorológico de precipitaciones”, aportó.

¿Por qué llovió poco el 22 y el 23 de septiembre?

El experto explicó que no se trató de un gran ingreso de humedad, por tanto, no se presentaron lluvias dispersas. En realidad fueron ligeras y ocasionales, en especial en la noche, madrugada, y en la mañana. “Esta poca oferta de humedad que tenemos proveniente desde la Amazonía permite que los ingresos de humedad sean así, de manera ligera, y se generó algo de lloviznas. Lo más seguro es que en la mañana de este 23 de septiembre amanezca soleado”.

Para cerrar, Flores reiteró que esta semana se espera que las condiciones atmosféricas se configuren mucho mejor para que la cantidad de humedad que ingrese desde la Amazonía hacia el Ecuador sea ya de gran magnitud y que pueda generar eventos de precipitaciones de manera dispersa en el país.