Así fue cómo secuestraron al conductor de un camión en Quito: “me muerden el brazo y el estómago”

La Policía Nacional, a través del Distrito Quitumbe y sus Unidades Especializadas, informó sobre los recientes operativos ejecutados en la Zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), que resultaron en la aprehensión de dos ciudadanos involucrados en un secuestro en menos de 12 horas

El 15 de septiembre de 2024, a través de una llamada al ECU 911, se alertó a la Policía sobre un presunto secuestro en el sector de Martha Bucarán, en el sur de Quito.

Al llegar al lugar, el personal policial confirmó la información proporcionada por moradores del sector. Testigos presenciaron cómo un ciudadano fue obligado a bajar de un camión tipo furgón por sujetos armados.

Gracias a un video proporcionado por los moradores, se identificó el vehículo involucrado en el secuestro: un automóvil color blanco, dio a conocer el Coronel Joan Luna, jefe del Distrito Quitumbe.

Asimismo que a través del Sistema Informático de la Policía Nacional (Siipne), se rastrearon las coordenadas del vehículo, permitiendo a las autoridades localizar el lugar del suceso y coordinar con la Policía Judicial del Distrito Los Chillos, dio a conocer el

El operativo se llevó a cabo en la Av. Princesa Pacha, donde se encontró el vehículo y se detuvo a dos ciudadanos: Richard Alexander A. Á. (34 años) y Carlos Alberto Z. Z. (29 años). Dentro del vehículo se halló un arma de fuego.

Así fue cómo secuestraron al conductor de un camión en Quito. Imagen: Roberto Cadena (Metro Ecuador)

La víctima, Franklin L., relató que fue golpeado y subido a la fuerza a un vehículo blanco. Los secuestradores lo abandonaron minutos después en el sector de Llano Chico. Gracias al rastreo satelital, su camión fue recuperado. Ambos ciudadanos fueron aprehendidos en flagrancia y puestos a órdenes de la autoridad competente.

Lo que dijo la víctima

“Yo estaba acercándome a hacer una carrera por medio de Facebook, que es por medio de donde yo trabajo. Entonces, me enviaron una ubicación para acercarme a hacer un flete, porque hago mudanzas y al llegar al lugar, estaba esperando que salga la persona con la que hablé. En el momento de la espera llega un señor de nacionalidad extranjera, se acercó a pedir que si necesita ayudar para cargar las cosas. Entonces, cuando me doy cuenta se acercan de manera rápida dos personas más y me comenzaron a forcejear de una”, cuenta la víctima.

Asimismo, señaló que intentó escapar y es ahí donde le avanzan a coger y le dicen que entregue las llaves del camión: “entonces no les quería dar, estaba luchando con los tres, me avanza a quitar la llave y me quieren meter a un carro blanco que estaba parqueado ahí”.

“Viendo que no me pueden meter, me muerden el brazo, y el estómago para que me suelte... Ahí es donde me logran meter en el carro y me van golpeando en el camino, como justo tenía mi celular comenzaron a ver si es que tenía plata en la cuenta... Como no tenía nada comenzaron a ver las fotos de mis hijos y me amenazaron que si no les iba a dar plata se iban a ir contra mis hijos”, agregó la víctima.

“Como vieron los uniformes de las escuelas de ellos”, continuó, “le dijeron que ya sabían donde estaban por lo que si no entregaba el dinero dijeron que les iban a hacer daño... Simplemente me quede callado, estaba asustado... Me dijeron: ‘pero habla, habla’, y sacaron una pistola y me empiezan a apuntar... Llama a alguien para que nos den recompensa por ti... En eso el celular, comienza a sonar... Entonces vieron quien era, cogieron y le apagaron, dijeron que saque el chip, que desconecte los datos y la ubicación... Sacaron el chip y me siguieron pegando”.

Finalmente, le llevaron en dirección a Llano Chico, se llevaron su celular, un poco de plata que tenía: “me dijeron te dejamos acá, te lanzas solito y si regresas a ver, te metemos un balazo... y al caer regresé a ver y solo pude ver que era un carro blanco”, indicó la víctima.

El Coronel Luna dio a conocer en rueda de prensa que los antisociales pedían alrededor de USD 20 000 para dejar en libertad al ciudadano.