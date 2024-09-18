Quito: Sectores que no tendrán luz de 22:00 a 00:00 este 18 de septiembre

La Empresa Eléctrica de Quito (EEQ) dio a conocer los horarios de cortes de luz para este 18 y 19 de septiembre. Son dos bloques de dos y cinco horas, de acuerdo a la subestación eléctrica de cada sector.
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Esto se informa luego que el ministro de Energía, Antonio Gonçalves, indicó que el apagón no será de ocho horas (de 22:00 a 06:00), sino que habrá cortes de dos hasta cuatro horas dependiendo de lugar”, así lo afirmó en una entrevista con Teleamazonas.
Corte de luz de 22:00 a 00:00
EPICLACHIMA
MERCADO MAYORISTA, AV. TENIENTE HUGO ORTIZ DESDE LA AJAVÍ HASTA EL REDONDEL DE LA MORÁN VALVERDE, EDESA, TURUBAMBA, SOLANDA SECTOR 4, SOLANDA SECTOR 3 GUAJALÓ, MAYORISTA DE NEGOCIOS ANDINOS, UNIÓN POPULAR, PLYWOOD, AYMESA, CALLE QUIMIAG,PINTURAS CONDOR, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO (LADO OCCIDENTAL) ENTRE GUANAZAN Y LAS LAJAS, MANGLARALTO ENTRE QUIMIAG Y PLYWOOD SANTA ROSA DE ARGELIA, ARGELIA BAJA, LUCHA DE LOS POBRES, SAN CRISTOBAL, PUEBLO UNIDO, ASISTENCIA SOCIAL, VALLE DEL SUR, SAN MARTÍN, LUCHA DE LOS POBRES ALTA ALLPALLACTA, CAUSAYLLACTA, GUAJALO, HUAYRALLACTA, INTILLACTA, LUCHA DE POBRES, MUYULLACTA, PACARILLACTA, QUILLALLACTA, RUCCULLACTA, SAN CRISTOBAL, SAN BARTOLO, SANTA ROSA, SUCRE FUNDEPORTE, TAMBOLLACTA, TAMIALLACTA, TURUBAMBA BAJO, UNIÓN POPULAR ARGELIA, ARGELIA BAJA, ARGELIA INTERMEDIA Y ARGELIA ALTA, SAN BARTOLO, CUARTEL EPICLACHIMA, SECTOR DE LAS ANTENAS, LA FORESTAL ALTA, HIERBA BUENA 2, ORIENTE QUITEÑO, MIRAVALLE, CAMINO DE LOS INCAS, SAN MIGUEL DE CHACHAS
LA CAROLINA
BATÁN BAJO, PLAZA SÁN MATÍN, CALLES FRANCISCO ANDRADE MARÍN, JUAN SEVERINO, ANTONIO NAVARRO, JUAN BOUSSINGAULT, JIMENEZ DE LA ESPADA, MANUEL BARRETO, AV. ELOY ALFARO ENTRE REPUBLICA Y SHIRYS LA CAROLINA, LA REPUBLICA Y AMAZONAS BATAN BAJO, LA PAZ, CALLE ALEXANDE VON HUMBOLT, WHYMPER, PAÚL RIVET LA PRADERA, AV. DE LA REPUBLICA ENTRE EL JARDÍN Y DIEGO DE ALMAGRO, CENTRO COMERCIAL EL JARDÍN, PARQUE LA CAROLINA (JARDÍN BOTÁNICO)
NUEVA CUMBAYÁ
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CUMBAYÁ CABECERA, EMPRESA ELÉCTRICA, LA COMARCA, LA PRAGA, LOS AROMITOS, PEREZ PALLARES, PILLAGUA, PORTAL CUMBAYÁ 1, SANTA LUCIA (URB.) CEBOLLAR, CUMBAYA CABECERA, EMPRESA ELECTRICA, JACARANDA, LA COMARCA, MIRAVALLE, MIRAVALLE (AMANZ), ICHIMBIA, BELLAVISTA, STA.LUCIA (URB.) AUQUI CHICO, COL. ALEMAN, COL. DE MEDICOS, JARDIN DEL ESTE, LA CATOLICA, LA FLORENCIA, LUMBISI, S.FRANCIS PINSHA, S.FRANCISCO TANDA, S.JOSE, S.JUAN, S.JUAN ALTO, S.PATRICIO. CONGRESO NACIONAL, GUAYRALOMA, S.FCO DE TANDA, S.PED INCHAPICHO, S.VICENTE TANDA, TACURI, VALLE DE NAYON.
DIEZ NUEVA
LA COLÓN, LA FLORESTA, LA PAZ, MARISCAL SUCRE
LOS BANCOS
ANOPO, BUENOS AIRES, CARTAGENA, EL PARAISO, EL PORVENIR, GUALEA, GUALEA CRUZ, GUAYABILLA, INGAPI, LA ARMENIA, LA DELICIA, LA VICTORIA, MASHPI, MIRAFLORES, NANEGALITO, PACHIJAL, PACTO, PACTOLOMA, PALUPE, PARAGUAS, SAN JOSÉ DE BELLAVISTA., SAN JOSÉ DE GALOS, SAHUANGAL, SAN JOSÉ, SAN VICENTE, SANTA ELENA, SANTA TERESITA, TANDAYAPA, TULIPE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CABECERA CANTONAL, RIO BLANCO, 3 DE JULIO, 23 DE JULIO, AMANECER CAMPESINO, LA FLORIDA, EL TESORO, NUEVA ESPERANZA, CORAZÓN LOJANO, SAN PEDRO DE LAUREL, SAN MARTÍN, SAN BERNABÉ, SAN VICENTE, EL SALAZAR SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CABECERA CANTONAL, SAN PABLO DE MILPE, SAN JOSÉ DE MILPE, SAN JOSÉ DE SALOYA, SAN FRANCISCO DE PACHIJAL, MILER, SAN VICENTE DE ANDOAS, LOS LAURELES, PACHIJAL, SAN JOSÉ DE MASHPI, MONTE OLIVO, GUAYABILLAS, TORTUGO, SALTO DEL TIGRE, SALCEDO LINDO, SANTA ROSA DE NARANJAL, UNIDOS VENCEREMOS, EL CISNE, CELICA, LA INDUSTRIAL, BONAZA, PEDRO VICENTE MALDONADO, SIMÓN BOLIVAR, SANTA MARIANITA, SAN FRANCISCO DE SILANCHE, PUEBLO NUEVO, NUEVOS HORIZONTES, CAÑAVERAL, BOSQUE DE ORO, OCCIDENTAL, EL TESORO, LA MADGALENA, NUEVO ECUADOR, QUINCE DE MAYO
PÉREZ GUERRERO
CDLA UNIVERSITARIA, LA GASCA, LAS CASAS BAJO, MARISCAL SUCRE, MIRAFLORES BAJO, SANTA CLARA AV. LA COLÓN, MARISCAL SUCRE, SANTA CLARA AV. AMERICA, LARREA, SANTA CLARA, SAN JUAN
EL OBRAJE (MACHACHI)
EL CABALLITO, PANAMERICANA SUR LADO ORIENTAL, URB. SAN ALFONSO, POLIDEPORTIVO, CANCHA LA PRIMAVERA, CHISINCHE, ALPINA, SAN FRANCISCO, MARISCAL, SAN JOSÉ DE ISINCHE, LA ISLA, PUCARÁ CHICO, ROMERILLOS, PUCARÁ GRANDE, LA UNIÓN, TAURIPAMBA, EL BOLICHE, SAN BARTOLOME DE PASTOCALLE, TASINCHANA, TIGNAPAMBA, SAN JUAN DE PASTOCALLE, LA LIBERTAD EL ORDEÑO, LA LIBERTAD, ALOAG, SAN VICENTE, BELLAVISTA, SAN IGNACIO, SANTA ROSA, LA ESTACIÓN, ALOASI, MIRAFLORES, PANAMERICANA SUR LADO OCCIDENTAL, SANTA ISABEL, SAN ROQUE, LA ESPERANZA, LA MOYA, SAN LUIS, CHISINCHE, SANTA ANA, SANTA LUCIA, SANTA INES, SAN MANUEL, EL CHAUPI, PUCARÁ, CORAZON DE JESÚS, SAN ANTONIO FUERTE MILITAR ATAHUALPA, EL OBELISCO, AYAHURCO, MIRAFLORES, LA MERCED, TAMBILLO VIEJO, ESCUELA DE POLICÍA
CHIMBACALLE
CHIMBACALLE, FORESTAL ALTA, FORESTAL BAJA, LOS ANDES, TEATRO MÉXICO, PIO XII, SAN JOSÉ DE MONJAS LA MAGDALENA, LA SENA, LOS ANDES, LOS DOS PUENTES, TEATRO MÉXICO, PANECILLO, SANTA ANA, VILLA FLORA CHAHUARQUINGO, CHIMBACALLE, FORESTAL ALTA, FORESTAL BAJA, FORESTAL MEDIA, LOTIZACIÓN QUINGAIZA, PIO XII, VERTIENTES UNAB
ESCUELA SUCRE
LA MARIN, PLAYÓN DE LA MARIN, CALLE ROCAFUERTE ENTRE MONTUFAR Y CASPICARA, LAURENCIO SILVA; CALLE JUNIN, TELEANDINA
DIEZ VIEJA
ITCHIMBIA, JULIO MORENO D., LA ALAMEDA, LA VICENTINA, SANTA LUCIA JULIO MORENO D., LA FLORESTA, MARISCAL SUCRE
BELISARIO QUEVEDO
SELVA ALEGRE ENTRE LA ISLA Y AV. 10 DE AGOSTO,RUIZ DE CASTILLA ENTRE SELVA ALEGRE Y PARQUE ITALIA, ULLOA ENTRE LAS CASAS Y AV. COLÓN, GASPAR DE CARVAJAL ENTRE LAS CASAS Y UNIVERSIDAD CENTRAL, UNIVERSIDAD CENTRAL SECTOR ORIENTAL, AV. LA GASCA ENTRE AMERICA Y FERNANDO SANTILLÁN PARQUE LA ISLA, PARQUE ITALIA, HUMBERTO ALBORNOZ, CRISTO REDENTOR, CALLE ATACAMES Y ANTONIO DE HERRERA, SANTA CLARA DE MILÁN, BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DESDE JUAN ACEVEDO
GRANDA CENTENO
GRANDA CENTENO, VOZ DE LOS ANDES, AV. GRANDA CENTENO, CALLE JUÁN JOSÉ VILLALENGUA, LA Y, AV. 10 DE AGOSTO (LADO OCCIDENTAL) ENTRE NACIONES UNIDAS Y AMÉRICA LA MAÑOSCA ENTRE MIRANDA Y AMÉRICA, RUMIPAMBA CALLES VASCO DE CONTRERAS Y MANUELA SANZ, ALREDEDORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA BORJA 3 LA MAÑOSCA ENTRE MIRANDA Y OCCIDENTAL, JARDINES DE IÑAQUITO, UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS, URB. QUITO TENIS, CALLES ALONSO TORRES Y LOS CABILDOS (ENTRE ALMONEDAS Y LOS COMICIOS
GUALO
SAN MIGUEL DE AMAGASI, BELLA AURORA, EL EDÉN, HOSPITAL SOLCA, EL CARMÉN ALTO, CALLES DE LAS CAMELIAS, DE LAS ANONAS, DE LOS CHOLANES SAN ISIDRO DEL INCA, BUENOS AIRES, LA CAMPIÑA DEL INCA, CALLE DE LOS NOGALES ENTRE ELOY ALFARO Y PASAJE LOS ARBOLITOS, CALLE DE LOS GUAYACANES LLANO GRANDE, SIMÓN BOLÍVAR (LADO ORIENTAL) ENTRE MANUEL BENÍTEZ Y EL PORTAL, PANAMERICANA NORTE (LADO SUR) ENTRE EL PORTAL Y EL PUENTE DE CALDERÓN (9 DE AGOSTO). LLANO CHICO, MARANTHA, TINALLO, CENTRO DE CALDERÓN, BONANZA, SAN JUAN LOMA, CALLES 17 DE SEPTIEMBRE, Y CALLE CARAPUNGO LA LIBERTAD, GUALO, LA DOLOROSA, ALVAROPAMBA, SANTA ANA DE COCOTOG, JESÚS DEL GRAN PODER, SAN JOSÉ DE COCOTOG, ZAMBIZA, NAYÓN EL PORTAL, SIMÓN BOLÍVAR (LADO OCCIDENTAL) ENTRE MANUEL BENÍTEZ Y EL PORTAL, LA BOTA, CARMÉN BAJO, BELLA AURORA, LA DELICIA
ANDALUCÍA
AEREONAUTICO, ANDALUCIA, EL PINAR BAJO, FELIX RIVADENEIRA, LA FLORIDA, OMNIBUS URBANO ANDALUCIA, EL ROSARIO, QUITO NORTE, SAN PEDRO CLAVEL, SAN PEDRO CLAVERI ANDALUCIA, FELIXRIVADENEIRA, QUITO NORTE, SAN CARLOS, SAN CARLOS MULTIF, SAN PEDRO CLAVEL, SAN PEDRO CLAVERI
COTOCOLLAO
MUNICIPIO LA DELICIA, ESTADIO DE LA LIGA, CONDADO SHOPPING, PONCIANO, CALLE CUICOCHA, AV. JOHN F. KENNEDY, COTOCOLLAO, LA DELICIA, DIVINO NIÑO, ALHAMBRA, UNIVERSIDAD INDOAMERICA, PARQUE SODIRO, VILLAS DEL ROSARIO, CALLE HUACHI, CALLE SABANILLA, CALLE DE LOS CEDROS Y NAZACOTA PUENTO, 23 JUNIO BARRIO, LOYOLA, SAN JOSÉ DEL CONDADO, QUITO TENNIS Y GOLF CLUB, PRADOS DEL CONDADO, SAN JOSÉ DE CANGAHUA, JAIME ROLDOS, LAS TENERIAS, CATZUQUI, CONSEJO PROVINCIAL, SAN FRANCISCO DE RUMIHURCO, SAN ENRIQUE VELASCO, MENA DEL HIERRO, EL CONDADO, URB. EL CONDADO, CALLE JUAN PROCEL, CALLE RÍO YANACONA, AV. MARISCAL SUCRE (LADO NORTE) ENTRE EL PUENTE DE LA MACHALA Y REDONDEL DEL CONDADO, AV. MANUEL CORDOVA GALARZA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE EL REDONDEL DEL CONDADO Y HOSTERÍA ALEMANA, MARESA, SAN LUIS BAJO, 27 DE JULIO, PUSUQUÍ, SEÑOR DEL ÁRBOL, SANTA TERESITA, SANTA CLARA, SAN JOSÉ, GRANILANDIA, ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA, PUSUQUÍ CHICO, ESCUELA MILITAR ELOY ALFARO, ATUCUCHO, BELLAVISTA, BELLAVISTA ALTA, SANTA ANITA, SANTA MARÍA DE COTOCOLLAO, RUMILOMA, SANTA ROSA DE SINGUNA, TIWINZA, PISULÍ, LA LEGARDA DESDE BUENA AVENTURA AGUILERA HASTA SANTA MARÍA, CALLE TANDAYAPA, PABLO ESTEBAN YEROVÍ, VÍA A NONO
SAN PABLO
ALMA LOJANA, JARDÍN DEL VALLE, LAS ORQUIDEAS
INGA BAJO
INGA ALTO, INGA, ITULCACHI, PALUGO, SAN FRANCISCO 1