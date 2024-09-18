Quito: Sectores que no tendrán luz de 00:00 a 05:00 este 19 de septiembre

La Empresa Eléctrica de Quito (EEQ) dio a conocer los horarios de cortes de luz para este 18 y 19 de septiembre. Son dos bloques de dos y cinco horas, de acuerdo a la subestación eléctrica de cada sector.
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Esto se informa luego que el ministro de Energía, Antonio Gonçalves, indicó que el apagón no será de ocho horas (de 22:00 a 06:00), sino que habrá cortes de dos hasta cuatro horas dependiendo de lugar”, así lo afirmó en una entrevista con Teleamazonas.
Cortes de luz de 00:00 a 05:00
LULUNCOTO
PASTEURIZADORA Y ALREDEDORES CHIMBACALLE ( AV. NAPO ENTRE LA PASTEURIZADORA Y TÍO CAJAS LADO OCCIDENTAL), CALLES RÍO CHAMBO
CHILIBULO
VIRGENPATA, GUANOJUCHO, LOS DOS PUENTES, NUEVA AURORA, LA LIBERTAD, LA LIBERTAD BAJO, YAGUACHI, JOSEFINA ENRÍQUEZ, SANTA LUCÍA ALTA, SANTA LUCÍA BAJA, SAN DIEGO, CALLES FRANCISCO OLEARY, MILLER Y JARAMIJÓ CHILIBULO, LIRIOS DEL SUR, LA LORENA, COLINAS DEL SUR, CUARTEL MARISCAL SUCRE, SANTIAGO, SANTIAGO ALTO, BANDA MUNICIPAL, 10 DE JUNIO, SANTA BARBARA, COMBATIENTES, MARISCAL AYACUCHO, 5 DE FEBRERO
SAN ROQUE
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MERCADO DE SAN ROQUE, LA LIBERTAD, TEMPLO DE LA PATRIA, VÍA A CRUZ LOMA
MIRAFLORES
CALLES BOLIVIA ENTRE RITTER Y AV. UNIVERSITARIA, ENRIQUE RITTER (LADO ORIENTAL), AV. LA GASCA ENTRE RITTER Y MENESES, UNIVERSIDAD CENTRAL SECTOR OCCIDENTAL MIRAFLORES, ANTIGUO HOSPITAL MILITAR, PARQUE MATOVELLE, SAN JUAN, LA BASÍLICA
LA FLORESTA
LA FLORESTA, CALLE MADRID ENTRE REDONDEL DE LA FLORESTA Y 12 DE OCTUBRE, LA MARISCAL, CALLES WILSON, FOCH, LIZARDO GARCÍA Y BAQUERIZO MORENO ENTRE 12 DE OCTUBRE Y 6 DE DICIEMBRE, UNIVERSIDAD CATÓLICA, CALLES ROCA, CARRIÓN, VEINTIMILLA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y 6 DE DICIEMBRE AV. LA CORUÑA ENTRE EL REDONDEL DE LA FLORESTA Y REDONDEL 12 DE OCTUBRE, PLAZA LINCOLN, HOTEL QUITO, AV. GONZALEZ SUAREZ AV. DE LOS CONQUISTADORES, RAFAEL LEÓN LARREA, CELIA ZALDUMBIDE, GUAPULO
RÍO COCA
URB. 6 DE DICIEMBRE, EL INCA, JIPIJAPA, ISLA PINZÓN, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE GASPAR DE VILLAROEL Y RÍO COCA CONDOMINIOS EL INCA, ISLA MARCHENA, LA UDLA, LAS BROMELIAS, AV. DE LOS GRANADOS ENTRE 6 DE DICIEMBRE Y ELOY ALFARO, MONTESERRÍN, CALLE DE LOS NARANJOS, DE LAS ALONDRAS PÍO VALDIVIEZO, AV. 6 DE DICIEMBRE (LADO ORIENTAL) ENTRE RÍO COCA Y PÍO VALDIVIEZO, AV. EL INCA ENTRE AMAZONAS E ISLA SEYMUR, AV. GALO PLAZA (LADO ORIENTAL) ENTRE REDONDEL DEL LABRADOR Y JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE COCA COLA, AV. 6 DE DICIEMBRE (LADO ORIENTAL) ENTRE RÍO COCA Y EL INCA SAN JOSÉ DEL INCA, CALLE DE LOS VIÑEDOS, JOAQUÍN SUMAITA, DAMMER 1, EL MORLÁN, CALLE DE LOS GUABOS CALLES ISLA GENOVESA, ISLA FERNANDINA, ISLA SANTA FE ENTRE RÍO COCA E ISLA FLOREANA, AV. LOS SHIRIS ENTRE RÍO COCA Y JOSÉ CORREA, CENTRAL TÉCNICO Y MARÍA EUFRASIA
CRISTIANÍA
CARCELÉN ALTO, CALLE JUAN DE SELIS ENTRE ANTONIO DE CASTILLO Y GALO PLAZA, IASA, AV. GALO PLAZA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE ANANSAYAS E INTERCAMBIADOR DE CARCELÉN CARCELÉN ALTO, CALLE VICENTE DUQUE, GENERAL MOTORS OMNIBUS COMITÉ DEL PUEBLO, AV. ELOY ALFARO (LADO ORIENTAL) ENTRE DE LOS FRESNOS Y DE LOS EUCALIPTOS, CALLE FRANCISCO DE LA TORRE Y AV. JORGE GARCÉS AV. ELOY ALFARO (LADO ORIENTAL) ENTRE DE LAS AVELLANAS Y N74C, CALLE CAPRI, EL PORTAL DE CAPRI, COLEGIO PLANETA AZUL CARRETAS, VALLE MONTE REAL, SAN ANDRÉS, CALLE JAVIER ESPINOZA, CONJUNTOS CAMINOS DE LOS EUCALIPTOS, YAMBAL SANTA LUCIA BAJA, WILSON MONJE, PARKENOR, TERMINAL CARCELÉN, CALLE BARTOLOMÉ SÁNCHEZ
EPICLACHIMA
GUAJALÓ, QUICENTRO SUR, PARQUE LAS CUADRAS, PLAZA QUITUMBE, PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DEL SUR, CIUDAD QUITUMBE, MUYULLACTA, QUILLALLACTA, AV. CONDOR ÑAN, TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE, AV. AMARU ÑAN, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO (LADO ORIENTAL) ENTRE GUANAZAN Y EL PUENTE DE GUAJALÓ SANTO DOMINGO DE CONOCOTO, COOPERATIVA MONSERRAT, SAN FRANCISCO DE LOS PINOS, PUENGASÍ, EDEN DEL VALLE, LOMA DE PUENGASÍ, SAN JOSÉ DE MONAJAS, AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (LADO ORIENTAL) ENTRE PUENTE 5 Y AV. SIMÓN BOLÍVAR, AV. SIMÓN BOLIVAR DESDE EL CAMINO DE LOS INCAS HASTA LA ENTRADA A LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL CENTRO DE CONOCOTO, AV. LOLA QUINTANA, LA MOYA, URB. SAN GERMÁN, SAGRADO CORAZÓN DE LA ARMENIA, AV. ILALÓ ENTRE GARCÍA MORENO Y LA BOCATOMA, CALLES GONZÁLEZ SUAREZ Y EUGENIO ESPEJO EN CONOCOTO
TUMBACO
CENTRO DE TUMBACO, LA MORITA 2, LA CERÁMICA, CHIVIQUÍ, PLAZAPAMBA, SAN FRANCISCO DE LA TOLA GRANDE, LA TOLA CHICA, EL ARENAL, AV. OSWALDO GUAYASAMÍN (LADON NORTE) ENTRE LA CALLE EL SAUCE Y JOSÉ VINUEZA, AV. OSWALDO GUAYASAMÍN (LADO SUR) ENTRE LA CERÁMICA Y AURELIO ESPINOZA CUMBAYÁ SECTORES MENESES PALLARES, EL AROMITO, LOS EUCALIPTOS, PILLAGUA; SAN FRANCISCO DE CHUROLOMA; CAIZÁN; SAN JOSÉ DE COLLAQUÍ, ALBÁN; LAS PEÑAS AUQUI CHICO; LA VIÑA; TOLAGASI; LA PRIMAVERA; SAN ANTONIO; LA DOLOROSA; CUNUYACU; LA MUELA; PACHOSALAS; LEOPOLDO CHÁVEZ; RUMIHUAYCO; URB. LOMAS DE CUMBAYÁ; LUMBISÍ; AV. RUTA VIVA ENTRE CALLE DE LOS LIRIOS Y CARCHI; AV. OSWALDO GUAYASAMÍN (LADO SUR) ENTRE AV. FLORENCIA Y LA CERÁMICA LAS VIÑAS; SANTA ROSA; URB. SANTA ROSA; CALLE AURELIO DÁVILA CAJAS; SAN PEDRO DEL CHICHE; CHICHE OBRAJE; NUEVA ANDALUCÍA; CENTRO DE PUEMBO; QUINTA LA PAZ; MANGAHUANTAG; ARRAYANES COUNTRY CLUB; BUENA ESPERANZA EL CHAQUIÑAN, SCALA SHOPPING, HOSPITAL DE LOS VALLES, ARRAYANES
OLÍMPICO
JARDINES DEL BATAN, COMUNA MIRAFLORES, LOMAS DE MONTESERRÍN, GABRIELA MARINA, JOSÉ QUERI, DE LOS MOTILONES EL BATAN, ESTADIO ATAHUALPA, COLEGIO 24 DE MAYO Y ALREDEDORES, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE PORTUGAL Y GASPAR DE VILLAROEL LADO OCCIDENTAL, GASPAR DE VIRRAROEL ENTRE ELOY ALFARO Y SHYRIS AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE PORTUGAL Y PLAZA ARGENTINA, CALLES CHECOSLOVAQUIA, NORUEGA, SUIZA, COLEGIO BENALCAZAR Y ALREDEDORES JUAN DE DIOS MARTINEZ, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE PORTUGAL Y ELOY ALFARO LADO ORIENTAL
BARRIONUEVO
ATAHUALPA, VILLA FLORA, AV. ALONSO DE ANGULO ENTRE SERAPIO JAPERABI Y AV. NAPO HERMANOS CRISTIANOS, SAN JOSÉ DE LA SALLE, CALLE LUIS MINACHO ENTRE ITURRALDE Y LOAIZA SANTA ANITA, CALLES ANTONIO DE CARRANZA Y OE5X AV. MICHELENA, LA MAGDLENA CALLES QUITUS, CAÑARIS Y PURUHÁ, PABLO HURAS, COLEGIOS BENITO JUÁREZ Y SANTA DOROTEA EL PINTADO, SAN BARTOLO, CARDENAL DE LA TORRE ENTRE TENIENTE HUGO ORTIZ Y PILALÓ, 14 DE ENERO, CALLES TOACAZO, AJAVÍ ENTRE MARISCAL SUCRE Y JOSÉ MARÍA ALEMÁN, PARQUE ESPAÑA, CLEMENTE BALLÉN
LA MARÍN
GONZÁLEZ SUÁREZ, LA TOLA, SAN BLAS, SAN JUAN CALLES PEDRO CALIXTO Y DON BOSCO GONZÁLEZ SUÁREZ, LA TOLA, SAN MARCOS
EL BOSQUE
COCHAPAMBA, EL PINAR ALTO, URB. PASEOS DEL PICHINCHA, SAN VICENTE DE LA FLORIDA, LAS CUMBRES, SAN VICENTE TERRANA UNIÓN NACIONAL, EL PORTAL DEL BOSQUE, LIFE, CALLE ZAMORA, INSTITUTO NACIONAL DE POLICÍA, AV. DE LA PRENSA ENTRE LOGROÑO Y MARIANO ECHEVERRÍA, AV. 10 DE AGOSTO ENTRE MONUMENTO LABRADOR Y GRUPO MOTRANSA AV. MARISCAL SUCRE ENTRE ALONSO TORRES Y BECK ROLLO, SECTOR QUITO TENIS, CLUB DE TENIS BUENA VISTA, AZKUNAGA, AV. BRASIL ENTRE GRANDA CENTENO Y HIDALGO DE PINTO EL BOSQUE, CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE, AVENIDA DEL PARQUE, CALLE ALONSO DE TORRES, QUITO TENIS ALTO EL PINAR BAJO, LA CONCEPCIÓN, AV. DE LA PRENSA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE LOGROÑO Y MANUEL VALDIVIESO
SAN ANTONIO
SAN ANTONIO, SANTA ROSA DE RUMICUCHO ALTO, BARRIO LA MARCA, CANTERAS DE CASPIGASI, CALACALÍ, SAN JOSÉ DE GUADALUPE, PISCOPATA, YUNGUILLA, NEBLÍ, PULULAHUA, RAYOCUCHO, SAN MIGUEL DE NONO, HACIENDA LA CAMPIÑA, ALAMBI SAN ANTONIO, CIUDAD MITAD DEL MUNDO, SANTO DOMINGO ALTO, KARTODROMO, CASPIGASI, AV. EQUINOCCIAL ENTRE 13 DE JUNIO Y EL REDONDEL DE LA MITAD DEL MUNDO, CALLES PADRE RUMI, PULULAHUA, MUSEO SOLAR, MISIÓN GEODÉSICA
ALANGASÍ
INMACULADA CONCEPCIÓN, AV. GENERAL PINTAG (LADO NORTE) ENTRE COLIBRÍ Y LA BETANIA SAN ELIAS, EL BATÁN, EL ROSARIO, CHACHI, SA JUAN TOLA, TOLA CHICA, SAN ISIDRO, TONTOLAG, EL MARCO, EL CENTRO DE PINTAG, SAN ALFONSO, PINANTURA, CANTERAS DEL ANTISANA, UBILLAS, EL INGA, VÍA SANGOLQUÍ - PIFO (LADO SUR) ENTRE LA BETANIA HASTA EL RELLENO SANITARIO EL INGA, SAN FERNANDO, LA LIBERTAD DE SANGOLQUÍ, LA MOCA
SAN RAFAEL
LA ARMENIA, SAN VIRGILIO, GUANGOPOLO, LA TOGLLA, SORIALOMA, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL, RUMILOMA, AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (LADO ORIENTAL) ENTRE PUENTE 5 Y PUENTE 2, CALLES CHARLES DARWIN, SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR MIRASIERRA, SAN PEDRO DEL TINGO, SAN JOSÉ DEL TINGO, ANGAMARCA, SAN JUAN LOMA, SAN MARCOS, SAN FRANCISCO DE BAÑOS, CURIQUINQUE, LA MERCED, BELLAVISTA, SARAHURCO, MANZANAPUGRO, FLORIDA, PALMERAS, CASACHUPA SAN RAFAEL, SAN GABRIEL, SAN CARLOS, AV. RÍO AMAZONAS AV. GENERAL RUMIÑAHUI (LADO NORTE) ENTRE ISLA GENOVESA Y EL SAN LUIS, SAN LUIS SHOPPING, LA ESPE SAN RAFAEL, AV. ILALÓ ENTRE BOCATOMA Y RÍO PITA, AV. GENERAL ENRIQUEZ ENTRE ILALÓ Y RIVER MALL, CLUB DE OFICIALES DE LA FUERZA TERRESTRE, SAN PEDRO DE TABOADA, CAPELO
IÑAQUITO
BATÁN BAJO, IÑAQUITO LA CAROLINA, PARQUE LA CAROLINA COLEGIO BENALCAZAR, PARQUE LA CAROLINA
TUMBACO
TUMBACO CALLE ROSA ZARATE DESDE NORBERTO SALAZAR HASTA AV. OSWALDO GUAYASAMÍN; AV. OSWALDO GUAYASAMÍN ENTRE ROSA ZARATE Y ITM; TOLA GRANDE; TOLA CHICA; AV. INTEROCEÁNICA ENTRE EL REDONDEL DE LA RUTA VIVA Y AVENIDA WILSON; WILSON; EL ANDRANGO; VÍA PIFO EL QUINCHE DESDE AV. INTEROCEÁNICA HASTA EL PARQUE OYAMBARILLO; URB. LA MANCHA; LA FLORIDA DE CHANTAG; FLORES DEL VALLE; SAN FRANCISTO; LA LIBERTAD DE PUEMBO
SANTA ROSA
CUTUGLAHUA, SAN MIGUEL, EL TAMBO, SAN FRANCISCO, FLORENCIA, AYMESA, SAN TA ISABLE; SANTA ROSA ALTA Y BAJA, CUATRO ESQUINAS DEL BELÉN, EL BEÉN, LA JOYA SAN JUAN DE TURUBAMBA, PARQUE INDUSTRIAL, CALLE S60, EL CISNE, NUEVO AMANECER SANTO DOMINGO DE CUTUGLAHUA, SAN ANTONIO, SANGUANCHI, LOURDES, MIRADOR DE CUTUGLAHUA, MUSHUK KAWSAY, PLAN VICTORIA, SULTANA DE LOS ANDES, PAQUISHA, EL MIRADOR, BALCONES DEL SUR SANTO TOMÁS; CONJUNTO RESIDENCIAL LA ARCADIA, VALENCIA I Y II Y SAN FELIPE; AV. PEDRO VICENTE MALDONADO (LADO ORIENTAL) ENTRE S40C Y S64D
SANGOLQUÍ
COTOGCHOA; EL MILAGRO; LA VICTORIA; CUENDINA ALBORNOZ; SAN GUILLERMO; PATAGUA; EL PINO; SIMÓN BOLÍVAR; VENCEDORES; SANTA ROSA DE CUENDINA; GUAMBA; SAN ANTONIO DE PASOCHOA; LA VAQUERÍA; CACHACO; CARAPUNGO ALTO Y BAJO; LA LIBERTAD; AMAGUAÑA CHAUPITENA, CHILLO JIJÓN, FUERTE MILITAR MARCO A. SUBIA, LA BALVINA, YANAHUAYCO, AV. HUANCAVILCAS ENTRE 5 DE JUNIO Y COFANES TURUCOCHA, CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LA FAVORITA,SAN VICENTE, SALGADO, CURIPUNGO, LOS TUBOS, EL TAXO, PULINCATE, CALLE INÉS GANGOTENA PINTO, CALLE DAVID ORTEGA FAJARDO, SAN PEDRO DE TABOADA, AV. EL INCA, AV. CHILLO JIJÓN, AV. MARIANA DE JESUS DESDE LA AV. EL INCA HASTA LA CALLE LOS LAURELES SAN PIETRO, EMPAQPLAST, CHAIDE CHAIDE, AVÓN
POMASQUI
CALDERÓN (CALLE PROGRESO Y UNIÓN, CALLE VICENTE ROCAFUERTE) , SAN JOSÉ DE MORÁN, AV. CACHA, CALLE DE LA VIÑAS POMASQUI, CIUDAD DOS HEMISFERIOS, POFASA, NUESTRA SEÑORA DEL ÁRBOL, CONJUNTO LAGUNA AZUL, LA CAMPIÑA, CEMEXPO, AV. MANUEL CÓRDOVA GALARZA (LADO ORIENTAL) ENTRE EL REDONDEL DEL CONDADO Y LA 13 DE JUNIO SAN JOSÉ DE MORÁN, SANTA CLARA ALTO, SAN JUÁN DE CALDERÓN, BELLO HORIZONTE, MADRIGAL, LOS PINOS, CUSHIGERA, LOT. SAN VICENTE, BELLAVISTA, LADERAS SAN FRANCISCO, MARIANITAS, COLINAS DE BELLAVISTA, CIUDAD BICENTENARIO, FUERZAS UNIDAD, JULIO ZABALA, SANTA CLARA DE POMASQUI
EL QUINCHE
CACHUCO, CHAQUIBAMBA, LA VICTORIA, SAN JOSÉ DEL MOLINO, SAN RAFAEL, SAN VICENTE DE GUA, SEVILLA, VILLACIS BELLAVISTA, BELLO HORIZONTES 1ETP, BELLO HORIZONTES 2ETP, CEBAUCO, CHAQUIBAMBA, CIA.HIGUERITA, COOP. POLICIA NACIONAL, EL PARAISO, HUERTOS FAMILIAR, LA CONCEPCIÓN, LA ESPERANZA, LA MERCED, LA SOFÍA, LOS MOLINOS, NUEVA ESPERANZA, PATRIA LIBRE, PICHINCHA, PUEBLO VIEJO, PURUANTAG, SANTA MONICA, SAN IGNACIO, SAN JOSÉ DEL MOLINO, SAN JOSÉ, SAN JUAN, SAN LORENZO, SAN LUIS, SAN MIGUEL QUINCHE, SAN PEDRO, SAN RAFAEL
EUGENIO ESPEJO
CHILLOGALLO (SECTOR OCCIDENTAL DESDE LA AMBROSIO ACOSTA), 25 DE DICIEMBRE, SAN MATEO, LA INDEPENDENCIA, CRISTALINA, SANTA CLARA, CALLE CARLOS FREILE DESDE EL PARQUE MATOVELLE, 10 DE MAYO, SANTA ROSA DE CHILLOGALLO, SAN LUIS DE CHILLOGALLO, CALLE JULIÁN ESTRELLA CHILLOGALLO (SECTOR ORIENTAL DESDE LA JOAQUÍN ALVAREZ), CIUDADELA IBARRA, LA DELICIA, CALLE CARLOS FREILE DESDE EL PARQUE MATOVELLE HASTA LA FRANCISCO LÓPEZ, PARQUE CENTRAL CHILLOGALLO CALLE EMILIO UZCÁTEGUI, AV. RUMICHACA ÑAN DESDE GUAYANAY ÑAN HASTA LA ECUATORIANA, COOPERATIVA DEL EJÉRCITO NACIONAL, PUEBLO SOLO PUEBLO, AV. QUITUMBE ÑAN ENTRE GUAYANAY ÑAN HASTA QUILLA ÑAN LA ECUATORIANA, TURUBAMBA DE MONJAS, CALLE CAMILO OREJUELA, CALLE 17 DE MAYO, CAMAL METROPOLITANO QUITUMBE (CALLE ERNERTO ALBÁN, CALLE C Y CALLE D ENTRE CALLE 10 Y JORGE SALVADOR LARA); ALREDEDORES DE LAS COCHERAS DEL METRO