“El uso del silbato no es parte del plan operativo para esta eventualidad”, la aclaración que hizo la Policía Nacional.

Tras las declaraciones emitidas la tarde de este martes 17 de septiembre por parte del General Henry Tapia, comandante del Distrito Metropolitano de Quito, sobre el uso de pito para alertar a la Policía durante el apagón de este miércoles 18 de septiembre, el Comandante General de la Policía, Víctor Zárate, se pronunció y realizó una aclaración.

“El plan operativo para enfrentar la contingencia energética tienes las siguientes líneas básicas de acción. Primero la coordinación interministerial con diversos actores relacionados con el sector energético para enfrentar los racionamientos eléctricos programados para el día miércoles 18 y jueves 19 de septiembre”, informó Zárate.

Asimismo, dio a conocer que como segunda línea es la la coordinación mediante el Bloque de Seguridad a través de un trabajo en conjunto entre Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Policía Nacional para dar seguridad a los sectores estratégicos como hidroeléctricas, centrales de transmisión eléctricas, puertos y aeropuertos; y tercero la articulación y presencia institucional de los subsistemas preventivo, investigativo y de inteligencia de la Policía Nacional, durante las horas en las que se dará el racionameinto eléctrico.

Zárate señaló que las operaciones que realizará la Policía Nacional serán: reestructurar el servicio de patrullaje con la finalidad de contar con el mayor número de policías durante el apagón, incrementar la presencia policial en zonas estratégicas reforzar al patrullaje preventivo, los perímetros externos de los centros de privación de libertad; en ejes viales se establecerán ‘convoys’ y puntos de control. Se dará estricto cumplimiento al toque de queda desde las 22h00 del miércoles 18 hasta las 06h00 del jueves 19, en las provincias de Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, El Oro, Orellana y el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay.

Víctor Zárate también dijo que: “la recomendación sobre el uso del silbato no es parte del plan operativo para esta eventualidad”. Esto después de que el General Henry Tapia señala lo siguiente en rueda de prensa:

<i><b>“Como Policía Nacional recomendamos que, como no va existir fluido eléctrico, no tenemos alarmas o los conjuntos residenciales no tendrán las alarmas, pero es importante que adquiramos un pito y podamos hacer sonar el pito varias veces, que esto los policías ya conocen que pueden ser uan de las medidas que pueda alertar a la Policía Nacional”.</b></i>

— General Henry Tapia