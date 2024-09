La noche de este lunes 16 de septiembre de 2024, Aquiles Álvarez, alcalde Guayaquil, publicó una captura de pantalla de un video publicado por la cuenta @EmergenciasEc.

El buromaestre publicó lo siguiente: “GTM-6554. Por favor Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (SEGURA EP), ubiquémoslo”. Asimismo etiquetó al gerente de la empresa pública y agregó: “cáiganle con todo”.

Aquiles Álvarez ordenó ubicar a conductor que se habría llevado a un ciudadano en el capot de su vehículo por Av. Perimetral. Imagen: captura de pantalla

Sobre el video:

Desde la cuenta @EmergenciasEc se publicó un clip a las 19h45 de este lunes. La cuenta de X (antes Twitter) señaló que se trataba de un conductor que habría generado daños al automotor del hombre que va en el capot.

“En un accidente de tránsito, el conductor del vehículo chocado se bajó a reclamar por los daños, el otro no quizo reconocer y el afectado se puso de frente al carro para que no se de a la fuga, pero al otro no le importó y se fue llevándoselo encima del Capot a lo largo de toda la perimetral, para más adelante frenar a raya y que el señor se caiga hacia un costado de la vía. El auto que se dio a la fuga es de placas GTM-6554″, señala la publicación.

A continuación el video: