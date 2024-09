Inamhi: No lloverá en Quito hasta la última semana de septiembre

Desde hace algunas semanas no ha llovido en Quito. Y todavía no sucederá. Seguiremos con los días calurosos y soleados por lo menos hasta la última semana del mes en curso e inicios de octubre. Así lo ha informado el Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (Inamhi) a este diario.

“En Pichincha todavía no se espera que tengamos eventos de precipitación de alta consideración (...) para los últimos días de septiembre, estamos viendo que comenzaría a tomar un cambio en las condiciones atmosféricas, lo que significa que podría ya propiciar algunos eventos de precipitación acá en la ciudad de Quito”, dijo Vladimir Arreaga, Director de Pronósticos y Alertas Hidrometeorológicas.

Recalcó que a partir de la segunda quincena de septiembre, en condiciones normales empieza una etapa de transición. Significa que de manera paulatina se iniciará un mayor aporte de humedad y generar un cambio en las condiciones meteorológicas.

Sin embargo, debido a lo que ha ocurrido en la actualidad, se experimentará -a partir del mes de octubre- un cambio de estación originando que tengamos una recuperación de lluvias en el callejón Interandino y sobre todo en Quito.

“Durante esta semana nos mantendremos con ausencia todavía de precipitaciones”, insistió Arreaga.

¿Esto es normal?

Arreaga puntualizó que es normal que durante esta época del año, sobre todo entre los meses de julio y agosto, tengamos una reducción de precipitaciones. No obstante, lo que no es normal es que prácticamente no se haya registrado precipitaciones a estas alturas.

“Nosotros (el Inamhi) tenemos establecidos algunos valores promedios de precipitación. Por ejemplo, acá en la zona de Iñaquito, norte de la ciudad capital, tenemos prevista una precipitación promedio. En septiembre llueve aproximadamente 63 milímetros. Pero, hasta la fecha tenemos cero de precipitación”, explicó el experto.

Ello quiere decir que, incluso siendo aún bajo el porcentaje de precipitación, prácticamente no hemos recibido mayor cantidad de precipitación durante estos días.

Se debe a que no sólo en el Ecuador si no a nivel Regional, los sistemas que normalmente aportan como humedad se han presentado bastante alejados. “Prácticamente gran parte del norte de Sudamérica, la cuenca brasileña, el norte de Perú, y el Ecuador, actualmente están experimentando justamente esta humedad de precipitaciones debido a sistemas que son secos”.

Esa humedad se ha posicionado sobre dicha parte del continente, lo que ocasiona que no tengamos el aporte de humedad que deberíamos tener para esta época del año.

Aún no lloverá en Quito, pero está nublado

Pese a que el reporte del Inamhi de hoy ha sido sobre radiación extremadamente alta en Pichincha, en Quito está nublado y hace frío. Al respecto, Arreaga expone que desde ayer comenzaron generarse algunos eventos de lluvia generalizados, sobre todo en la Amazonía ecuatoriana, durante la noche y madrugada de hoy.

Esta situación ha originado el ingreso de humedad hacia la Sierra ecuatoriana, por eso que hoy el cielo (en Quito) prácticamente ha permanecido más nublado.

“Desde el Inamhi, está previsto que esta situación (cielo nublado) se mantenga por lo menos hasta el día de mañana con presencia de lluvias en la Amazonía”, cerró.