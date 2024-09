“Era él o éramos nosotros”: Habló la dueña del pitbull al que le disparó la Policía

Este fin de semana se registró un lamentable hecho en el que un perro de raza Pitbull, considerada especial, recibió un disparo de un policía luego que el animal estuviera mordiendo la mano del otro patrullero que llegó a atender un llamado en una vivienda en la ciudad de Manizales, capital de Caldas. El hecho quedó grabado en video, en el que se observa el momento en el que el perro muerte al uniformado y este lucha por liberarse, ante la imposibilidad de hacerlo, se escucha cuando le piden autorización a la dueña de sacrificarlo.

Ahora se conoce la versión de la dueña del perro, quien desmiente las versiones que se han viralizado a través de las redes sociales y ha generado indignación por la decisión de sacrificar al animal.

Dueña de pitbull sacrificado por policía habló de lo sucedido

A través de las redes sociales se conoció el video de la dueña del perro, en el que explicó que también había sido atacada por el animal y que fue la que dio la orden de sacrificarlo.

“Mi nombre es Lina María Ocampo, la persona dueña del canino de San Sebastián, con el cual hubo un proceso el día viernes 13 de septiembre con el cual lastimosamente se tuvo que actuar de esa manera. Mi perro no era agresivo, jamás lo fue. Desde niño lo teníamos mi esposo y yo. Lo que pasó fue que mi hermano le estaba dando patadas a la puerta, se quería meter a la casa y el perro lo que quería hacer era defenderme. Yo le hice un llamado a la Policía para que me ayudaran porque mi hermanos se me quería entrar a la casa”, explicó.

Luego agregó que lo que hizo fue reaccionar tratando de abrazar al perro para entrarlo a la casa. “Yo al quererlo coger, el perro actuó atacándome a mí. Tengo la pierna derecha herida, si el policía no se mete, porque yo empecé a gritar y a pedir auxilio, creería que no estaría ni contando la historia. Yo me encontraba en mi casa sola con mi hijo, un bebé de 14 meses”.

“Tengo mucho para agradecerle al uniformado que me ayudó, fue el único patrullero que tuvo el valor de meterse, independientemente al ver que era un perro que estaba agresivo, atacándome a mí como dueña. El perro obvio lo atacó a él. Me pidieron la autorización, me duele y en este momento estoy pasando por un duelo, porque ellos se vuelven los hijos de la casa. Pero si yo no doy esa autorización mata al señor patrullero y me hubiera matado hasta a mí. Era él o éramos nosotros”, dijo la mujer en el video.