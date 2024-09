Un perro muerto en un tacho de basura sobre el mesón de la cocina en un restaurante de Cuenca

Un perro muerto en un tacho de basura ubicado en el mesón de la cocina fue solo uno de los graves hallazgos encontrados durante un control ejecutado por técnicos de Arcsa a lo largo de la avenida Ordóñez Lasso de Cuenca, en donde se inspeccionaron 13 locales.

Tres de ellos, ubicados en los sectores San Martín y Santa María, fueron clausurados debido a la insalubridad que presentaron para la preparación de alimentos.

En la cocina del primer local, la acumulación de utensilios usados, restos de comida, basura, especias, entre otros productos, estaban desorganizados y mal almacenados. Tal era el desorden que había aceite regado en el piso, harina para empanizar el pollo salpicada por mesas, equipos y alacenas; agua empozada con mal olor y detrás del refrigerador, una infestación de cucarachas. Esto sumado al mal manejo de desechos, cuyo tacho, en el mesón de la cocina, rebosaba de basura con el cuerpo de un cachorro.

El otro establecimiento presentó desaseo total, y sus representantes decían que “controlaban las plagas” con un gato. El microondas depositaba grasa de pollo de algunos usos. Los equipos estaban sucios. Las paredes presentaban óxido y moho. El piso no era el adecuado para este tipo de actividad, ya que era una mezcla de tierra y cemento. En general, la infraestructura no era la adecuada para la manipulación de alimentos.

Y, el tercer local, no estaba menos insalubre. En los congeladores dañados, con óxido y suciedad, se almacenaban chanchos y cuyes; las parrillas notoriamente no se habían lavado: se guardaban con trozos de carne pegada y se volvían a utilizar. Las condiciones de almacenamiento de productos no eran adecuadas, e incluso usaban un balde de un producto químico para guardar el adobo de las carnes.

Arcsa está ejecutando controles por sectores y durante las visitas revisa establecimientos que requieren y no permisos de funcionamiento, pero están sujetos a vigilancia sanitaria. Hace un llamado a los comerciantes para cuidar los parámetros sanitarios, ya que no se busca la sanción, sino garantizar la calidad de alimentos que se brinda a la población.