Todos los jueves, ‘La Ruta de la Salsa’ se toma el bulevar de las Naciones Unidas

El Municipio de Quito fomenta la utilización del espacio público en actividades de esparcimiento, que crean lazos en la comunidad, por ello, con el objetivo de mantener espacios para el aprendizaje de la salsa y bachata al aire libre, ‘La Ruta de la Salsa’ se toma el boulevard de la avenida Naciones Unidas, los jueves, de 17h15 a 19h30.

“Este proyecto piloto busca consolidarse, ya que Quito es una ciudad moderna y necesita implementar estas actividades como lo han hecho grandes ciudades del mundo”, señala Andrés Silva, director del proyecto de recreación y deportes de ‘La Ruta de la Salsa Ecuador’.

“Cuando ingresé a participar en las actividades que realiza el grupo La Ruta de la Salsa, no sabía nada de este baile, no conocía el estilo de salsa cubana. Al comienzo fue un poco difícil, pero el instructor siempre me acompañaba y animaba a que continúe en las actividades. Me gusta que sea en la calle porque así podemos conocer a otras personas”, señala Gabriela Álvarez.

Explica que gracias a estas actividades ha desarrollado una mejor condición física, tiene mejor coordinación de sus movimientos y sobre todo cada vez que participa en el baile ‘sale recargada de energías’. “Recomiendo usar sus momentos libres en este tipo de actividades que hacen bien a nuestra salud física y mental”, afirma.