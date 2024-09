Lo que se sabe de sujetos armados que fueron aprehendidos en los exteriores del Rodrigo Paz luego del partido de La Tri

La Policía Nacional informó que al finalizar el partido de Eliminatorias entre Ecuador VS Perú la noche de este martes 11 de septiembre, las autoridades, a través del Distrito de Policía La Delicia, llevó a cabo un operativo en colaboración con el personal del eje Preventivo e Investigativo en las instalaciones del Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Durante este procedimiento, se logró perfilar a tres ciudadanos que transitaban portando armas de fuego.

Por lo que los gendarmes tuvieron como resultado del operativo, lo siguiente:

Aprehendidos: Arguello Mora G. N., de 25 años, de nacionalidad ecuatoriana, no posee antecedentes; Jorge Luis A., de 36 años, de nacionalidad ecuatoriana, no posee antecedentes; Jeremy Diogo V., de 21 años, de nacionalidad ecuatoriana, no posee antecedentes.

Indicios recuperados:

Siete armas de fuego, de las cuales tenemos 6 pistolas y 1 sub ametralladora.

70 cartuchos 9mm sin percutir.

Un vehículo tipo camioneta marca color negro; pertenecía al propietario de una empresa privada de seguridad.

Un vehículo tipo color negro, donde los uniformados corroboraron que su color original es plomo.

6 celulares

5 radios de comunicación

Posteriormente, los gendarmes realizaron el registro de un vehículo tipo camioneta con logos de una empresa de seguridad, en cuyo interior se localizaron varias armas de fuego, sin poder justificar su procedencia, razón por la cual fueron trasladados hasta las instalaciones del Distrito la Delicia para verificar antecedentes de los sujeto, quienes serán puestos a órdenes de la autoridad.

Los aprehendidos fueron trasladados a la Unidad de Aseguramiento Transitorio, donde quedarán a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.