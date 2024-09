Taylor Swift entregó su respaldo a Kamala Harris: “Es una líder talentosa y decidida”

Hace un tiempo, Donald Trump y los aspirantes presidenciales republicanos insinuaron que contaban con el respaldo de la cantante Taylor Swift en base a una imagen generada por inteligencia artificial. Sin embargo, esta estrategia les ha salido mal debido a que la estrella musical más famosa actualmente en Estados Unidos ha decidido dar su apoyo al dúo demócrata formado por Kamala Harris y Tim Walz.

Swift mostró su respaldo la noche del martes, poco después de la culminación del primer debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump en Filadelfia, que fue emitido por ABC.

¿Qué dijo Taylor Swift sobre Kamala Harris?

La vocalista inició en Instagram afirmando que "al igual que muchos de ustedes, vi el debate esta noche. Si todavía no se han informado, este es un momento ideal para investigar los temas de interés y las posiciones que adoptan estos candidatos en los asuntos que son más relevantes para ustedes".

Taylor Swift reflexionó sobre cómo su imagen fue empleada erróneamente por la campaña republicana: “Recientemente fui notificada de una inteligencia artificial que simulaba ser 'yo', mostrándome como una defensora de la candidatura presidencial de Donald Trump publicada en su página web. Esto agudizó mis temores acerca de las inteligencias artificiales y el riesgo de propagar noticias falsas. Me condujo a la determinación de que debo ser completamente franca sobre mis intenciones reales para estas elecciones en mi papel de votante. La forma más sencilla de contrarrestar la desinformación es con la verdad”.

La famosa intérprete eliminó cualquier incertidumbre y declaró que “mi voto en las elecciones presidenciales de 2024 será para Kamala Harris y Tim Walz. Estoy apoyando a @kamalaharris porque ella pelea por los derechos y los asuntos que, en mi opinión, requieren un defensor intrépido. Considero que es una líder talentosa y con autoridad, y confío en que podemos avanzar mucho más en este país si somos liderados por la serenidad y no por el desorden”.

Taylor Swift también compartió que “me alentó mucho y me impresionó la selección de su compañero de fórmula Tim Walz, que durante años ha sido un firme defensor de los derechos LGBTQ+, la fecundación in vitro y el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo”.

Swift recordó a todos que "para votar, deben estar registrados" y expresó que “encuentro que es mucho más fácil votar anticipadamente”. En su publicación incluyó una foto de un gato y la firmó como "la Dama de los Gatos Sin Hijos", una respuesta claramente dirigida a las declaraciones misóginas de J.D. Vance, el candidato a vicepresidente republicano, quien usó esa frase de manera peyorativa para referirse a las mujeres sin hijos, al igual que Kamala Harris.

¿Diferencia con los amigos de su novio?

Taylor Swift ha estado en un romance con Travis Kelce, miembro de los Kansas City Chiefs de la NFL, durante el último año, y eso le ha permitido forjar una fuerte amistad con Patrick Mahomes, el quarterback del equipo ganador de fútbol americano, y su esposa Brittany.

No obstante, hace poco se informó de un presunto rompimiento debido al respaldo de Brittany Mahomes hacia Donald Trump.

De todos modos, Swift y Mahomes descartaron cualquier inconveniente y permanecieron juntas, incluso en un abrazo, durante la final del US Open el último domingo en Nueva York.