Paro en Guayaquil: Ciudadanía lamenta la falta de acuerdos entre Alcalde y gremio de transportistas

El paro de transporte en Guayaquil cumple hoy martes 10 de septiembre su segundo día en medio del malestar ciudadano por la falta de buses y las posturas tanto del Alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, quien ha asegurado que “no dialogará” con los transportistas y la del gremio de conductores, quienes insisten en que el paro será indefinido sino aumenta la tarifa del pasaje, que actualmente está en USD 0,30.

PUBLICIDAD

El Alcalde de Guayaquil colocó un video en sus redes sociales donde señala que “no va a dialogar con quienes bloquean el desarrollo y atentan contra la ciudad”.

“Nosotros NO vamos a permitir que unos pocos jueguen con la vida de más de un millón de guayaquileños. Tampoco vamos a dialogar con quienes bloquean el desarrollo y atentan contra la ciudad. Guayaquil se respeta y vamos a defenderla con todo, porque Guayaquil es más grande que cualquier acto de terrorismo”, ha sentenciado el Alcalde.

Por su parte, la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug) mostró su desacuerdo con la postura del Municipio de Guayaquil y, ratificó que mantendrán el paro de buses de manera indefinida.

El presidente de la Fetug, Christian Sarmiento, criticó que el Alcalde haya dicho que “griten hasta que se cansen”.

Los ciudadanos viven las consecuencias del paro

Thalía Cevallos, esperaba un bus en vía a la Costa, comentó que ayer se trasladó desde la avenida del Bombero hasta Portete en una furgoneta, para luego tomar un taxi hacia su lugar de trabajo. “Entre ayer y hoy ya he gastado más de 10 dólares en carros particulares, cuando 10 dólares y hasta menos es lo que gasto a la semana en los buses. Basta ya, no nos hagan esto, están perjudicando a los bolsillos de la ciudadanía”, comentó.

Ciudadanos utilizan furgonetas para llegar a sus lugares de trabajo y otros destinos.

Mientras tanto Jaimara Castro, quien vive en el sur de la ciudad y trabaja de enfermera en una clínica del norte de Guayaquil, comparte que entre ayer y hoy ha gastado 15 dólares en taxis porque no tiene como llegar. “Ninguno de los buses que me llevan a mi trabajo están laborando, y por mis turnos nocturnos no puedo faltar, he tenido que tomar taxis obligatoriamente y he gastado el triple”, señaló.

PUBLICIDAD

Carlos Peralta, estudiante de la Universidad Católica, quien vive en una urbanización situada en vía a Daule, comparte que estos días para llegar a la universidad toma un taxi que lo deja cerca de una parada de la Metrovía del centro de la urbe, transporte que sí está operando. Y desde ahí, toma un bus alimentador. “Me demoraba 45 minutos en llegar a la universidad todos los días, hoy me estoy demorando dos horas por todo este transbordo, ha sido una odisea”, comparte.

8 nuevas operadoras se suman al servicio de transporte público

Este 10 de septiembre, 8 operadoras más se sumaron a las 14 que brindan el servicio de transporte público en el norte, noroeste y sur de la ciudad.

Las cooperativas Juan Pueblo I, Floresta II Piso Techo, Santiago de Guayaquil, Ciudad de Guayaquil, Juan Pablo II, Diez de Agosto y Chongón iniciaron sus operaciones desde tempranas horas en los sectores: Alborada (Rodolfo Baquerizo Nazur, etapas 3, 7 y 12), Portete, Entrada de la 8, San Francisco, Villa Bonita, Casuarina, Peca, Mapasingue, Mall del sur, Ernesto Albán, Los Ríos/Esmeraldas, Atarazana, Martha de Roldós, Vergeles, Caraguay.

Durante la mañana, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) inició la apertura del proceso sancionatorio a otras 5 operadoras, por la suspensión del servicio de transporte público. Estas operadoras son: Carlos Alvear Moreira, Tarqui, Policentro, Metrocolombia y Cisne. En total, se han aperturado procesos sancionatorios a 24 operadoras.

La sanción administrativa que establece la normativa vigente es de 8 Salarios Básicos Unificados (SBU).