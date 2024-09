Actor Tyrese Gibson, de ‘Rápidos y Furiosos’, fue arrestado por no pagar la pensión de alimentos de su hija

El actor Tyrese Gibson, quien es irreconociblemente Roman ‘Rome’ Pearce en la saga ‘Rápidos y Furiosos’, fue arrestado en Atlanta por el incumplimientos en el pago de la manutención infantil de su hija, Soraya, de 5 años.

PUBLICIDAD

Según The Hollywood Reporter, el actor fue llevado ante el Tribunal Superior del Condado de Fulton debido a sus diferencias con su exesposa, Samantha Lee, madre de su hija Soraya.

La exesposa del actor, Samantha Lee, había presentado una moción, al asegurar que Gibson no cumple con los pagos de manutención por la hija que tienen en común.

Gibson, en abril del año pasado, fue ordenado por el juez a pagar USD 10,690 mensuales como manutención para su hija. Sin embargo, ayer, el juez Kevin Farmer lo declaró en desacato ante tribunal debido a pagos incompletos.

Por tanto, se le ordenó pagar más de USD 73,000 para evitar una pena de prisión. Esta cifra incluía también USD 7,500 en honorarios legales de su exesposa, detalló TMZ.

La abogada del actor, Tanya Mitchell Graham, presentó una apelación contra el fallo y le permitieron a Gibson posponer el pago de la deuda impuesta previamente por el juez

Desde 2022, Gibson ha pagado una cantidad aproximada de USD 2,200 en manutención infantil, lo que representa solo el 25% del monto total requerido por la decisión judicial anterior.

Este martes, Gibson compartió un video en sus historias de Instagram, con el mensaje: “Ser arrestado no fue fácil... De hecho, fue muy traumático... Uno se preguntaría por qué este juez... y mi ex Samantha... ME ODIAN TANTO”.