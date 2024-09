¡Qué nadie se acerque a tu vehículo! Así operan los ‘foqueros’ que acechan a conductores en exteriores de centros de revisión vehicular

Ni bien un conductor se aproxima a un centro de revisión vehicular en Quito, y al llegar a la fila, es interceptado por una o varias personas. Le aseguran que tanto las luces o las plumas de su auto están dañadas y que le podrían ayudar a medir gases del mismo. Mientras dan su palabreo estafador, ocasionan algún daño en el automotor con el fin de crear una necesidad y caigan en la trampa de pagar altas sumas de dinero. Se les llama ‘foqueros’ y nuevamente están en la palestra noticiosa tras la denuncia de una usuaria en TikTok.

PUBLICIDAD

¿Cómo operan los ‘foqueros’?

De varias maneras. Por ejemplo, una de las más comunes es que los ‘foqueros’ llevan consigo un imán y una carga eléctrica. Al accionar el dispositivo, queman las luces de los carros. Para poder emplear la macabra maniobra, una de esas personas suelta su narrativa de engaño y -entretanto- su compañero procede a ocasionar el daño.

El objetivo es que el conductor no tenga más opción que comprarles a ellos el repuesto, que no es de la mejor calidad y paguen un precio descomunal por el mismo. Pues les juega en contra el apuro por pasar la revisión y no perder el turno.

Sin embargo, hay otras tácticas. Un ingeniero automotriz (nombre protegido) contó a este diario el caso de uno de sus clientes; una señora que le llamó con mucha preocupación. La consulta era si pagaba USD 60 por unos focos de luces altas de su vehículo. Claramente le respondió que no ya que era más del triple de lo que realmente cuesta. En este caso, un Foco H4 tiene un valor de USD 10 y USD 6 la mano de obra.

Así pretendían estafarla. A la señora se le acercaron tres personas; uno no la dejaba salir del auto y era el encargado de manipular las palancas de las luces. Otro, desde el exterior del vehículo le indicaba que no encienden los focos.

Otro caso

Similar a la señora, un hombre le contó al ingeniero automotriz que cuando llegaba al centro de revisión, también tres sujetos lo abordaron para decirle que le ayudan a revisar las luces. Pero enseguida se metieron en la caja de fusibles a cortocircuitar el sistema eléctrico, quema de éstos y relés.

PUBLICIDAD

El experto advierte que ese tipo de manipulaciones puede ocasionar la quemadura de módulos electrónicos. A ese señor le cobraron USD 120 por la revisión del circuito de focos y relés.

Incluso, le pidieron desembolsar USD 600 porque -supuestamente- un módulo se quemó y para ayudarle le prestan unos. Entonces le pedían que pague la mitad y la otra que pase.

Un precio totalmente descabellado a lo que el mecánico cobra: fusibles USD 1, relés USD 20 y la revisión USD 30. Así y muchos más formas de operar para estafar.

Caso viral

En un video que ha tenido amplia repercusión en redes sociales, una mujer dice que le cobraron USD 100 por el supuesto arreglo. Una semana antes, ella sacó su auto de la mecánica en óptimas condiciones y estaba segura de que iba a pasar la revisión sin problemas. No entendía cómo lograron dañarle las luces.

“Me acaban de estafar, entrando al centro de revisión vehicular La Florida. Estoy harta de este país. No puede ser que uno vaya a hacer un trámite, para cumplir con la ley, y terminen robándote”. Es lo que dice al denunciar la estafa de la cual fue víctima en los exteriores de donde se supone que son los lugares para realizar el chequeo a los autos, un requisito para poder matricular.

Ante esto, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) emitió un pronunciamiento. En un comunicado se indica que se intensificarán las acciones de control para verificar los permisos de funcionamiento de los negocios que se encuentran en los exteriores de los Centros de Revisión Técnica Vehicular. Pero estos llamados “foqueros” no son nuevos.

Se exhorta a quienes asisten a la RTV a rechazar cualquier intento de asistencia o reparación que ofrecen los ‘foqueros’. “Estos sitios no cuentan con los elementos técnicos necesarios para identificar y mucho menos mejorar el estado de un vehículo”, se lee en un comunicado. También se insta a las personas afectadas, a poner una denuncia en conjunto con la AMT.

En años anteriores, como en marzo de 2023 por ejemplo, la AMT difundió fotografías en sus redes sobre un operativo de control de los negocios que están en los exteriores de los Centros de Revisión Técnica Vehicular.

En las imágenes compartidas, se aprecia a los agentes revisar a ciudadanos que se encuentran en un centro de revisión mientras los vehículos esperan su turno.