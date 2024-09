Un hombre estuvo muerto durante tres horas en la cafetería de un hospital y nadie se dio cuenta

Informes aseguran que un hombre falleció en la cafetería de un hospital en Inglaterra y después de tres horas nadie se había dado cuenta. El pasado miércoles 10 de julio, el hombre de 36 años se encontraba en Birmingham y estaba en la cafetería del Hospital General Sandwell, un lugar muy cercano a la recepción principal del nosocomio.

Fallecimiento de un hombre en extrañas circunstancias

Cerca de la ciudad de West Bromwich, Sunday Times informó que el hombre no se movió después de la 1:30 p.m. hora local, sin embargo, el personal médico continuó sus labores. La noticia fue reseñada por The Sunday Times, BBC News y The Telegraph.

Según The Sunday Times, un guardia de seguridad intentó “despertar” al hombre cuando eran las 4:45 p.m y más tarde los médicos intentaron reanimarlo. Sin embargo, ya tenía rigor mortis.

Según los Institutos Nacionales de Salud, el rigor mortis “es el endurecimiento de los músculos después de la muerte”.

Causa del fallecimiento del hombre

El suceso ocurrió en una región del Reino Unido conocida como Black Country que se caracterizó (durante el siglo XIX) por llenarse de humo y hollín procedentes de las numerosas minas de carbón y fundiciones construidas durante la Revolución Industrial.

El Servicio Forense de Black Country le dijo a PEOPLE que podían “confirmar que el forense recibió la notificación de esta muerte”, pero agregó que actualmente “no podía proporcionar ninguna información”.

Muerte repentina

Pero The Sunday Times afirmó que el fallecido había sido tratado antes de llegar al Hallam Street Hospital, un centro de salud mental para adultos, que queda al otro lado de la calle.

“Estamos investigando las circunstancias de la triste y repentina muerte de un hombre en nuestro hospital. Hemos informado al forense”, dijo a PEOPLE un portavoz de Sandwell and West Birmingham NHS Trust.

El Servicio Forense de Black Country le dijo al Sunday Times: “La causa de la muerte aún está por determinar, por lo que aún no se ha abierto ninguna investigación”.