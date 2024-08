Quito: Dos vehículos excedieron los límites de velocidad durante el operativo en la Simón Bolívar

Dos vehículos livianos excedieron la velocidad dentro del rango moderado, durante el operativo sancinatorio en la Simón Bolivar, sector El Troje, este sábado 31 de agosto. Así lo informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Aunque la institución no dio detalles si se sancionó o no a estos autos, el exceso de velocidad en rango moderad conlleva una multa equivalente al 30% de un Salario Básico Unificado (SUB) es decir USD 138.

Operativo por exceso de velocidad (AMT)

Sancionados del viernes

Durante el operativo sancionatorio por exceso de velocidad vehicular en la av. Quitumbe Ñan y Cóndor Ñan, la tarde de ayer, se emitieron cinco boletas por exceso de velocidad en rango moderado.

Los Cinemómetros

Son los instrumentos que sirven para medir la velocidad en un punto determinado. Dispositivos de alta tecnología y permiten conocer las velocidades de los vehículos, desde 100 a 800 metros.

Pamela Villacres, coordinadora del área The Formen de la iniciativa Bloomberg Philanthropies, afirmó ayer que esta herramienta ha dado como resultado un descenso de la siniestralidad y fatalidades en las vías.