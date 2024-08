¡Alerta roja en Paraguay! Detienen a padres y abuela por muerte de niña tras abuso sexual

El pasado sábado 24 de agosto, aproximadamente a las 20h00, en la sala de urgencias del Hospital de Coronel Bogado, Itapúa, en Paraguay, una pareja llegó con una niña en brazos, afirmando que se había descompensado, la menor tenía un año cuatro meses. Pero la realidad era mucho peor de lo esperado.

Los padres comentaron que habían llegado desde Encarnación a Bogado (la distancia de ambas ciudades es de casi 50 kilómetros).

Cuando llegaron al centro médico, fueron recibidos por la pediatra de turno, quien se encontró con un estremecedor escenario, pues la niña se encontraba ya sin vida.

Inmediatamente, el personal sanitario hizo una revisión más detallada, encontrando en el cuerpo diversas lesiones que daban indicios de rastros de extrema violencia y abuso sexual.

El periodista paraguayo, Rolando Rodi, informó en su cuenta de “X”, la versión del forense y el fiscal de turno, quien afirmaron que el cuerpo de la menos tenía al menos cinco horas de fallecida. Iniciando así el proceso para encontrar a los culpables.

Alerta roja en Paraguay: Detenidos padres y abuela por muerte de niña tras abuso sexual (Captura de pantalla)

Asimismo, la niña mostró signos que sufría de desnutrición severa. La menor ya no pudo soportar las terribles torturas a las que fue sometida, lo que finalmente le causó la muerte, según las autoridades. Un caso sin precedentes en la región, alarmando a toda la comunidad.

Los distintos testimonios y relatos de los padres no solo fueron sospechosos sino también contradictorios entre sí. Hasta el momento, tanto los padres como la abuela se encuentran en prisión preventiva, pues sus versiones contienen muchas incoherencias tanto los detalles como el tiempo del fatal suceso, ya que la decisión de hacer una hora de viaje al Hospital de Coronel Bogado y no ir al hospital más cercano no es congruente.

La Fiscalía dio la orden de allanar la casa, encontrando pruebas que la bebe estaba viendo un infierno pues: “encontraron sábanas, pañales y papeles con manchas de sangre”.

De igual importancia, el fiscal de turno, Rodolfo Colmán, indicó que la madre iba reiteradas veces a un prostíbulo del lugar, apuntando como principal sospechoso al padre. El lugar también fue allanado, deteniendo a una mujer y un hombre como cómplices.

Versión del los padres

El padre mencionó que no es encontraba en el lugar cuando paso, haciendo responsables a la madre y abuela, pues ellas se negaron a llevar a la bebe al hospital aún cuando se encontraba mal: “Mi hija estaba débil cuando yo llegué del trabajo al mediodía del sábado pero sí, ella comía poco, según me había comentado la mamá”.

Por otra parte, la abuela declaró ya encontrarse preocupada por la situación de su nieta, ya que tenia sospechas de que algo pasaba: “La nena pidió hablar conmigo porque es muy inteligente. Me dijo: ‘Papá me hizo naná en las nalgas ’. Eso fue el sábado anterior. Después fui al día siguiente, ella no me dijo nada y me quedé con la duda”

Finalmente, la madre de la menor culpo al padre directamente: “No esperaba que el propio papá le hiciera esto a ella”.

Se pide justicia

“El círculo de los posibles autores es muy reducido y, más aún, pensando en que es un varón el que hizo esto”, explicó Colmán; al tiempo que añadió: “La muerte de esta beba se produce en un ambiente típico de prostitución, drogas, violencia y probablemente delincuencia también”.

Estos días los pobladores de han participado en marchas salido justicia para la menor con el lema “¡Las niñas no se tocan!” y “¡Exigimos justicia para Enma! ¡No seamos cómplices!”.