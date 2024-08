Una pitón de 3 metros y medio muerde las partes íntimas de un tailandés mientras usaba el baño

Un hombre en Tailandia, identificado como Thanat Thangtewanon, de 35 años, vivió una experiencia aterradora en su propio baño cuando una serpiente pitón de 3,6 metros apareció sorpresivamente en su inodoro y lo mordió en los testículos. El incidente ocurrió mientras Thanat se encontraba sentado en el WC, sin imaginarse lo que estaba a punto de suceder.

El ataque de la serpiente fue repentino y dejó a Thanat en estado de shock y dolor. La pitón, que había encontrado su camino hasta el baño a través de las cañerías, lanzó una mordida feroz en una zona extremadamente sensible. Sin embargo, Thanat reaccionó rápidamente a la situación, enfrentando al reptil con un cepillo de baño. En medio del caos, comenzó a golpear repetidamente a la serpiente con el cepillo hasta que finalmente logró acabar con su vida.

Afortunadamente, a pesar de la aterradora experiencia, Thanat no sufrió heridas graves por la mordida. La pitón no era venenosa, lo que evitó que las consecuencias fueran peores. Tras el ataque, Thanat recibió atención médica para asegurarse de que no hubiera complicaciones, y sus heridas fueron tratadas de manera adecuada.

Este incidente inusual pone de manifiesto la naturaleza inesperada de los encuentros con la fauna en algunas zonas de Tailandia, donde las serpientes, especialmente las pitones, son relativamente comunes. A pesar de su tamaño intimidante, las pitones no suelen ser agresivas con los humanos, pero este caso sirve como un recordatorio de que los encuentros cercanos con la vida silvestre pueden convertirse en situaciones de alto riesgo.

Thanat, aunque traumatizado por el incidente, logró salir de la situación con pocas heridas físicas, pero con una historia sorprendente que probablemente nunca olvidará.