“Lo único que hicieron ese día era reunirse”: dice familiar de Álex Vega, uno de los chicos asesinados en Solanda

El 18 de agosto marcó un día trágico para las familias de los jóvenes que fueron asesinados en Solanda, en el sur de Quito. Su familia y amigos han expresado, por redes sociales, su dolor y piden que no se los vincule con bandas delictivas, que se esclarezcan los hechos y se haga justicia.

Uno de los jóvenes era Álex Vega, quien tenía una hija que está a punto de cumplir tres años. Así lo dio a conocer la madre de la pequeña mediante un video que publicó en su cuenta de TikTok.

“Soy mamá de su hija y yo les puedo asegurar que no era ningún criminal, no estaba en ninguna banda. Lo único que iban a hacer ese día era reunirse para tener un reencuentro entre todos. Lastimosamente estuvieron en un lugar equivocado, en el tiempo equivocado, pero no eran delincuentes”, dijo Angie con la voz entrecortada.

Busca que se limpie el nombre de Álex, ya que se decía que el ataque armado fue por bandas, pero sus familiares lo niegan y piden respuestas a las autoridades, que se expresen y las acusaciones sean aclaradas.

“Quiero limpiar el nombre de Álex porque él no era mala persona, así como les pasó a ellos, nos pudo pasar a cada uno de nosotros porque el país ya no es seguro, Quito ya no es seguro”, dijo con indignación.

“Yo llegué 12 minutos después de lo que pasó y uno de los chico (Josua Maigua) estaba en la ambulancia, seguía vivo, pasé 15 minutos llorando en el cuerpo de Álex y esa ambulancia nunca se movió. Cuando estaba llegando Medicina Legal empezaron a mover las ambulancias”, contó.

El padrastro de Josua Maigua, otra de las víctimas mortales, en una entrevista con este medio, había comentado el tema de la ambulancia. “Me llaman desde el teléfono de mi hijo esa noche. Yo vivo en Quitumbe, me cogió el trafico en la parte de la J, me demoraría unos 25 minutos en llegar, les decía que le lleven en la ambulancia y no se movieron. Le tuvieron por lo menos media hora más”.

Por su parte, Angie busca limpiar el nombre de Álex y que su hija sepa el buen hombre que fue su papá.