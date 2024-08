“Él no tenía nada que ver con bandas, era una buena persona”: Amigos de creador de contenido piden justicia tras masacre en Solanda

La noche del domingo ocurrió un ataque violento en el sector de Solanda, al sur de Quito. Videos que circulan en redes sociales dan cuenta del asesinato de tres personas cuando desconocidos en motocicletas abrieron fuego contra ellos en un ataque en el que resultaron heridas otras dos personas, según testigos.

“Estoy muy triste, muy apenado. En el sector de Solanda acabaron con la vida de mi amigo. No era su momento, fue algo injusto (...) Mis condolencias para los familiares de los otros dos chicos y de mi amigo”, dijo en un video el usuario en TikTok Stefano Alejo.

Redes sociales

Así fue como se despidió por esta vía de su amigo, Jordan Maigua y recalcó que era una buena persona. “Solo quiero hacer este video para recordarles que él era una persona buena y honesta, me apoyó muchísimo en un proyecto que estoy construyendo. Me duele no haber podido pasar con él un último momento y darle un último abrazo, estoy en shock”.

Una de las víctimas fue Jordan Maigua, sus amigos han comentado mensaje de pesar en sus últimas publicaciones de redes sociales.

“Aquí estamos tus amigos para defender tu nombre y demostrar que eras un chico honesto y honrado, descansa en Paz Jordan”, “Vuela alto hermanito siempre vas a estar en mi corazón por tantos buenos consejos que me diste”, “Se hará justicia y se defenderá tu nombre porque tú solo eras un chico honrado que tenía muchos sueños por cumplir”, se lee en su último video de TikTok.

Jordan contaba con más de 61 mil seguidores en TikTok y publicaba videos sobre temas del cuidado de motocicletas.