“Quieren al Presidente fuera, para que ella asuma el cargo”, dice Daniel Noboa

El presidente Daniel Noboa ya dio su pronunciamiento luego que su gabinete Ejecutivo cerraran filas, ante lo que consideran un intento de golpe de Estado por parte de la vicepresidenta, Veronica Abad. Los ministros han advertido al respecto que no permitirán una desestabilización de la democracia.

Abad interpuso una denuncia, por supuesta violencia política de género contra Noboa ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en la que pide una sanción económica así como también su destitución.

“Quieren al presidente de la República fuera del cargo, para que ella (Abad) asuma ese cargo. Si quedaba alguna duda de sus intenciones, por fin se les cayó la máscara.No solo eso: los intereses que están detrás de esta denuncia me quieren fuera de la contienda electoral".

El TCE debe analizar si admite la causa. De ser así y de comprobarse, esta denuncia podría acarrear una eventual destitución y suspensión de los derechos políticos por cuatro años de Noboa, quien se postulará para la reelección en los comicios de 2025.

En la misiva, el Presidente acusa directamente a Abad de ser parte de una “trama mucho más grande”, y afirma que está apoyada por figuras de otros partidos políticos.

“Es evidente que la vicepresidenta juega un rol en una trama mucho más grande. Solo así se entiende el amparo que recibió por otros partidos y figuras políticas”

Sin citar nombres, comentó que “solo así se entiende el respaldo que (sus rivales políticos) públicamente dieron a la denuncia, pues no es a ella; es a lo que intentan conseguir a través de ella: campo abierto a las elecciones presidenciales. Se juntan entre los peores”, dijo.

Añade que la denuncia es presentada “por el defensor de los narcotraficantes Reyes Torres y de la mafia albanesa. ¿Quién más les queda? Atacan la voluntad popular que fue expresada”.

Continúa en un hilo de X, señalando al abogado Oswaldo Trujillo, como el patrocinador de Abad y lo califica de “defensor de las mafias”.

“Abierta y explícitamente solicitan mi destitución. No les importa -dijo- dejar sin Presidente al país y sin Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en pleno conflicto armado interno”, quien declaró en enero pasado contra los grupos de delincuentes, a los que pasó a llamar “terroristas”.

Noboa apuntó que no exageró cuando dijo en días atrás que sus detractores “quieren ver al Ecuador arder, con tal de reinar sobre sus cenizas”.

”Por muchos años han estado acostumbrados a que sus actos no tengan consecuencias, a ser intocables. No más. El Ecuador ya cambió. El Ecuador ya les dijo no.

Este país apostó por alguien que le hace frente a la corrupción, al narcotráfico, al reparto y a la miseria”, añadió.Noboa dijo que luchará contra lo que llamó “traición a la voluntad del pueblo” y apuntó: “Ténganlo por seguro, nos encontraremos en las urnas”.La Constitución de Ecuador ordena que para hacer campaña electoral, el jefe de Estado debe dejar temporalmente su cargo en manos del Vicepresidente