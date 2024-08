“Ha sido una lucha de tres años”: El papá de Diana Espinosa pide todo el peso de la ley tras la captura del femicida de su hija

Arturo Espinosa, padre de Diana Espinosa, ha luchado por tres años para que se haga justicia por el femicidio de su hija ocurrido en mayo de 2021. Diana, ingeniera de profesión, entró en coma tras ser atropellada por su pareja quien este 13 de agosto fue detenido en Chile y se espera su extradición para ser juzgado por la justicia ecuatoriana.

PUBLICIDAD

Arturo, quien es taxista, muchas veces ha dejado de llevar el pan a su casa, sin trabajar para continuar su lucha por su hija, acudiendo a audiencias, haciendo trámites, etc.

“Ha sido una lucha durante tres años para que sea capturado. Hoy a las 7:30, este señor ha sido detenido en Chile, queremos que sea extraditado para que sea juzgado. Tendría 34 años y 8 meses de cárcel. Quiero agradecer al Bloque de Búsqueda y al grupo de policías que han estado tras este sujeto, dijo el padre de Diana en una entrevista con Metro Ecuador.

Para Arturo, esta noticia le trae un poco de paz cuando sea juzgado, en medio del gran dolor de un padre al perder a su hija. Sin embargo, recalca que aunque esté detenido el dolor perdura.

“Le diría que me devuelva a mi hija porque aunque esté detenido este dolor no cesa, pasarán años y su ausencia duele, pero voy a seguir luchando y ahora no solo por mi hija, sino por esos casos de otras madres que están en la impunidad”, dijo Espinosa ya que en estos años se ha encontrado con casos similares a su lucha por los que continuará.

“Quiero decir a esas madres con casos similares que sigan luchando. Yo lo hago por mi hija que vivió con una familia en armonía, humilde. Estudiaba para salir adelante. Este señor le truncó los sueños, yo la quería con sus empresas. Ella me decía, “papito yo voy a ser grande para ayudarte porque en realidad yo vivo del taxi, trabajo en el día a día para poder comer”, nos mencionó el señor Espinoza quien ha sacado fuerzas de donde no hay.

Femicidio de Diana Espinosa

Diana Espinosa fue víctima de femicidio en Quito en mayo de 2021. En una previa entrevista con Metro Ecuador, su padre contó detalles de lo ocurrido con su hija. Su pareja, tras una discusión la atropelló por dos ocasiones, dejándola en coma y luego apareció en el hospital fingiendo que habían sido víctimas de un asalto.

PUBLICIDAD

“Los testigos manifestaron que estaban discutiendo, mi hija se baja y le dice que le devuelva el carro que era de ella; él acelera y la atropella por una ocasión, le vuelve a pasar el carro y quiere hacerlo por una tercera vez, pero los testigos cogieron piedras y él se va”, dijo su padre.

Ella llega al hospital en estado de coma y fallece al otro día. Su pareja y asesino fue capaz de aparecer en el hospital fingiendo que les habían asaltado y hacer que todo parezca un accidente.

Su padre logró que el caso pase de tránsito a Género y Jonathan Falcón Araujo se da a la fuga.