Caso subteniente Aidita Ati: los mensajes de WhatsApp entre dos oficiales que fueron borrados, según el abogado de la víctima

La defensa de los familiares de la subteniente Aidita Pamela Ati Gavilanes fue asumida por el Dr. Ángel Portilla, experto en defensas policiales, militares civiles y penales, desde la audiencia de vinculación del subteniente Luis Fierro y la capitán María Vaca, quienes fueron vinculados en calidad de cómplices; además, la instrucción fiscal se extendió por 30 días más.

Sin embargo, Metro Ecuador conversó con la defensa de la víctima quien dio nuevos detalles adentro de la investigación, como por ejemplo que dos oficiales, presuntos involucrados en el femicidio, borraron una conversación que tenían en WhatsApp.

“El subteniente Fierro habló con el Mayor Pinoargote y se preguntan y conversan entre ellos, y decían todavía: “¿está viva?, ¿que si está viva?, que da viendo...”. Eso está materializado en los teléfonos y borraron eso. Pero la Fiscalía tiene elementos fijos sobre esto, se ha materializado estos mensajes, los ha recuperado... Conversaciones de WhastApp”, aseguró el abogado Portilla.

Asimismo, agregó: “hay un relevo totalmente extraño. Parece que en este relevo de guardia no están las firmas de las personas que hacían las rondas. O sea sin en la guardia, porque son grupos chequean: rastrillo, las armas, las cocinas, las oficinas, los dormitorios, la habitación del comandante, todo y son grupos, eso está dentro del organigrama militar”.

Se refirió a los abogados de los procesados

Asimismo, el Dr. Portilla se refirió a las defensas de los procesados en el caso: “En el proceso penal hay tres tipos de prueba, la prueba material que dicen que no hay los abogados en forma torpe. Entonces no hay la habitación, no hay el cuartel, no hay la brigada, no hay el cadáver de Aidita, es grave. Eso existe. La prueba versional, que luego pasará en el juicio testimonia, porque es bajo juramento y la prueba instrumental documental que también no hay, porque de toda novedad por más pequeña que sea tienen que hacer partes o informes, y aquí se estaban confabulando para subsanar ilegalmente esta muerte. Estaba tratando de ver cómo ocultar”.

También aseguró que existe una especie de revictimización con Aidita Ati por parte de las otras defensas: “dijeron que ella también es una oficial de selva preparada y que no era silvestre, y que podía defenderse de estos individuos que le han atacado... ¿Cómo va a poder defenderse de los violadores en grupo? Ese punto yo no lo voy a permitir, en todo caso presentaré una denuncia en contra de los abogados por fraude procesal. No respetan que está muerta. No sienten el dolor humano, no tienen moral, ni ética”.

“Es indudable que ella se defendió tiene golpes, hematomas, rasguñone en su físico y esto concuerda con los rasguños y hematomas que tienen lo señores oficiales, no debe ser mucha coincidencia... Cuando terminaron, presumo, de violarla, se dieron cuenta del delito que cometieron y decidieron eliminarla, matarla”, agregó el abogado de la familia Ati.