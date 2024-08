Lo que se sabe de la detención de la periodista Dayana Krays que reportaba situación en Venezuela para medio ecuatoriano

El medio digital ecuatoriano LaDataEc aseveró este domingo a EFE que su periodista Dayana Krays, quien se encontraba en Caracas cubriendo la concentración convocada por la líder opositora venezolana María Corina Machado, está “a buen recaudo” tras haber sido momentáneamente “retenida”.

Si bien este medio había denunciado el sábado que Krays fue detenida por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, señalamiento del que se hizo eco la Asociación de Periodistas Venezolanos en Ecuador, este domingo publicó un mensaje en su cuenta de la red social X en la que habla de una “retención”.

”La periodista Dayana Krays fue liberada luego de que el Gobierno de Nicolás Maduro la retuviera señalándola de ‘fomentar el odio’ al ejercer su trabajo periodístico. Krays se encuentra bien de salud”, escribió en un mensaje que antecede a un video de una representante del medio de comunicación digital en Guayaquil.

En esa pieza, la representante dice que Krays les contactó en la madrugada y les indicó que “fue advertida de no trabajar más para la oposición”.

”Dayana nos indicó que la dejaron tirada en el suelo, sin agresiones físicas, y a salvo en su lugar de resguardo, el cual por absoluta seguridad no será revelada la ubicación, ni más detalles de lo ocurrido”, relató sin redundar tampoco en la situación vivida por la periodista el sábado.

La representante del medio agregó que Krays señaló “que se mantendrá firme y de pie, informando desde las calles de su tierra, Venezuela, de la cual busca libertad y derechos para todos sus hermanos venezolanos”.

La DataEC aseveró que seguirá en las calles informando con su corresponsal internacional “y cuidando de su integridad física y mental”.

De su lado, en su cuenta en la red social X, Krays publicó este domingo: “Agradezco la cantidad de mensajes de preocupación por lo que me pasó. Ya estoy resguardada en otro sitio. No puedo hablar más ni dar detalles, pero Dios es mi torre de seguridad y quien me rescata. Es mi escudo. Seguiré trabajando para mi país y en manos de La Data”, expresó.